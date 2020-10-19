Тайно общался с первым мужем Софии: в чем подозревают жениха утонувшей дочки Конкина

Михаил общался с настоящим врагом Конкина. Фото: Иван МАКЕЕВ

Со дня загадочной смерти 32-летней Софии Конкиной, дочки заслуженного артиста России Владимира Конкина, одного из самых популярных киношных милиционеров, сыгравшего роль Шарапова, прошел почти месяц. Но загадок меньше не стало.

Что мы имеем. Сердце девушки остановилось в бассейне фитнес-клуба «Jump» поздно вечером 22 сентября. Софию со дна бассейна достал тренер, а приехавшие медики зафиксировали клиническую смерть. Спустя несколько минут реаниматологи скорой запустили сердце, но женщина прожила недолго. Спустя сутки, 23 сентября, она скончалась в больнице имени Боткина. Причины смерти до сих пор не установлены. Назначено проведение комплексной судебно-медицинской экспертизы. Ее результаты ожидают в начале ноября. Но одна из экспертиз по делу уже готова. И она не в пользу Софии. В крови женщины обнаружили три промилле алкоголя (что равно бутылке вина) и снотворное диазепам. Уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Но позже известный актер написал письмо руководству Следственного комитета с просьбой расследовать именно убийство.

И, похоже, на то у Конкина есть основания. Адвокат семьи провела собственное расследование и уже передала его результаты в Следственный комитет. По одной из версий, Софию мог убить ее сожитель, 43-летний сотрудник сервиса «Трезвый водитель» Михаил Серов. Именно он последним из близких людей видел женщину живой и теоретически мог подмешать снотворное в вино. Но это еще не все, оказалось, что Михаил общался с настоящим врагом Конкина. Речь идет о первом муже Софии, зяте Конкина, Руслане Подгорном. Последний, напомним, сейчас находится в федеральном розыске.

- Серов не общался с Конкиным, при этом как он сам сообщил, поддерживал контакт с мамой Подгорного. Спрашивается, зачем? Возможно, они вступили в сговор с целью похищения внучки Конкина, единственной дочери Софии. Интересный факт. Серов одновременно пользовался четырьмя телефонными номерами. Сейчас он пытается от них избавиться, но мы уже передали эту информацию следствию, - сообщила «КП» Юлия Нитченко, адвокат семьи Конкиных.

Мотивом для сговора могло стать имущество Конкина. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мотивом для сговора могло стать имущество Конкина. Похоже, именно оно больше всего интересовало и первого мужа Софии и последнего ее бойфренда Серова. С мужчинами Софии явно не везло. Бывший муж, по словам подруг, издевался над Софией и дочкой. В первый же год после свадьбы он попытался отжать квартиру знаменитого тестя.

- В 2001 году Подгорный пытался завладеть квартирой Конкина на Ленинградском проспекте. Он уже получил одобрение мамы Софии и хотел воспользоваться беспомощным состоянием Конкина. В то время актер лежал в больнице, но, несмотря на критическое состояние, был в здравом уме и не подписал документы, - рассказала адвокат, Юлия Нитченко.

С тех пор для Конника зять стал настоящим врагом. После развода с ним не общалась и София. Скорее всего, о контактах бывшего мужа и нового бойфренда женщина ничего не знала.

Надо сказать, что позже в делах отъема квартир Руслан Подгорный все-таки преуспел. Летом этого года его признали виновным по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Причем афера, которую он провернул была связана с незаконным завладением квартирой. 14 месяцев в ожидании суда экс-зять актера провел в СИЗО. А за неделю до приговора его выпустили под домашний арест.

- Он так и не пришел на оглашение приговора и до сих пор находится в розыске. Кроме того, после смерти Софии исчезла его мать. Скорее всего, оба скрываются на территории Украины, - добавила Юлия Нитченко.

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