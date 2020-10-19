Обязательное школьное сочинение: шаблоны вместо размышлений

Решение о том, чтобы в каком-то виде вернуть в школы сочинение, исчезнувшее вместе со всей еще советской системой проверки знаний выпускников школ, было принято в 2013 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Решение о том, чтобы в каком-то виде вернуть в школы сочинение, исчезнувшее вместе со всей еще советской системой проверки знаний выпускников школ, было принято в 2013 году. В 2014 году его впервые писали все одиннадцатиклассники страны. Подъем был небывалый. Эксперты обещали, что уж теперь-то школьники будут читать книжки. И не только из школьной программы.. Вузы обещали добавить баллы абитуриентам, написавшим умные и грамотные работы.

И все сдулось, по сути, за пять лет. В будущем году ни один из вузов не будет своими силами проверять сочинения абитуриентов и уж тем более не собирается добавлять лучшим писателям дополнительные баллы, а ведь когда-то таких вузов было более 200.

Что произошло?

- Сочинение, которое придумали, получилось довольно странным, - объясняет в программе «Родительский вопрос» на Радио «КП» заведующий лабораторией разработки интеллектуальных состязаний в гуманитарных науках Высшей школы экономики, учитель словесности Михаил Георгиевич Павловец. - Утверждалось, что это сочинение одновременно по литературе и не по литературе. Оно не по литературе, потому что по закону об образовании не может быть двух экзаменов по одному предмету. Но при этом оно «литературоцентрично» (хотя я не знаю, что это за слово такое). Имелось в виду, что в сочинении ты должен размышлять на какую-то морально-этическую тему, но опираться на произведения литературы. При этом вузы должны были эти сочинения перепроверять и давать абитуриентам дополнительно баллы давать к баллам ЕГЭ.

«Допускное» сочинение

- Но идея-то изначально была хорошая. Я помню, когда вводили декабрьское сочинение, считалось, что уж теперь-то одиннадцатиклассники будут читать произведения по программе. По крайней мере, первые две четверти. Но, по-моему, уже где-то в 2017 году мы стали получать шаблонные работы, будто написанные под копирку, никакого полета мысли в них не было.

- Правильно. Сочинение еще привязали к допуску к ЕГЭ, его называли еще одним странным словом – «допускное» сочинение. То есть если ты по сочинению получил зачет – будешь сдавать ЕГЭ, не получил – будешь сдавать ЕГЭ через год. У школьников появилась цель – написать так, чтобы проверяющие не прицепились и можно было бы дальше спокойно готовиться к ЕГЭ.

В результате проверяется не то, что ты умеешь, на что ты способен, насколько ты гибко реагируешь в незнакомой ситуации, насколько владеешь словом. Проверяется, насколько ты адаптируешься, насколько умеешь содрать, списать, воспроизвести готовый шаблон, насколько у тебя память хорошо запоминает уже готовые формы. Учителя стали бить в гонги, что после того, как сочинение ввели, школьники вообще перестали читать.

- Почему?

Очень просто. Какой смысл читать еще что-то, когда нужно натаскиваться на это сочинение? В Тольятти наши коллеги обработали несколько тысяч сочинений, и выяснилось, что две трети работ написано всего по 12 текстам. И все эти тексты были из 7-8-9-10-го класса. Школьникам легче взять произведение из программы 7-8-го класса и откуда-то содрать, что про негонадо знать. Булгакова не надо читать, Солженицына не надо читать…

«Капитанская дочь» на все случаи жизни

- Есть универсальный текст, которым любят иллюстрировать учителя все сочинения на любые темы. Это «Капитанская дочка» Пушкина. Выучи сюжет – и сгодится на все случаи жизни.

- Каждый год есть такое произведение. Например, был год, когда все 5 тем писали по «Судьбе человека» Шолохова. Был год – писали по «Гранатовому браслету».

- Недавно Федеральным институтом педагогических измерений были объявлены направления сочинений на этот год. И, как я понимаю, по каждую тему можно приспособить такое универсальное произведение.

- Давайте мы с вами проверим это. Вот берем «Капитанскую дочку». Назовите еще раз темы.

- «Забвению не подлежит».

- Как можно забыть подвиги наших русских воинов, которые выполняли свой долг, защищали страну от бунтовщиков?

- «Я и другие».

- Я и герои «Капитанской дочки». Это мои любимые герои, я беру с них пример, я бы хотел жизнь прожить так, как прожил Гринев.

- «Время перемен».

- Мы видим, что в России постоянно происходили важные перемены, но не все с ними соглашались. Так, реформы Екатерины II были встречены со стороны бунтовщиков, экстремистов и противников этих изменений. Но просвещенные дворяне встали на защиту своей родины, на защиту преобразований.

Если ты по сочинению получил зачет – будешь сдавать ЕГЭ, не получил – будешь сдавать ЕГЭ через год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- «Разговор с собой» - тоже понятно, как можно переиначить. «Между прошлым и будущим» - это вообще легко, прокидываешь мостик от «Капитанской дочки», от того времени к нынешнему. Что теперь делать?

- Искать выход. Я предлагаю сделать замеры - что действительно читают, насколько больше стали читать, насколько честно стали читать. Посмотрим процент списанных сочинений… В прошлом году на всю страну 500 человек за сочинение получили незачет. Это примерно 0,37% от всего количества выпускников.

Нужно исходить вот из чего: кто заинтересован в этом сочинении? И постараться учесть их запросы и их интересы.

Заинтересованы вузы. Но вузы никто не спрашивает, запихивая абитуриентов по результатам ЕГЭ, какие умения, какие навыки для вуза были бы предпочтительны. Например, собирается поступать школьник на экономическую специальность – было бы важно посмотреть, насколько он в состоянии размышлять на тему этики денег, обладания большими капиталами, о нравственности и безнравственности кредитов… Есть же огромное количество интереснейших тем, связанных с экономикой.

Сочинение по медицине или экономике

- Что-то вроде мотивационного письма, которое принимают зарубежные вузы?

- Не совсем, хотя близко. Речь идет не о том, чтобы рассказать вузу, какой ты хороший. Ты говоришь о том, что тебя интересует.

В этом собралось 14 вузов (МИФИ, Московский городской педуниверситет, Высшая школа экономики, Университет им. Канта, Дальневосточный, Иркутский, Уральский, Томский, Ярославский Северный Арктический. Северо-Восточный и др. университеты), и сказали: а почему бы ребятам не дать возможность писать сочинение по тем направлениям, которые связанны с их будущей профессией? Пусть биологи пишут про стволовые клетки, историки - про Пунические войны, спортсмены - про героев-олимпиадников. Кто сказал, что спортсмену не нужно владеть родным языком, не нужно уметь выражать свою позицию, отстаивать свои ценности, пропагандировать, в конце концов, то, чему ты посвящаешь свою жизнь?

И мы придумали чемпионат, который проводит консорциум вузов, договорившихся между собой, что они хотят от абитуриентов, сколько баллов они готовы давать за лучшие из работ.

- Вместо обязательного сочинения?

- Нет. В обязательное сочинение пусть чиновники играют. Все равно в этом смысла никакого нет. Если учителя чувствуют, что то, чем они занимаются, организуя сочинение, смысла не имеет, они должны поставить об этом вопрос перед министерством.

А сочинение «Своими словами» будут писать те, кому это надо, а не те, кого батогами загнали под страхом «не напишешь – не будешь допущен к ЕГЭ».

Будет отборочный тур, на котором ты делаешь какие-то элементарные вещи, проверяющие твое умение мыслить критически, твою функциональную грамотность. И если видишь, что ты не справишься с сочинением. значит, будешь думать, каким другим способом получать эти самые баллы, или готовиться лучше, читать, писать, нарабатывать необходимые навыки. А прошел отборочный тур – добро пожаловать к написанию нового типа сочинения, сочинения по истории, по экономике, по медицине…

В этом году будет проведен первый сезон такого чемпионата. Подробности - на сайте «своимисловами.рф».

- Но в правилах приема вузы еще не успели вписать чемпионат «Своими словами», значит дополнительных плюшек тем, кто в нем будет участвовать, не будет?

- Мы ждем, когда появятся правила приема. И тогда узнаем, какие из вузов готовы не просто проверять эти сочинения, но и давать за это дополнительные баллы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр просвещения рассказал, как пройдет ЕГЭ-2021 в условиях пандемии

А также скажется ли распространение COVID-19 на результатах выпускных экзаменов (подробности)