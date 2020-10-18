«Лопнул имплант»: Подруга Димы Билана лишилась роскошного бюста

В эти хмурые осенние дни жизнь подруги Димы Билана, ведущей телеканала Fashion TV Ольги Рудыки оказалась под угрозой. Фото: Личный архив героя публикации

В эти хмурые осенние дни жизнь подруги Димы Билана (модель снималась в его клипе на песню «Малыш»-Ред.), ведущей телеканала Fashion TV Ольги Рудыки оказалась под угрозой. Девушка была срочно госпитализирована в одну из столичных клиник, где ей в экстренном порядке удалили грудные импланты. Ибо один из них разорвался прямо в теле красотки.

Удивительно, но Ольга поначалу не ощутила никаких изменений в своем теле. Ее беспокоили только легкие боли в груди, однако она не придавала этому большого значения...

Ольга Рудыка жалеет, что отправилась к пластическому хирургу Фото: Личный архив героя публикации

- Грудь выглядела абсолютно нормально, - рассказывает kp.ru Ольга Рудыка.- И только плановое УЗИ выявило несколько пятен в области грудной клетке. Я очень испугалась. Мало ли, что там может быть. И, разумеется, в экстренном порядке обратилась к врачам. Оказалось, что у меня разрыв импланта!

Операция, по словам Ольги, прошла успешно. И сейчас телеведущая чувствует себя нормально. Жалеет только об одном, что в свое время вообще решилась на увеличение бюста.

- На операцию я пошла в 2013 году, - вспоминает телеведущая. - И тот раз был единственным, когда я вообще решила прибегнуть к помощи хирургов. Все остальное у меня натуральное. Грех жаловаться. И глаза, и нос, и ноги красивые. Грудь тоже была отличная, полный второй размер. Но, как говорится, нет предела совершенству. Хотелось сделать чуть больше. Поэтому сделала. Теперь вот жалею. Столько стресса из-за нее перенесла. И главное зачем?

Не советую никому вмешиваться в своё тело без острой надобности! Я понимаю, что некоторые девушки жутко комплексуют из-за нулевого размера груди или слишком большого носа, тогда, действительно, стоит подкорректировать внешность, чтобы своё отражение в зеркале нравилось и вы начали нравиться, в первую очередь, самой себе! В остальных случаях - 100 раз подумайте, перед тем как ложиться под нож! Рисков много, о которых не всегда предупреждают заранее. Стоит ли оно того?

Девушка была срочно госпитализирована в одну из столичных клиник, где ей в экстренном порядке удалили грудные импланты. Ибо один из них разорвался прямо в теле красотки. Фото: Личный архив героя публикации

Отметим, что Ольга не единственная знаменитость, столкнувшаяся с этой проблемой. Несколько месяцев назад телеведущая Лера Кудрявцева так же оказалась в больничной палате с разрывом импланта. Вот только в отличие от Рудыка звезда канала НТВ ходила с «пробитой грудью» на протяжении нескольких лет. Операцию Лера сделала в 2005 году в одной из клиник Санкт-Петербурга, о чем сама же поведала в одной из социальных сетей.

- У меня ничего не болело, ничего не воспалялось, ничего не чувствовала, кроме как «поехала форма» одной груди! Узи показывало только скопление жидкости, но не показывало разрыв. Поскольку в имплантате не вода, а каша из геля, вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали 4 часа. 15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме и поэтому я постоянно чувствовала «синдром хронической усталости». НО это моя история, у вас все будет отлично. Просто будьте здоровы и проверяйтесь, - написала в своем блоге Кудрявцева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Любовный треугольник певца: Дима Билан разрывается между двумя подругами

Артист поссорился с 24-летней поклонницей и снова встречается с бывшей пассией (подробности)