«Подпись Баталова могли подделать»: по делу о мошенничестве с имуществом актера проводится новая экспертиза

Подпись знаменитого актера Алексея Баталова под документами могли подделать. Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Спустя три года после смерти известного актера Алексея Баталова кипят нешуточные страсти по поводу его наследства. Напомним, в полицию обратилась вдова актера и его дочь, которая с рождения страдает ДЦП. Они заявили о мошенничестве с имуществом. Как сообщается в заявлении, квартиры, некогда заработанные Баталовым для жены Гитаны Леонтенко и 52-летней дочери Маши, инвалида с рождения, оказались переписаны на имя заслуженной артистки России, почетного академика Международной академии культуры и искусства Наталии Дрожжиной. Вместе со своим мужем, юристом Михаилом Цивиным женщина близко общалась с семьей Баталова. После проверки было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Потерпевшими признаны вдова и дочь актера (справа). Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вдова и дочь Баталова на днях были признаны потерпевшими. О ходе расследования сообщили в Следственном комитете России.

- Запрошены регистрационные дела по объектам недвижимости, в финансово-кредитные организации направлены запросы о предоставлении выписок по всем расчетным счетам. Для предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество наложен арест. Также проведена выемка книги регистрационных действий нотариуса, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в ближайшее время будут готовы результаты почерковедческой экспертизы. По одной из версий, подпись Баталова могли подделать. Ну а пока в деле нет даже подозреваемых.

- Обвинение по уголовному делу никому не предъявлено, - сообщили в СК России.

За расследованием пристально следит руководитель СК Александр Бастрыкин. Напомним, Алексей Баталов умер после продолжительной болезни в июне 2017-го года. Во втором браке с Гитаной Леонтенко они прожили 54 года. Их дочь Мария с рождения страдает синдромом ДЦП, но это не помешало ей окончить ВГИК и стать сценаристом. При жизни актер говорил в интервью, что больше всех на свете любит дочь и супругу.

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