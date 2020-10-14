СНВ-3 не удастся заключить к февралю 2021 года

Военнослужащие у пусковой установки ПГРК "Ярс" на территории Тейковского соединения Ракетных войск стратегического назначения. Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Если вас хоть раз дурачил наперсточник, то вы должны помнить суть его фокуса: мошенник на ваших глазах прячет шарик под пластмассовый стаканчик, шевелит его рядом с другими, а потом оказывается, что шарика-то в том стаканчике, за которым вы бдительно следили, нет.

Что-то очень похожее на переговорах с россиянами о дальнейшей судьбе Договора о сокращении стратегических вооружений (СНВ-3) вытворяет спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли.

На днях он радостно сообщил, что стороны «на высшем уровне» достигли принципиальной договоренности о продлении СНВ-3 (его действие заканчивается в феврале следующего года). И что Россия готова согласиться на предложенную США сделку в сфере стратегической стабильности.

Но заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков тут же разоблачил бахвалистую ложь американца:

«США выдают желаемое за действительное… Это полная ерунда… Москва считает эти требования неприемлемыми, поскольку они учитывают только интересы Вашингтона»…

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото: Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС

И что же предлагает Биллингсли?

Он заявил, что новый договор должен включать два ключевых положения: о заморозке всех ядерных арсеналов сторон и о дополнительных «существенных» мерах верификации (проверки – ВБ) всех ядерных зарядов.

Предложение о «заморозке» выглядит великолепно и вроде бы Москва от такого предложения США не должна отказываться. Если бы не одно принципиальное «но». Американцы предлагают «втащить» в договор о стратегических вооружениях и… тактическое российское ядерное оружие. Как говорится, не там ищут дураков. Потому Москва эту идею резонно и напрочь отвергает. Ну а что касается американской «методики верификации» ядерных боеголовок, то и здесь США пытаются играть с Москвой в «наперстки», невежественно выгадывая для себя лучшие условия. Но эта примитивная «ловкость рук» и тут не проходит.

Ну и что же в итоге? А то, что при таком положении до февраля 2021 года СНВ-3 вряд ли удастся пролонгировать. Уж слишком серьезны разногласия у Москвы и Вашингтона на сей счет. В этой ситуации Кремль предлагает Белому дому продлить Договор еще на 5 лет безо всяких условий (а за это время выработать устраивающие обе стороны позиции). Но США не идут на это. Потому пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пескова и заявил: «повода для оптимизма практически нет»…