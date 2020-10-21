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В деле Михаила Ефремова исчезли деньги: следы ведут к экс-адвокату Пашаеву

Актер был уверен, что заплатил 600 тысяч потерпевшим, но теперь, возможно, их придется компенсировать повторно
Елена ПЕТРОВА
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600 тысяч Михаил Олегович перевел родне еще до вынесения приговора. Фото: пресс-служба Мосгорсуда

600 тысяч Михаил Олегович перевел родне еще до вынесения приговора. Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Михаил Ефремов готов платить по счетам: актер решил добровольно возместить моральный вред родным погибшего курьера Сергея Захарова. Однако, миллионов, которые накануне прямо в зал заседаний принесли в чемоданчике новые адвокаты осужденного, оказалось недостаточно.

Всего трое родственников требуют с актера 3 миллиона рублей, но новые защитники в суде назвали другую сумму: 2,4 миллиона. Математика простая: 600 тысяч Михаил Олегович перевел родне еще до вынесения приговора (осуществив 3 перевода по 200 тысяч рублей). Однако, семья от этих денег отказалась. При этом Ефремову они так и не вернулись.

- Новые защитники уверяли, что 600 тысяч мои доверители получили еще на стадии Пресненского суда, - рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" адвокат Захаровых Александр Добровинский. - Но это не так. Потому что безвременно ушедший от нас (из адвокатуры, я имею в виду) господин Пашаев отправил три раза по 200 тысяч с помощью своего какого-то помощника - у него такое сложное имя, то ли Людвиг, то ли еще как… И мои клиенты эти деньги не приняли. Почему? Потому что в дальнейшем этот молодой человек мог совершенно спокойно обратиться с иском и отозвать деньги обратно. Мол, почему, с какой стати он вообще посылал их семье Захарова?

Адвокат Захаровых Александр Добровинский

Адвокат Захаровых Александр Добровинский

Фото: Иван МАКЕЕВ

В чьем кармане осели пропавшие 600 тысяч - долго гадать не надо. Ведь если бы Эльман Пашаев вернул их подзащитному через жену или новых адвокатов, они принесли бы в суд все 3 миллиона. Предполагается, что на завтрашнее заседание юристы придут с чеками о переводах потерпевшим, однако к настоящему моменту актер пока не расплатился.

Эльман Пашаев

Эльман Пашаев

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мои доверители передали мне, что деньги они еще не получили. Вопрос с гражданскими исками будет закрыт после того, как суммы появятся на счетах потерпевших, - добавил Добровинский.

Таким образом, если компенсация не будет заплачена добровольно, родные Сергея Захарова обратятся в суд с иском о взыскании морального вреда.

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