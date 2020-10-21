На предстоящих дебатах Трампу и Байдену смогут отключать микрофоны

Заключительный раунд дебатов кандидатов на пост президента США пройдет 22 октября Фото: EAST NEWS

Комиссия по дебатам кандидатов на высший пост США приняла решение об отключении микрофона одному из участников во время выступления другого. Сообщается, что один из микрофонов будет выключен на те 2 минуты, которые даются участникам дебатов перед обсуждением каждой из заявленных тем. Во время самого обсуждения оба микрофона будут работать.

Заключительный раунд дебатов кандидатов на пост президента США пройдет 22 октября.

Предполагается, что Трамп и Байден обсудят вопросы расовых беспорядков в стране, проблемы национальной безопасности, борьбу с пандемией и другие темы.

По мнению экспертов, Трамп не упустит возможности затронуть недавний скандал после публикации о сыне Байдена Хантере и возможной причастности семьи кандидата к коррупционным схемам.

В предвыборном штабе действующего президента высказали несогласие с изменением регламента дебатов, несмотря на то, что на предыдущей встречи Трамп перебил своего оппонента около 70 раз. Самому же Трампу штаб посоветовал вести себя более сдержанно и не вступать с Байденом в ожесточенную полемику, давая возможность демократу показать себя перед избирателями «болтливым стариком».

Первая и единственная встреча Трампа и Байдена состоялась 29 сентября. Она была оценена экспертами как «яростная и хаотичная».

Намеченные на 15 октября дебаты, которые должны были стать вторыми по счету, были отменены по двум причинам: во первых, Трамп заболел коронавирусом, а во-вторых, он отказался общаться с оппонентом в онлайн-формате.