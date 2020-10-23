«Трампу все равно: живы мы или умрем»: американские знаменитости отреагировали на дебаты кандидатов в президенты

В США прошли финальные дебаты кандидатов в президенты республиканца Дональда Трампа и демократа Джо Байдена. Фото: REUTERS

В США прошли финальные дебаты кандидатов в президенты республиканца Дональда Трампа и демократа Джо Байдена. Политики крайне агрессивно вели себя, обвиняя друг друга чуть ли не во всех смертных грехах.

Это отметили голливудские звезды, которые следили за обоими раундами теледебатов.

- Разница между Байденом и Трампом заключается в том, что нынешнему президенту США все равно – живы мы или умрем, Байден же, напротив, заботится о жизни американцев и думает, на что они будут жить, - считает актриса Алисса Милано, не скрывавшая и ранее, что в этой избирательной гонке поддерживает кандидата от демократов.

Актрисе Джой Бехар – ведущей своего шоу на телевидении не понравилось то, что Дональд Трамп назвал Нью-Йорк «своим» городом.

- Житель Нью-Йорка ненавидят вас, - мгновенно отреагировала она. – Это не ваш замечательный город.

Ее коллегу актера Энди Коэна тоже смутило заявление Трампа, что люди уезжают из мегаполиса.

- Наш город - не призрак, мы все еще здесь, - написал Коэн на своей странице в соцсетях.

Американские звезды, в основном, считают, что Джо Байден пытается «объединить эту разорванную по швам страну» в то время, как Трамп «посылает любовные письма северокорейскому диктатору».

- Трамп верит Саудовской Аравии в то время, как они убивают наших журналистов, - уверен звезда «Мстителей» Марк Руффало.

Сторонники Трампа, которых было не так много, обвинили его оппонента Байдена в коррупции и заботе только о себе.

- Передайте Байдену, что он коррумпирован на 100%, - уверена певица Джой Вилья.

Но абсолютно все звезды сошлись на том, что дебаты прошли отлично, и они не зря потратили время на их просмотр.

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