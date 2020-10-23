«К гробу шли всю ночь». Священника Дмитрия Смирнова похоронили за алтарём в родном храме

Здесь похоронили отца Дмитрия. Прямо за алтарём его родного храма. Фото: Роман ГОЛОВАНОВ

Храм Христа Спасителя не закрывал двери всю ночь с четверга на пятницу. Здесь стоял гроб с телом почившего священника Дмитрия Смирнова. Он ушел в эту среду в возрасте 69 лет. После коронавируса у отца Дмитрия обострились хронические болячки. Батюшка последние месяцы жизни не мог ходить и передвигался на инвалидной коляске.

У гроба Дмитрия Смирнова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В гробу тело отца Дмитрия одето в белое облачение. Такая христианская традиция. Смерть не горе, а праздник. Потому что умерший встретится со Спасителем. Его ждёт Царствие Небесное и вечная жизнь.

Лицо батюшки Дмитрия укрыто белым платом. Ещё одна наша православная традиция на похоронах священников и монахов. Откуда это пошло? Когда Христос лежал во гробе, его тело было не только обвито плащаницей, но на лице лежал сударь. Это платок для утирание пота. По другой версии считается, что священник предстоит в эти минуты Богу, и его лицо обращено к Господу, потому и закрыто оно от людей.

Похороны священника Дмитрия Смирнова Фото: Роман ГОЛОВАНОВ

Всю ночь над отцом Дмитрием читали Псалтирь и Евангелие. А люди всё шли и шли. И в два, и в три, и в четыре часа. Бесконечная очередь ко гробу священника. Она не заканчивалась до самого утра пятницы.

Люди идут отдать последний поклон священнику. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Храм полон народа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А уже ранним утром здесь собралась целая толпа. Многие взяли отгулы на работе за свой счёт и приехали в ХХС на отпевание отца Дмитрия.

— Он говорил эти резкие слова, иногда грубые, от боли своего сердца, от любви, — утирая слёзы сказал после чина прощания епископ Пантелеимон (Шатов). — Повезло Папе Франческо, что отец Дмитрий скончался до того, как услышал, что тот сказал об однополых браках. А то Папе не поздоровилось бы.

Похоронили батюшку Дмитрия Смирнова. Царствия Небесного! Вечная память. Фото: Роман ГОЛОВАНОВ

Епископ вспомнил, что отец Дмитрий не боялся никого со своей богатырской силой.

— Он однажды спас мою жизнь. Я ждал электричку, ко мне пристал пьяный, а отец Дмитрий защитил меня, — поделился владыка Пантелеимон. — У него было христианство не лайт, а подлинное. Я его побаивался при жизни. От него можно было в любую секунду ждать чего угодно. Теперь он, как спящий лев, лежит в гробу. И хочется попросить у него... Если он найдёт дерзновение перед Богом, а дерзновения у него всегда хватало, попросил, чтобы мы были верны этой правде и ничего не боялись.

Отпевание в храме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из храма Христа Спасителя гроб с телом отца Дмитрия повезли в храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Это родной храм для отца Дмитрия. Тут он был настоятелем.

Гроб вынесли из автобуса под звон колоколов. Потом пронесли крестным ходом вокруг храма. И опять бесконечная очередь из людей на прощания - паства отца Дмитрия. Тут же в толпе скромно стоят актёр Иван Охлобыстин и журналист Аркадий Мамонтов.

В храме на прощании Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Я ходила к отцу Дмитрию ещё мусульманкой, — рассказывает мне одна из женщин. — Батюшка мне говорит: «Ты мне зубы не заговаривай. Когда креститься будешь?» Я ахнула и отвечаю: «С вами — хоть завтра». И покрестилась у него. У батюшки была сила подталкивать людей к Богу.

Пришедшие проститься с батюшкой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Похоронили отца Дмитрия на территории храма. Прямо за алтарём. Это тоже древняя традиция - хоронить священников у их родных храмов. Ну, если место позволяет. Чтобы он всегда оставался со своим приходом. До самого воскресения.

На ступенях храма. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теперь к отцу Дмитрию можно прийти в любое время. Поделиться горем. Поплакать о проблемах. Приходите к нему, как к живому. Ведь смерти, как говорил отец Дмитрий, нет.

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