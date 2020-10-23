Нет денег или ковид остановил: москвичи впервые не выстроились в очереди за айфонами на Тверской улице

Власти города понимали, что может быть ажиотаж, поэтому предупреждали специализированные магазины, чтобы там обеспечили социальную дистанцию и масочно-перчаточный режим Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый айфон поступил в продажу в магазины 23 октября. Журналисты и фотографы пришли снимать очередную «айфономанию», поговорить с людьми, которыми не терпится купить новый телефон. Но в этот раз возле магазина на Тверской улице было человек 20. «КП» нашла ответ, почему так.

Новый айфон поступил в продажу в магазины 23 октября Фото: Иван МАКЕЕВ

Любители яблочных гаджетов каждый год выстраивались в очереди с ночи, брали стулья, теплые вещи, чай. Даже продавали места в той самой очереди. Вот так хотелось купить новый айфон.

Раньше очередь за новым гаджетом занимали с ночи Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Власти города понимали, что может быть ажиотаж, поэтому предупреждали специализированные магазины, чтобы там обеспечили социальную дистанцию и масочно-перчаточный режим. И даже в очереди на улице надо было бы стоять на расстоянии 1,5 метра. Вот такую картинку ожидали возле магазина на Тверской. Но толпы не было. Около 9 утра переминались с ноги на ногу три человека, позже пришли еще семь человек, к открытию магазина – еще человек десять. Побоялись заболеть ковидом, нет денег из-за кризиса, прошла мода на очереди, все ушли в онлайн?

Около 9 утра переминались с ноги на ногу три человека, позже пришли еще семь человек Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мы призывали всех оставаться дома и делать предзаказ онлайн. Мы и в прошлом году призывали не стоять в очередях, а сделать предзаказ. Но в этом году нас всех охватил коронавирус, появились ограничения по нахождению в магазинах – маски, перчатки, дистанция 1,5 метров. Плюс, люди и сами осознанно подошли к этому моменту – раньше можно было прийти и потусоваться в очереди, но сейчас не самое правильное время и люди сделали предзаказы, - прокомментировала kp.ru Людмила Семушина, пресс-секретарь Inventive Retail Group, управляющая авторизованным ритейлером Apple — re:Store.

Люди уже привыкли к онлайну больше, чем к оффлайну. Тем более, что люди видят сводки по заболеваниям коронавирусом и подходят к покупкам осознанно Фото: Иван МАКЕЕВ

Что касается самих предзаказов – интерес к моделям 12 Pro выше в 1,5 раза, чем к гаджетам 11 серии. Самый большой спрос на телефон в цвете «тихоокеанский синий», с объемом памяти 256 ГБ. Цена такой модели – 109 990 рублей. Телефоны были раскуплена еще 21 и 22 октября, в магазины попали лишь единицы. В этом году была налажена доставка с помощью курьеров сервиса «Яндекс Go» и новые телефоны люди получили уже в 8 утра, до старта продаж в магазинах, которые открылись в 10 утра.

- С точки зрения продаж – все хорошо, очереди – это не показатель интереса к телефонам, - сказала Людмила Семушина.

Москвичи впервые не выстроились в очереди за айфонами на Тверской улице Фото: Иван МАКЕЕВ

- Эпоха тусовок в очередях прошла?

- Да. Люди уже привыкли к онлайну больше, чем к оффлайну. Тем более, что люди видят сводки по заболеваниям коронавирусом и подходят к покупкам осознанно.