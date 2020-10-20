Зачем России проводить контр-террористическую операцию в Нагорном Карабахе

Для того, чтобы вмешиваться в конфликт в Карабахе, нужна как минимум просьба еще и Азербайджана. А в Баку об этом пока молчат. Фото: REUTERS

Свое мнение премьер Армении Никол Пашинян обосновал тем, что в Карабахе появились боевики из Сирии:

- Россия предпринимала антитеррористические действия в Сирии, которая довольно далеко от России, потому что действия сирийских боевиков и террористов представляли прямую угрозу национальной безопасности России.

Сославшись на российских экспертов, Пашинян заметил, что сирийские боевики уже в 80 километрах от границ России и заключил:

- Я думаю, что у России есть легитимное право и основания, чтобы реагировать на эту ситуацию.

Разберем этот «калейдоскоп щедрости». России предлагается поучаствовать в военном конфликте самой высокой степени интенсивности или в так называемой «войне» в Нагорном Карабахе. Поучаствовать на «птичьих правах», в отличии от Сирии, где Россия действует по приглашению легитимного правительства, на суверенных и признанных всеми территориях этой страны. А территории Нагорного Карабаха на данный момент юридически по-прежнему принадлежат Азербайджану. Республика Нагорный Карабах (или Арцах по-армянски) никем в мире пока не признана. Даже самой Арменией.

Нет, Россия, конечно, может многое. Варианты имеются. Даже без высадки Псковской парашютно-десантной дивизии. Достаточно, например, послать в Карабах чеченский батальон (там неподалеку), чтоб боевики от одного его вида разбежались. Или точечно ударить «калибрами» с кораблей Каспийской флотилии.

Но любое обращение Москвы к людям доброй воли на тему «мы тут сирийских боевиков в Азербайджане сейчас немножко поуничтожаем, с терроризмом поборемся» будет встречено в ООН угрозами, циничным хохотом и санкциями, благо мировое сообщество само этих боевиков и выкормило. Помните, как это было? Не забыли? Сначала Талибан, потом сетевая Аль-Каеда и, наконец, ИГИЛ (запрещенные в РФ организации).

Для того, чтобы вмешиваться в конфликт в Карабахе, нужна как минимум просьба еще и Азербайджана. А в Баку об этом пока молчат.

Желание Пашиняна втянуть в свою войну сильного соседа, по-человечески понятны. Непонятно только зачем это нам?

А вот Азербайджану можно посоветовать, если протурецкие боевики из Сирии действительно воюют на его стороне (что Баку официально отрицает), поскорее от них избавиться. Эти неуправляемые головорезы еще никому добра и удобств не приносили. И не дай бог им развернуться в сторону Северного Кавказа, тут уж «калибров» жалеть никто не станет.

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