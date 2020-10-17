Врачи рассказали, при каких условиях промывание носа и горла может снизить риск заражения коронавирусом

Специалисты призывают не придавать этому методу слишком большого значения и не игнорировать остальные способы защиты от инфекции Фото: Shutterstock

В СМИ и соцсетях регулярно появляются сообщения о том, что промывание носа и полоскание горла - это настоящее спасение от коронавируса. Мол, так можно легко удалить вирусные частицы, даже если на вас накашлял больной или вы облизнули грязный палец, потрогав кнопку лифта. Встречаются советы очищать нос и горло водой с солью, содой, раствором с хозяйственным мылом и, конечно же, устраивать такие процедуры с алкоголем. Насколько эффективны эти методы и при каких условиях могут помочь, мы выяснили у специалистов по строению и работе органов дыхания, не понаслышке знакомых с профилактикой и лечением COVID-19.

НАКАШЛЯЛИ – ВДОХНУЛ – ПРОМЫЛ

- Определенный смысл в обеззараживании слизистых оболочек горла и носа есть, - соглашается врач-пульмонолог, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой факультетской терапии и профболезней Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Кирилл Зыков. - Скажем, в российских правилах профилактики заражения медперсонала предусматривается полоскание горла 70% спиртом и закапывание в нос и глаза 2% раствора борной кислоты. Это рекомендуется, в частности, при контакте врача с пациентом с COVID-19 вне специализированного стационара (например, если доктор приезжал на вызов к больному на дом. - Ред.) В этих случаях считается, что мы можем удалить патоген со слизистых оболочек, если сразу же после контакта с предполагаемым зараженным использовать такие методы дезинфекции.

Иными словами, обеззараживание может полноценно сработать только в те моменты, когда происходит инвазия (вторжение) вируса в клетки организма, подчеркивает профессор. Например, если на вас или вблизи вас только что кто-то сильно раскашлялся, и вы тут же начинаете промывать нос, немедленно полоскать горлом спиртом и т. д.

«Если же вирус уже проник внутрь клетки, что он делает довольно быстро, то никакие внешние меры воздействия, никакие антисептики не эффективны», - поясняет врач.

ОТ ПНЕВМОНИИ НЕ СПАСЕТ

- В целом промывание соляными растворами и простой водой помогает снизить вирусную нагрузку, - рассказал «КП» врач-пульмонолог Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Владимир Бекетов. - Но, опять же, речь идет о том, что делать это нужно как можно быстрее. При промывании носа и горла сразу по приходу из людного места можно механически удалить, смыть ту часть вирусных частиц, которые еще не успели внедриться внутрь клеток (точных данных о том, как быстро происходит внедрение, на сегодня нет). «Рассчитывать, что промывание носа и полоскание горла могут препятствовать проникновению вируса в нижние отделы легких в случае заражения, увы, нельзя», - предупреждает доктор Бекетов.

И ни в коем случае не стоит расслабляться, понадеявшись на спасительную силу промывания — при ухудшении самочувствия надо вовремя обращаться за медпомощью. Промедление чревато развитием инфекционного процесса вплоть до критических ухудшений состояния больного, напоминают врачи.

СОВЕТ

С медицинской точки зрения лучше всего использовать для промывания носа растворы с гиалуронатом натрия, советует Владимир Бекетов. Они обеспечивают как чисто механическую очистку, промывание, так и полноценное увлажнение слизистой носа.

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