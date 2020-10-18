«Скоро свадьба»: В день своего рождения Лобода похвасталась обручальным кольцом за полтора миллиона долларов

В день своего рождения Светлана Лобода разместила трогательный пост в Инстаграме Фото: Личный архив героя публикации

Что подарить суперзвезде, у которой есть абсолютно все? Как обычно, беспроигрышный вариант - бриллианты.

В день своего рождения Светлана Лобода разместила трогательный пост в Инстаграме.

-Сегодня я счастлива, как никогда. И пусть это чувство продлится, как можно дольше!-поделилась с поклонниками звезда. У меня есть всё, о чём я мечтала... И даже больше. У меня есть вы, ваша любовь, обожаемая семья. У меня есть ты...

Пост Светлана сопроводила сногсшибательным фото в ванной, в прозрачном лифе.

Что любопытно: на безымянном пальчике артистки сиял огромный бриллиант. Фанаты Лободы тут же сделали вывод, мол, грядёт свадьба с рокером Тиллем Линдеманном, раз он такое шикарное кольцо любимой подарил.

Напомним: у Лободы есть 9-летняя дочь Евангелина, отцом которой является бывший муж Светланы, хореограф Андрей Царь. А кто отец младшей дочери Лободы — до сих пор тайна. Хотя фанаты Лободы уверены, что артистка родила от солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. И в честь него же назвала дочь Тильдой. С Тиллем Лобода познакомилась три года назад на фестивале «Жара» в Баку. После феста артисты частенько обменивались любезностями в соцсетях.

Пост Светлана сопроводила сногсшибательным фото в ванной, в прозрачном лифе. Фото: Личный архив героя публикации

К примеру, совместное фото с рокером Светлана подписала весьма романтично: «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь».

А потом не менее трогательно поздравила рокера с днем рождения: «Мой дорогой Тилль! Ты один из самых талантливых и красивых людей, которых я когда-либо встречала! Я так счастлива, что мы случайно встретились в этом году и стали друзьями. Быть счастливым и чувствовать любовь в каждую минуту этой жизни! С нетерпением жду тебя скоро! Миллионы поцелуев».

После пылких признаний последовали новости о беременности артистки, потом родилась малышка Тильда. И вот теперь в Инстаграме Лободы сияет фото с обручальным кольцом...

Осыпал бриллиантами

Как объяснила kp.ru дизайнер ювелирных украшений Дина Джафарова, на день рождения Светлана получила кольцо в 10 карат.

-Во-первых, кольцо прекрасно собрано. Перед нами классический международный дизайн «Кольца на помолвку»,-рассказывает наш эксперт Дина Джафарова. -Во-вторых, перед нами 10-ти каратный бриллиант огранки «Emerald». Это «изумрудная», ступенчатая огранка настолько прозрачна, что создаётся только из чистейших кристаллов алмаза. Ее можно смело отнести к архитектурным огранкам за простые геометрические линии и лаконичную форму. Также центральный бриллиант традиционно украшен двумя дополнительными бриллиантами огранки Baguette (Багет) ~ по 0.50 карат каждый. Это изумительно сочетание взято не просто так.

Обе огранки, Эмиральд и Багет очень похожи. Их особенность в том, что они идеально дополняют друг другу и создают эффект растягивание блеска от центрального бриллианта к краям. Кроме того, нужно изначально понимать, что эмиральд и багет не бывает плохой чистоты. Такие камни гранят только из прозрачных, как вода алмазов. Ну и конечно цвет центрального бриллианта на кольце у Светланы прекрасен! Невооружённым глазом видно, что камень белоснежный. По характеристикам не ниже G, а скорее всего F.

Оба эти параметра, высокий цвет и качество сильно сказываются на стоимости бриллианта. Особенно учитываю его размер! Центральный бриллиант в этом кольце однозначно можно отнести к категории коллекционных камней. И не забывайте, что поддержка двух бриллиантов по бокам даёт идеальную , каскадную пропорцию, и делает это кольцо настоящим шедевром ювелирного искусства.

Дина Джафарова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По мнению дизайнера ювелирных украшений Дины Джафаровой, обручальное кольцо Лободы стоит более миллиона долларов.

- Если делал частный ювелир, то около 800 тысяч долларов. А если кольцо известного бренда, то оно будет стоить примерно полтора миллиона долларов, -объясняет наш эксперт.