"Я свободна": 44-летняя вдова Михаила Круга бросила третьего мужа и счастлива

Вдова знаменитого шансонье Ирина Круг объявила о разводе с третьим мужем. Фото: Instagram.com

Ирина Круг объявила о разводе с третьим мужем. Вдова Михаила Круга своим заявлением огорчила Андрея Малахова. Однако знаменитый ведущий тут же бросился выпытывать у фигуристой блондинки подробности личной жизни.

Ирина Круг призналась, что снова свободна и счастлива. Вдова Михаила Круга тяжело переживала гибель любимого в 2002 году. Она не надеялась встретить любовь, но спустя четыре года после смерти шансонье вышла замуж за Сергея Белоусова. В 2013 году она подарила ему сына Андрея. Казалось, в третьем браке женщина обрела свое счастье. Однако не судьба.

"Я свободна, я развелась официально", - сообщила Ирина в студии передачи "Привет, Андрей!".

"Ты развелась?", - удивился Андрей Малахов и загрустил. Вдова Круга решила объяснить, почему она бросила третьего мужа.

"У нас года три все это шло. Мы живем каждый своей жизнью. Мне прекрасно. Мы в прекрасных отношениях, у нас растет ребенок. Он никогда меня не бросит. По своей натуре, он все отдаст за меня. Просто мы очень разные люди. Я попыталась простить, но человек предал. Я не могу", - отметила 44-летняя Ирина.

Андрей встрепенулся: "Значит, ты влюблена?". "А это секрет", - заинтриговала пышногрудая красавица.

"Я расстроился, если честно, Не ожидал таких событий", - отметил Малахов. Но Ирина попросила ведущего не переживать. Она уверена, что одна не будет и скоро найдет себе нового мужа.

Напомним, Михаил Круг со своей второй женой Ириной Глазко познакомился в ресторане, где она работала официанткой. Шансонье был старше ее на 14 лет, но разница в возрасте ничуть не смущала пару. Их сын Александр родился за месяц до убийства музыканта. С того момента жизнь женщины разделилась на до и после. Глядя на Ирину, сложно представить, что она смогла пережить такую трагедию. Ведь Михаила убили у нее на глазах. После смерти исполнителя вдова начала выступать и успешно гастролировать. Она прекрасно выглядит и никогда не забывает о своем втором супруге. "Страшная трагедия, которая изменила всю мою жизнь. Столько испытаний было, слез. Нет тебя Михаил Владимирович, но ты всегда рядом, в моих воспоминаниях! Хороший, верный, ты скала! Спасибо за все!", - говорила артистка.