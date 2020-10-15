Австралийские пожарные разделись для календаря, на который хочется смотреть 365 дней в году

В ответ на бедствия пожарные выпустили 6 уникальных календарей на 2021 год, посвятив большую их часть не привычным котикам и собачкам, а диким животным. Фото: Australian Firefighters Calendar

Как известно, бесконечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь и обнажаются для очередного календаря пожарные из Австралии и Новой Зеландии. Ежегодно вот уже 28 лет самые сексуальные парни из пожарной охраны делают свой горячий проект, чтобы собрать деньги на благотворительность и спасти животных.

Фото: Australian Firefighters Calendar

Каждый лист - милота и сила в одном флаконе: накачанные красавцы обнимаются с колами и кенгуру, целуют козлят, держат на своих могучих плечах крошечных уточек... Непременное условие: оголенный торс, позволяющий продемонстрировать татуировки, рельефные бицепсы и кубики пресса. Похоже, в пожарные на Зеленом континенте берут сплошь моделей.

Фото: Australian Firefighters Calendar

Создатели календаря-2020 называют его "лучшим зрелищем для воспаленных глаз".

Фото: Australian Firefighters Calendar

- Этот и прошлый год были особенно разрушительным временем, мир скорбел вместе с Австралией, когда мы пострадали от катастрофических лесных пожаров и, по приблизительным оценкам, потеряли 1 миллиард (!) животных из нашей разнообразной дикой природы, - рассказали авторы проекта. - Хотя пожары, возможно, и прекратились, разрушенные кустарники сделали невозможным возвращение многих особей в их естественную среду обитания.

Фото: Australian Firefighters Calendar

В ответ на бедствия пожарные выпустили 6 уникальных календарей на 2021 год, посвятив большую их часть не привычным котикам и собачкам, а диким животным. Деньги от продажи пойдут на лечение живности, пострадавшей от пожаров. Каждый год спасатели отчитываются о расходах: так, средства от продажи календаря-2020 года помогли оплатить новое оборудование и расходные материалы для команды ветеринаров и добровольцев, которые работали круглосуточно, чтобы спасти коал, вомбатов, кенгуру и птиц.

Фото: Australian Firefighters Calendar

- После борьбы с пожарами и наблюдения за страданиями дикой природы, моя команда и я чувствовали себя обязанными сделать больше. Мы пожертвовали деньги на уход за коалой по имени Анвен, и после того, как мы своими глазами увидели работу, выполняемую волонтерами в больнице, наш взгляд на защиту дикой природы навсегда изменился, - признался один из героев календаря, ведущий пожарный-спасатель Кэмерон Симпсон.

Фото: Australian Firefighters Calendar

Напомним, пожарные из Австралии и Новой Зеландии впервые объединились в 1993 году ради детей, получивших тяжелые ожоги. Задумка оказалась удачной: откровенные фото раскупались, как горячие пирожки. А впоследствии горячие спасатели стали помогать еще и приютам для животных.

Фото: Australian Firefighters Calendar

За все время существования проекта брутальные красавцы собрали уже более 3 млн долларов. Впрочем, многие уверены, что такая красота стоит гораздо больше...