«Лично мне говорила, что родила мертвого малыша»: невестка актера Конкина - о его концертном директоре

Владимир Конкин и Елена Переслени. Фото: RUSSIAN LOOK

Пожалуй, самый грязный эпизод, всплывший после смерти 32-летней Софии Конкиной, дочери заслуженного артиста Владимира Конкина, связан с его концертным директором Еленой Переслени. Напомним, СМИ облетела жуткая новость о том, что женщина якобы оставила новорожденного слепого ребенка своему мужу в Италии. Откуда взялась эта информация, долго оставалось загадкой. Но, похоже, первоисточник найден. И это вовсе не враги Елены, а непосредственные члены семьи Конкина.

- Когда я в первые познакомилась с Еленой Переслени она мне, на тот момент незнакомому совершенно человеку, рассказала историю о том, что родила мертвого ребенка. Уже позже я узнала, что это не совсем правда. Она родила ребенка-инвалида в Италии и оставила его на воспитание мужу. Это не секрет. Об этом многие знали, - заявила на программе «Пусть говорят» Елена Конкина, жена сына актера, Ярослава.

Кто рассказал ей эту историю, невестка актера так и не призналась. И, похоже, правды в ней немного.

- Я замужем была только один раз. Могу свидетельство о браке показать, заключенном в 1987 году. У меня не только один муж: он первый и последний мой мужчина, - заявила в эфире Елена Переслени.

Концертному директору Конкина, которая тяжело переживает слухи о своей личной жизни, пришлось сделать непростое для любой женщины признание.

- У меня действительно проблемы со здоровьем. У меня было пять беременностей, но к сожалению, не было ни одного ребенка. Все эти слухи про Италию и мужа — чушь, - возмутилась Елена Переслени.

Муж женщины, как может, ее поддерживает.

- Мы самое большее расставались с Леной на две недели. Трудно поверить, что за это время она успела слетать в Италию, забеременеть, родить, выйти замуж и развестись, - заявил в эфире Эдуард Митин.

Напомним, ранее Елену Переслени обвинили еще и в романе в Владимиром Конкиным. Но и сама она и актер это опровергают.

Тем временем невестка Конкина сделала еще одно признание. По ее словам, актер уже 4 года не общается с сыном Ярославом. Причем конфликт случился в тот момент, когда мужчина попал в страшную аварию. По версии Елены Конкиной, непростые отношения с отцом были и у погибшей Софии Конкиной.

Напомним, 32-летняя дочь актера умерла 23 сентября после похода в бассейн фитнес клуба «Jump” на Красной Пресне. Причины смерти женщины до сих пор не установлены, но в ее крови был обнаружен алкоголь и сильнодействующее снотворное. Ведется следствие по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Однако, по мнению Владимира Конкина, Софию могли убить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следователи восстановили хронику событий в день смерти дочки Конкина: Хотела встретиться с подругами, но им было лень ехать

Оказалось, что жених Софии отслеживал ее передвижения по телефону, но почему-то о пропаже спохватился только утром (подробности)