Разочаровала Лобода: певица пряталась от возмущенных зрителей

Премия "Золотой граммофон" завершилась грандиозным скандалом. Мало того, что Николай Басков так и не доехал до Санкт-Петербурга, где проходила 20-я церемония ежегодного музыкального шоу. Возмущенных зрителей разочаровало выступление Светланы Лободы.

Николай Басков не приехал на премию "Золотой граммофон", хотя и был заявлен в афишах как участник юбилейного шоу. "Золотой голос" России сначала выступал в Большом театре на юбилейном вечере композитора Александры Пахмутовой, которая 9 ноября отметила 90-летие. После торжества "натуральный блондин" помчался в аэропорт, но его рейс задержали.

Официальное сообщество мероприятия в "ВКонтакте" переполнено гневными комментариями недовольной публики: "Басков не пришел, да и фиг с ним. Но залу можно было изначально объяснить, что не придет... А когда вот так замолчать и сделать вид, что ничего не произошло, конечно, у людей останется ощущение, что с ними никто и не считается".

Светлана Лобода на премии "Золотой граммофон".Фото: Артем КИЛЬКИН

Как оказалось, срыв выступления Баскова стал не единственным разочарованием для зрителей. Так, шоу Светланы Лободы тоже чуть не завершилось, едва начавшись. У нее отвалился микрофон. Артистка была вынуждена прямо во время исполнения очередной композиции удерживать его подмышкой.

Кроме того, ее выступление было единственным, которое не транслировали на больших экранах. К ней не пустили поклонников с цветами. В итоге многие заподозрили, что вместо Светы на сцене появился ее двойник. "Лобода. Я пришла в большей степени из за нее, но очень и очень непонятно. Это кто был? Она? Если да, то почему не показывали на экране, фотографировать ее запретили. Люди даже начали уходить в гардероб за вещами,чтоб потом в очереди не стоять. Уходить с выступления Лободы...", - пишут разгневанные зрители.

МакSим тоже отличилась. "Если даже губами шевелить не можешь, то зачем идет?", - возмутились интернет-обыватели.

Публику также возмутило, что концерт длился всего два часа, вместо обещанных организаторами трех. "Ну и концовка. Клявер выбегает на сцену говорит быстро: «Это был Золотой Граммофон». До свидания». И убегает. Мы даже сначала подумали - шутка, но нет, это был апофеоз", - рассказала зрительница.