В США пытаются предсказать исход президентской гонки с помощью печенья

Специалисты изготавливают печенье с именами кандидатов и следят за продажами Фото: Shutterstock

Владельцы семейной пекарни, расположенной в небольшом городке Хатборо (штат Пенсильвания) утверждают, что способны сделать верный прогноз о победе того или иного кандидата на президентских выборах с помощью именного печенья.

Техника «сладкого опроса» очень проста: специалисты изготавливают печенье с именами кандидатов и следят за продажами. В этом году, соответственно, на десерте красуются имена Трампа и Байдена.

«Мы не поддерживаем конкретного кандидата, мы не показываем личные симпатии и не комментируем, за кого будем голосовать. То, что мы делаем, – это хорошо для пекарни», – заявила владелица пекарни Кэтлин Лочел.

Кроме прогноза, предприятие преследует и вполне материальные цели – по заявлению Лочел, пекарня более чем покрыла убытки, нанесенные пандемией именно с помощью продажи «предвыборного» печенья.

В этом году ситуация кардинально отличается от прошлых лет – люди буквально сметают продукцию с именами кандидатов с прилавка магазина. Кэтлин была вынуждена пойти на непривычный для американского бизнеса шаг и установить лимит продаж – не более шести сладких изделий в одни руки.

Что же касается самого прогноза, то на сегодняшний день по количеству проданного печенья Трамп лидирует со счетом примерно 3 к 1. Кстати, на прошлых выборах пекарня не ошиблась.