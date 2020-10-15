Премия «Больше, чем звезды»: Похудевшие Филипп Киркоров и Регина Тодоренко и дерзкое декольте Агаты Муцениеце

Филипп Киркоров, Анатолий Цой, Агата Муцениеце и Яна Рудковская
Фото: Иван МАКЕЕВ
Уже пятый год подряд журнал «Ок!» под руководством Вадима Верника проводит светскую премию «Больше, чем звезды». Во времена пандемии репортёров и див шоу-бизнеса особо не балуют раутами, поэтому явка была стопроцентной. На входе гостям раздавали маски, на каждом шагу были расставлены антисептики.
Марина Зудина, сверкая изумрудами и бриллиантами в ушах, пришла на премию одной из первых. Актриса посетовала, что во времена пандемии многие известные пары расстались.
Марина Зудина
Фото: Иван МАКЕЕВ
-Я эти разводы могу связать только с тем, что люди в одном пространстве провели очень много времени, - говорит Марина Зудина. - Если это только развитие отношений, наверное, быть постоянно вместе - это только в плюс. А когда есть проблема в отношениях и люди замыкаются в одном пространстве на длительный срок, пары разводятся. Когда я была на самоизоляции, думала: «Вот у всех разные условия. Кто-то остался в небольшом пространстве с детьми, с родителями... Особенно, если кто-то дома болеет. Это на самом деле тяжело, это испытание». Для кого-то самоизоляция была моментом духовного роста, а кто-то пошёл вниз. Это было испытание, которое нужно было преодолеть. Безусловно, это очень всех поменяло. У меня взрослые сын и дочь. И я счастлива, когда они оба со мной рядом. Я кайфую от общения с ними и всегда жду, когда мы будем втроём. Поэтому самоизоляция для меня была в чем-то счастливым периодом, который я провела очень комфортно. На самом деле всем было бы легче, если бы не материальные потери, которые были у всех.
Агата Муцениеце
Фото: Иван МАКЕЕВ
Если бы все в финансовом плане были защищены, может быть, и легче людям было. Тогда разводов было бы меньше. А тут, когда у тебя ответственность за своих родителей, за своих детей, то, конечно, изоляция и материальные проблемы очень напрягают.
Агата Муцениеце и Филипп Киркоров
Фото: Иван МАКЕЕВ
По словам вдовы Олега Павловича Табакова, для неё никогда не значила цена подарков, которые ей презентовали мужчины.
- Сейчас в моде даже бижутерия, поэтому количество денег у мужчины не имеет большого значения, - говорит Марина Зудина. - Главное - желание. Бывает, у человека много денег, а у него даже не возникает желания сделать женщине дорогой подарок. А когда у человека денег мало, а он все равно покупает них какое-то скромное украшение для любимой... Я даже не знаю, что в этом случае дороже. На мой взгляд, дороже скромные украшения, в которые человек вложил душу и все свои средства, на которые мог рассчитывать.
Марина Зудина
Фото: Иван МАКЕЕВ
Зудина подчеркивает, что в мужчине для неё важен не его кошелёк, а ум.
- Есть масса людей, кто мало зарабатывают, не только пожарные и учителя, но и студенты, начинающие юристы. Я и сама могу себе позволить подарки. Дело не в этом... Важно, интересно ли тебе говорить человеком или нет, - объясняет актриса. - В мужчине все-таки важен ум. Самое сексуальное в мужчине не количество денег, а его интеллект и конечно, талант.
Вадим Верник, Юлия Снигирь и Дарья Мороз
Фото: Иван МАКЕЕВ
Актриса Агата Муцениеце пришла в сногсшибательном кружевном боди с дерзким декольте и тут же атаковала с объятиями похудевшего Филиппа Киркорова, который в этот вечер по традиции был главным модником, надев эксклюзивный блейзер от Бальман с эффектной бабочкой и клатчем, украшенным броскими камнями.
Юлия Барановская
Фото: Иван МАКЕЕВ
- Я за мужчинами, как видите, охочусь. Не в жизни, а для своей передачи, - призналась журналистам Агата Муцениеце, которая недавно выпустила ну Ютубе своё авторское шоу «Честный развод». Видимо, Филиппа тоже туда позвала в гости.
- Мне важно, чтобы у меня в программе были освещены все взгляды, - пояснила актриса.
А Филипп тем временем приехал на премию в сопровождении теперь уже мамы четверых сыновей Яны Рудковской.
Как признался репортёрам король поп-сцены, он одним из первых узнал, что суррогатная мать родила Яне и Евгению Плющенко сына Арсения.
Владимир Машков
Фото: Иван МАКЕЕВ
И как верный друг Фил держал эту новость в тайне, пока Яна сама не решила ее озвучить поклонникам.
Комплиментов от Киркорова на премии была удостоена Дарья Мороз.
-Звезда! Просто Голливуд! - похвалил необычный наряд и скандинавский блонд актрисы Филипп Киркоров.
Похвалил король эстрады и Анатолия Цоя, участника шоу «Маска». Цой повредил ногу, но премию решил не пропускать, приковылял на костылях.
Филипп Киркоров и Яна Рудковская
Фото: Иван МАКЕЕВ
- Ты был для меня открытием в «Маске». Такой артист! Ты просто меня убил, покорил. «Позови меня с собой» у меня в плейлисте теперь номер один. Знаешь, я редко, кого хвалю! - подбадривал раненого Цоя Филипп.
Спрятавшись в чёрную маску, в зал прошествовал Владимир Машков. Артиста с трудом узнали поклонники с бородой и плотной защитной от «короны». Лишь у баннера Владимир Львович снял маску и признался, что уже не чувствует себя секс-символом поколения.
Екатерина Варнава
Фото: Иван МАКЕЕВ
- Это было в прошлом веке. Сейчас на смену пришли достойные. Я стал другим. Раньше я был более безответственным, - улыбался артист. Как говорит Машков, он старается не выходить из дома без маски и перчаток. Артист боится опасной бациллы и готов к прививкам от ковида.
- Жду, готов к вакцинации. Все, что производят наши медики замечательные, всему этому я доверяю, - похвалил людей в белых халатах Машков.
Мимо артиста на этих словах продефилировала Регина Тодоренко в мини, от которого было невозможно отвести глаз. Благо рядом с телеведущей был ее супруг Влад Топалов, так что светские ловеласы не смогли подобраться к красотке. Перед участием в шоу «Ледниковый период» Регина так сильно постройнела, что стала даже тоньше, чем до родов.
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Фото: Иван МАКЕЕВ
КОГО НАГРАДИЛИ?
"Приз главного редактора" - Филипп Киркоров, Юлия Снигирь
"Главныи герои . Кино" - Виктория Исакова
"Главныи герои . Театр" - Владимир Машков
"Главныи герои . Музыка" - Полина Гагарина
"Новые лица. Музыка" - Jony
"Главныи герои . Новые формы" - Яна Рудковская
"Мама пятилетия" - Наташа Давыдова
"Главныи герои . Телефильм" - Полина Максимова
"Новые лица. Телефильм" - Ангелина Стречина
"Герои из Сети" - Агата Муцениеце
"Плоды изоляции" - "Нагиев на карантине"
"Блистательныи образ Mercury" - Дарья Мороз
"Приз зрительских симпатии " - сериал "Чики"
"Герои пятилетия" - Регина Тодоренко