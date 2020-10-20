В чем суть идеи Минфина о реформе в армии: разбираем по пунктам

Насколько реалистичны предложения финансистов и смогут ли они вписаться в повседневную жизнь военных? Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

"Комсомолка" уже рассказывала о нашумевших предложениях Минфина, касающихся реформы Вооруженных сил и других силовых структур. В чем суть идей финансистов? Реалистичны ли они и смогут ли вписаться в повседневную жизнь армии? Попробую ответить на эти вопросы после многих бесед с сотрудниками Минобороны и Генштаба, кадровыми военнослужащими и военными пенсионерами. Давайте пройдемся прямо по пунктам ставшего "знаменитым" письма Минфина и взвесим все "за" и "против".

1. Минфин "за" сокращение численности личного состава действующих военнослужащих на 10%.

"Против": такое сокращение при нынешнем международном положении России (наращивание сил НАТО у ее границ, борьба с терроризмом, необходимостью создания новых группировок для прикрытия Арктики и т.д.) нецелесообразно. 10% - это больше 100 тысяч человек (почти целый военный округ!). К тому же Президент России не так давно именно по этой причине принял решение увеличить армию на 13 тысяч человек.

2. Минфин "за" перевод некоторых категорий военнослужащих на гражданскую службу.

"Против": это уже давно сделано в армии. Но, учитывая и без того позорно-мизерную зарплату гражданского персонала, военные вряд ли согласятся снимать погоны и занимать должности с меньшей зарплатой. Так можно потерять ценные профессиональные кадры.

3. Минфин "за" перетряхивание управленческого аппарата ВС РФ по принципу пресловутой "ёлочки".

"Против": "елочка" - это такой надуманный: идущий не от жизни, способ выстраивания управленческого аппарата, при котором вверху (на верхушке "елки"-системы) минимум управленцев, а по мере приближения к низу увеличивается количество исполнителей. По сути, такая система давно выстроена в Минобороны и "заточена" прежде всего на повышение боеготовности армии.

4. Минфин "за" установление максимального размера денежного довольствия для исчисления военных пенсий в размере - не выше 80%. Сейчас - 73,68%.

"Против": Россия - единственная страна в мире, где выходящий в запас военный получает сразу не 100% заработанной пенсии, а всего лишь ее половину - 0, 54%. Это "на старте". Потом пенсия каждый должна увеличиваться на установленные законом 2%. Но и это делается не всегда! Для того: чтобы получить на то, что 100% пенсию, а 80%, служивому надо ждать больше 20 лет (многие военные уходят на тот свет раньше, чем это случится!).

5. Минфин "за " устранение в законодательстве такого понятия как "ежегодная индексация военных пенсий на 2% сверх инфляции.

"Против": получается, что Минфин призывает грубейшим образом нарушить Конституцию, которая запрещает принимать законы, ухудшающие материальное положение граждан. Военных лишают права на получение даже жалкой ежегодной подачки в виде 1-2 тысяч рублей.

6. Минфин "за" увеличение срока службы для достижения права на пенсию по выслуге лет с 20 до 25 лет, при этом учеба в срок не включается.

"Против": учеба в военном училище - очень нелегкий труд. Потому она резонно включается в трудовой стаж (в срок выслуги) человека. Если выбросить эти годы из срока военной службы, это может очень серьезно ударить по престижу военной профессии. Увеличение срока службы до выхода на пенсию тоже может серьезно ударить по тому же престижу военной службы.

7. Минфин "за" увеличение сроков носки вещевого имущества военнослужащими.

"Против": потому как не Минфин, а научные комитеты и специальные тыловые службы армии на протяжении многих лет исследуют процесс эксплуатации военного имущества и выдают рекомендации Минобороны. Эти сроки устанавливаются не на глазок: не "от балды: а на основе научных рекомендаций и отзывов служивых людей.

8. Минфин "за" то, чтобы контрактники бесплатно питались только на учениях или во время несения боевого дежурства.

"Против", ибо в таком случае солдаты и сержанты контрактники будут приходить на службу с "тормозками" и термосами. А многим придётся отпрашиваться на обед у командиров. Бесплатное питание было тоже одним из важных моментов в социальном пакете контрактников. "Аннулирование" его может серьезно тоже ударить по престижу контрактной службы.

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