Под Москвой резко затормозились темпы загородного строительства

За третий квартал появилось всего 7 новых поселков — это почти в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Подмосковье резко затормозились темпы загородного строительства. По итогам 3-го квартала общее число предложений снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14%, да и то, три четверти из них — это участки без подряда – не слишком лакомый кусок для покупателя.

Об этом говорится в аналитическом сообщении агентства ИНКОМ-Недвижимость, поступившем в «КП».

Самый глубокий провал эксперты зафиксировали в сегменте коттеджных поселков — их оказалось всего 7 против 16 в прошлом году. И лишь один из них с застройкой, остальные — только земля. А в том, что с застройкой, главным образом, одни стены.

Причина в том, что все приличные объекты уже раскупили.

- Наблюдаемый весной покупательский ажиотаж привел к уходу с рынка большинства качественных объектов, и на то, чтобы восполнить этот дефицит, может уйти не один год, – сказал руководитель Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов.

Дело не только в том, что должно пройти время пока на рынке появятся новые объекты — как новостройки, так и вторичка. Но и в том, чтобы появились и новые покупатели. Сейчас же, похоже, спрос насытился: кто мог и хотел — тот уже купил. Такая ситуация может привести к тому, что не все участники рынка загородной недвижимости доживут до появления новых платежеспособных покупателей.

- Несмотря на вторую волну заболеваемости, которая сейчас происходит в Москве, мы не видим заметного подъема спроса на покупку загородного жилья, - говорит Таганов. – Здесь многое будет зависеть от экономической ситуации в стране в целом, платежеспособности населения, а также динамики ограничительных мер в городе. Вполне вероятно, что осенне-зимний сезон переживут не все загородные девелоперы.

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