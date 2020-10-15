"Хочу покоя": Борис Моисеев измучен тяжелой болезнью и отказался показаться на людях

66-летний певец раскрыл правду о своем состоянии Фото: Евгения ГУСЕВА

Борис Моисеев раскрыл правду о своей страшной болезни. Информация о плачевном состоянии 66-летнего певца появляется с завидной регулярностью. Мол, светские хроникеры разузнали, что артист прикован к постели, болен раком, брошен друзьями и оказался на грани нищеты.

Борис Моисеев не скрывает, что после инсульта, который произошел с ним десять лет назад, его жизнь сильно изменилась. Последние годы артист превратился в затворника, почти не выходит из дома. Все это дает почву для многочисленных слухов и домыслов. Пока одни друзья певца вещают о его критическом состоянии, другие и вовсе подозревают у звезды онкологию.

На днях светские хроникеры решили попытать счастья и направились в гости к исполнителю хита "Голубая Луна", чтобы сделать свежие фотографии Бориса Михайловича. Однако певец делать снимки не захотел. "Во-первых, я уже давно не артист, а пенсионер, который хочет покоя. Мне нет нужды постоянно демонстрировать себя. Садиться на шпагаты и выкладывать в Сеть", - цитирует его "СтарХит".

По словам Моисеева, в настоящее время он живет обычной жизнью. "Чувствую себя нормально: ем, сплю, гуляю, читаю, смотрю телевизор, общаюсь с близкими и поклонниками. Не волнуйтесь!", - поведал артист.

Почти каждый день его навещает помощник Сергей Горох. Он также подтвердил, что здоровье Бориса не хуже, чем у любого человека, пережившего инсульт. "Передвигается он самостоятельно, сам себя обслуживает. Периодически ему звонят друзья", - откровенничает Горох.

По хозяйству Борису помогают женщины. Три-четыре раза в неделю приходит горничная, есть и помощница по хозяйству, которая для него готовит. "У Бори хорошая пенсия, он получает к ней еще 30 тысяч рублей надбавки за звание Заслуженного артиста. Плюс авторские отчисления за песни. У него не так много трат. Живет достойно, ни у кого ни разу денег не занимал", - резюмировал Сергей.

Напомним, в 2010 году у Бориса Моисеева произошел первый инсульт. Состояние артиста было тяжелым. У него случилась остановка сердца, затем его ввели в состояние медикаментозной комы, он долгое время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Певец пришел в себя и принял решение вернуться на сцену. Врачи рекомендовали артисту изменить образ жизни и отказаться от гастролей, но Моисеев решил по-своему. Он снова начал давать концерты. В итоге организм не выдержал, и в 2015 году у него случился повторный инсульт, который его фактически добил.