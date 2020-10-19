Владимир Конкин: «У меня никогда не было романа с моим директором, это полный бред!»

Актер Владимир Конкин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

После смерти 32-летней Софии Конкиной, дочки заслуженного артиста России Владимира Конкина, того самого киношного Шарапова, прошел почти месяц. Но до сих пор непонятно, что же случилось в бассейне фитнес клуба, в котором утонула молодая и здоровая женщина. Знаменитый актер уверен, что дочку убили. Он тяжело переживает потерю и шокирован небывалым вниманием журналистов к своей семье: что ни день, то новость. И далеко не всегда правдивая.

Так, в понедельник, 19 октября, ленты новостных агентств облетела информация о романе Владимира Конкина со своим концертный директором Еленой Переслени. Журналисты обвинили последнюю во всех смертных грехах, мол именно она разрушила семью актера и стала причиной болезни его супруги. Но информация не более чем фейк.

Владимир Конкин и Елена Переслени в 2014 г. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- У меня никогда не было романа с моим директором, это полный бред, - заявил «КП» Владимир Конкин.

Вместе со своим адвокатом он готовит иски против недобросовестных СМИ.

- Речь идет о защити чести и достоинства. Мы уже подготовили соответствующие обращение. Это фейковые новости. Чтобы вы понимали, Владимира Конкина и Елену Переслени связывают только профессиональные отношения. Более того, Елена много лет счастлива в браке, - прокомментировала Юлия Нитченко, известный московский адвокат, которая защищает интересы семьи Конкиных.

Напомним, адвокат семьи Конкиных провела собственное расследование причин смерти Софии. По одной из версий, к убийству может быть причастен ее бойфренд Михаил Серов, который мог действовать по сговору с первым мужем Софии.

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