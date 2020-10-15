Премия «Больше, чем звезды»: Похудевшие Филипп Киркоров и Регина Тодоренко и дерзкое декольте Агаты Муцениеце

Филипп Киркоров, Анатолий Цой, Агата Муцениеце и Яна Рудковская Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже пятый год подряд журнал «Ок!» под руководством Вадима Верника проводит светскую премию «Больше, чем звезды». Во времена пандемии репортёров и див шоу-бизнеса особо не балуют раутами, поэтому явка была стопроцентной. На входе гостям раздавали маски, на каждом шагу были расставлены антисептики.

Марина Зудина, сверкая изумрудами и бриллиантами в ушах, пришла на премию одной из первых. Актриса посетовала, что во времена пандемии многие известные пары расстались.

Марина Зудина Фото: Иван МАКЕЕВ

-Я эти разводы могу связать только с тем, что люди в одном пространстве провели очень много времени, - говорит Марина Зудина. - Если это только развитие отношений, наверное, быть постоянно вместе - это только в плюс. А когда есть проблема в отношениях и люди замыкаются в одном пространстве на длительный срок, пары разводятся. Когда я была на самоизоляции, думала: «Вот у всех разные условия. Кто-то остался в небольшом пространстве с детьми, с родителями... Особенно, если кто-то дома болеет. Это на самом деле тяжело, это испытание». Для кого-то самоизоляция была моментом духовного роста, а кто-то пошёл вниз. Это было испытание, которое нужно было преодолеть. Безусловно, это очень всех поменяло. У меня взрослые сын и дочь. И я счастлива, когда они оба со мной рядом. Я кайфую от общения с ними и всегда жду, когда мы будем втроём. Поэтому самоизоляция для меня была в чем-то счастливым периодом, который я провела очень комфортно. На самом деле всем было бы легче, если бы не материальные потери, которые были у всех.

Агата Муцениеце Фото: Иван МАКЕЕВ

Если бы все в финансовом плане были защищены, может быть, и легче людям было. Тогда разводов было бы меньше. А тут, когда у тебя ответственность за своих родителей, за своих детей, то, конечно, изоляция и материальные проблемы очень напрягают.

Агата Муцениеце и Филипп Киркоров Фото: Иван МАКЕЕВ

По словам вдовы Олега Павловича Табакова, для неё никогда не значила цена подарков, которые ей презентовали мужчины.

- Сейчас в моде даже бижутерия, поэтому количество денег у мужчины не имеет большого значения, - говорит Марина Зудина. - Главное - желание. Бывает, у человека много денег, а у него даже не возникает желания сделать женщине дорогой подарок. А когда у человека денег мало, а он все равно покупает них какое-то скромное украшение для любимой... Я даже не знаю, что в этом случае дороже. На мой взгляд, дороже скромные украшения, в которые человек вложил душу и все свои средства, на которые мог рассчитывать.

Марина Зудина Фото: Иван МАКЕЕВ

Зудина подчеркивает, что в мужчине для неё важен не его кошелёк, а ум.

- Есть масса людей, кто мало зарабатывают, не только пожарные и учителя, но и студенты, начинающие юристы. Я и сама могу себе позволить подарки. Дело не в этом... Важно, интересно ли тебе говорить человеком или нет, - объясняет актриса. - В мужчине все-таки важен ум. Самое сексуальное в мужчине не количество денег, а его интеллект и конечно, талант.

Вадим Верник, Юлия Снигирь и Дарья Мороз Фото: Иван МАКЕЕВ

Актриса Агата Муцениеце пришла в сногсшибательном кружевном боди с дерзким декольте и тут же атаковала с объятиями похудевшего Филиппа Киркорова, который в этот вечер по традиции был главным модником, надев эксклюзивный блейзер от Бальман с эффектной бабочкой и клатчем, украшенным броскими камнями.

Юлия Барановская Фото: Иван МАКЕЕВ

- Я за мужчинами, как видите, охочусь. Не в жизни, а для своей передачи, - призналась журналистам Агата Муцениеце, которая недавно выпустила ну Ютубе своё авторское шоу «Честный развод». Видимо, Филиппа тоже туда позвала в гости.

- Мне важно, чтобы у меня в программе были освещены все взгляды, - пояснила актриса.

А Филипп тем временем приехал на премию в сопровождении теперь уже мамы четверых сыновей Яны Рудковской.

Как признался репортёрам король поп-сцены, он одним из первых узнал, что суррогатная мать родила Яне и Евгению Плющенко сына Арсения.

Владимир Машков Фото: Иван МАКЕЕВ

И как верный друг Фил держал эту новость в тайне, пока Яна сама не решила ее озвучить поклонникам.

Комплиментов от Киркорова на премии была удостоена Дарья Мороз.

-Звезда! Просто Голливуд! - похвалил необычный наряд и скандинавский блонд актрисы Филипп Киркоров.

Похвалил король эстрады и Анатолия Цоя, участника шоу «Маска». Цой повредил ногу, но премию решил не пропускать, приковылял на костылях.

Филипп Киркоров и Яна Рудковская Фото: Иван МАКЕЕВ

- Ты был для меня открытием в «Маске». Такой артист! Ты просто меня убил, покорил. «Позови меня с собой» у меня в плейлисте теперь номер один. Знаешь, я редко, кого хвалю! - подбадривал раненого Цоя Филипп.

Спрятавшись в чёрную маску, в зал прошествовал Владимир Машков. Артиста с трудом узнали поклонники с бородой и плотной защитной от «короны». Лишь у баннера Владимир Львович снял маску и признался, что уже не чувствует себя секс-символом поколения.

Екатерина Варнава Фото: Иван МАКЕЕВ

- Это было в прошлом веке. Сейчас на смену пришли достойные. Я стал другим. Раньше я был более безответственным, - улыбался артист. Как говорит Машков, он старается не выходить из дома без маски и перчаток. Артист боится опасной бациллы и готов к прививкам от ковида.

- Жду, готов к вакцинации. Все, что производят наши медики замечательные, всему этому я доверяю, - похвалил людей в белых халатах Машков.

Мимо артиста на этих словах продефилировала Регина Тодоренко в мини, от которого было невозможно отвести глаз. Благо рядом с телеведущей был ее супруг Влад Топалов, так что светские ловеласы не смогли подобраться к красотке. Перед участием в шоу «Ледниковый период» Регина так сильно постройнела, что стала даже тоньше, чем до родов.

Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: Иван МАКЕЕВ

КОГО НАГРАДИЛИ?

"Приз главного редактора" - Филипп Киркоров, Юлия Снигирь

"Главныи герои . Кино" - Виктория Исакова

"Главныи герои . Театр" - Владимир Машков

"Главныи герои . Музыка" - Полина Гагарина

"Новые лица. Музыка" - Jony

"Главныи герои . Новые формы" - Яна Рудковская

"Мама пятилетия" - Наташа Давыдова

"Главныи герои . Телефильм" - Полина Максимова

"Новые лица. Телефильм" - Ангелина Стречина

"Герои из Сети" - Агата Муцениеце

"Плоды изоляции" - "Нагиев на карантине"

"Блистательныи образ Mercury" - Дарья Мороз

"Приз зрительских симпатии " - сериал "Чики"

"Герои пятилетия" - Регина Тодоренко