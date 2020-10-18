Увидеть платежку и не потерять сон: как правильно заплатить налоги за квартиру, машину и дачу этой осенью

Если у вас заведен электронный «Личный кабинет налогоплательщика», бумажную платежку вы не получите Фото: Анастасия Осипова

До 1 декабря граждане, у которых в собственности есть какое-то имущество, должны заплатить за него в казну налоги. Их три: 1) на квартиры, дома (включая дачи), гаражи, машино-места (налог на имущество), 2) земельный и 3) транспортный (на всю движимость — от автомобилей до катеров). Но уведомление — для удобства граждан — налоговая выставляет одно, где уже все подсчитано до кучи. Только оплатите, дорогие россияне — если не нашли ошибок и не имеете вопросов. Однако вопросы зачастую возникают. Ответы на самые характерные из них — в нашей «напоминалке».

А ГДЕ ПЛАТЕЖКА?

Большинство привыкло, что налоговое уведомление приходит по обычной почте и его надо искать в почтовом ящике. Но если у вас заведен электронный «Личный кабинет налогоплательщика», бумажную платежку вы не получите (если не заказывали специально у налоговой такую опцию). Счет вас, скорее всего, уже ждет в этом самом личном кабинете. Поэтому действие первое — вспомнить, есть ли у вас кабинет на сайте ФНС (вы могли его заводить и через госуслуги). И если есть, в самые ближайшие дни обязательно туда зайти.

Как поясняют в Федеральной налоговой службе, волноваться о том, что вы не получили уведомление, надо, если счет вам ни в бумажном, ни в электронном виде не пришел до 1 ноября. В этом случае вам нужно заявить об этом печальном факте и попросить все-таки уведомление выставить (если просто радостно не заплатите, вас посчитают должником и с декабря начнут выставлять пени). Ходить для этого в саму налоговую не обязательно. Возможные варианты:

- в некоторых, но не во всех регионах — обратиться в многофункциональный центр (можно ли так у вас, лучше в самом МФЦ и уточнить)

- через личный кабинет налогоплательщика

- через электронный сервис «Обратиться в ФНС России» на сайте ФНС www.nalog.ru

Важно, чтобы ваше обращение было официально зарегистрировано. Электронные сервисы делают это автоматом (чем и удобны) — вам придет сообщение с номером и прочими реквизитами (сохраните на всякий случай). При личном обращении в налоговую или МФЦ важно, чтобы у вас на руках остался второй экземпляр заявления с отметкой о принятии.

МАШИНА ПРОДАНА, А НАЛОГ ПРИШЕЛ

Важный момент: в 2020 году мы платим налоги за 2019 год. То есть если вы в прошлом году продали автомобиль, а в этом вам на него пришел налог, это не ошибка. Вам и должны были насчитать некую сумму, исходя из того числа месяцев прошлого года, когда вы еще были владельцем авто. Аналогичная схема — и с недвижимостью.

Если же речь идет действительно об ошибках в платежке — такое, увы, не редкость — то, по общему правилу, действуем по той же схеме, что и с не пришедшей платежкой (см. выше). Но есть нюансы. Важно выяснить, а кто собственно «нахимичил». Если по каким-то причинам в ГИБДД действительно не сняли с регистрационного учета вашу давно проданную машину, сначала придется разобраться с ГИБДД. После этого документы, подтверждающие снятие авто с учета, предоставляете в налоговую.

То же — если вы видите в платежке кадастровую стоимость своей недвижимости (по ней рассчитывается налог), исходя из которой получается, что ваша дача стоит как хороший дворец. Алгоритм действий в этой ситуации:

1) уточнить кадастровую стоимость в Росреестре (берется справка из ЕГРН — единого госреестра недвижимости)

2) если все сходится и в платежке не ошибка, кадастровую стоимость можно попытаться оспорить — пошаговая инструкция есть на портале Росреестра, смотрите раздел «Физическим лицам» - «Полезная информация» - «Как узнать и пересмотреть кадастровую стоимость недвижимости».

ДОЛЖНЫ ЛИ ПЛАТИТЬ ДЕТИ И ПЕНСИОНЕРЫ

На детей, как объясняют в ФНС, если они собственники недвижимости, налог начисляется на обычных основаниях. Разница в том, что управляют недвижимостью за них законные представители — родители, усыновители, опекуны. Они и должны оплачивать налог за несовершеннолетних (до 18 лет).

С пенсионерами ситуация другая. У них, как и еще у целого ряда категорий граждан, есть ряд льгот.

- По налогу на имущество: от него освобождается один объект недвижимости каждой разновидности. То есть одна квартира, один жилой дом (или дача), один гараж (машиноместо). Иными словами, если у пенсионера квартира, дача и гараж, от налога освобождается все это имущество. А если дом в деревне и дача в садовом товариществе, то что-то одно. Аналогично и с двумя квартирами — за одну из них налог надо платить.

-По земельному налогу: освобождаются 6 соток земли. То есть если участок — 10 соток, платить налог надо за 4 сотки.

Те же права и у тех, кто сейчас бы уже стал пенсионером по старому законодательству (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет).

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

За что и по каким ставкам мы платим

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

(На любое движимое имущество: автомобили, мотоциклы и мопеды, частный грузовой транспорт, катера и моторные лодки, а также личные самолеты и вертолеты)

Автомобили дешевле 3 млн рублей

*ставки для автомобилей с мощностью от 150 л.с. могут быть увеличены по решению регионов, но не более чем в 10 раз.

Автомобили дороже 3 млн рублей

Для них действует что-то вроде налога на роскошь - базовая ставка транспортного налога умножается на повышающий коэффициент (список конкретных моделей ежегодно утверждается Минпромторгом — его можно найти на сайте ведомства в разделе «Реестры»).

Базовая ставка транспортного налога для дорогих автомобилей умножается на повышающий коэффициент

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

(квартиры, дома, дачи, гаражи, машиноместа)

0,1-0,3%* от кадастровой стоимости недвижимости — квартиры, жилые дома, комнаты, гаражи, машиноместа, хозпостройки площадью до 50 кв.м. каждая на участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства (при условии, что любой из этих объектов стоит не более 300 млн рублей)

0,5% - прочая недвижимость (например, хозпостройка площадью более 50 кв.м.)

2% - объекты с кадастровой стоимостью более 300 млн рублей (за одну квартиру, дом и т. п.)

*Конкретная ставка устанавливается на уровне муниципалитета, а в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе — на уровне города. Может быть дифференцированной, в зависимости от кадастровой стоимости недвижимости — так, например, в Москве.

ВАЖНО

- На недвижимость всем собственникам полагается налоговый вычет — с 50 кв.м. для дома, 20 кв.м. для квартиры, 10 кв.м. для комнаты. Например, если у вас в собственности дача площадью 70 кв. м., налог вы будете платить только с 20 кв.м.

- В большинстве регионов налог на имущество рассчитывается не с полной кадастровой стоимости квартиры или дома. Переход на расчеты этого налога по кадастровой (приближенной к рыночной) стоимости недвижимости предполагался плавным — растянутым по сложной схеме на несколько лет (в течение них сумма поэтапно увеличивалась). В зависимости от того, на каком этапе этого перехода конкретный регион сейчас оказался, и зависят суммы в платежках. Главное, что стоит помнить: размер налога никак не может оказаться большим, чем сумма кадастровой стоимости, умноженная на ставку налога, минус налоговый вычет. Меньше — может.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

До 0,3%* от кадастровой стоимости — для участков под индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество, дачное хозяйство.

*Конкретная ставка устанавливается на уровне муниципалитета, а в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе — на уровне города.

НА ЗАМЕТКУ

Подробную информацию о ставках налогов и льготах, которые действуют в вашем регионе, можно найти на сайте ФНС (www.nalog.ru) в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Там выбираете свой регион, налоговый период (сейчас нас интересует 2019 год), вид налога — и сервис выдаст вам все нормативные акты, которыми конкретно у вас регулируются платежи.

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