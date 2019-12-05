Пышный бюст роскошной вдовы Круга вызвал переполох

Ирина Круг активно ведет соцсети и постоянно делится с поклонниками интересными. фотографиями. 43-летняя вдова Михаила Круга следит за собой и находится в прекрасной форме, чему свидетельствует один из свежих кадров.

Ирина Круг разместила в блоге снимок, на котором предстала в золотом комбинезоне с глубоким декольте до талии. Вдова шансонье подчеркнула свой роскошный образ длинными золотыми сережками.

Поклонники осыпали свою любимицу комплиментами. Кажется, столько лестных комментариев ее адрес еще не было. Фото вызвало настоящий переполох. Под снимком написали как коллеги Ирины по сцене, так и простые почитатели ее таланта. Так, Настасья Самбурская оставила забавные смайлы, Валерия назвала вдову Михаила Круга красоткой, а Кирилл Сафонов - восхитительной.

irinakrug Ирина Круг

Стоит отметить, что исполнительница шансона постоянно посещает тренажерный зал. Она не раз рассказывала, что ее утро всегда начинается с зарядки. По словам вдовы Круга, для нее специально разработали программу тренировок. Поэтому неудивительно, что Ирина в свои 43 года выглядит стройной и подтянутой.

Напомним, Михаил Круга со своей второй женой Ириной Глазко познакомился в ресторане, где она работала официанткой. Шансонье был старше ее на 14 лет, но разница в возрасте ничуть не смущала пару. Их сын родился за месяц до убийства музыканта в 2002 году. С того момента жизнь женщины разделилась на до и после. Глядя на Ирину, сложно представить, что она смогла пережить такую трагедию. Ведь Михаила Круга убили у нее на глазах. После смерти исполнителя вдова начала выступать и успешно гастролировать.

Через четыре года Ирина Круг вышла замуж за бизнесмена Сергея Белоусова, от которого в 2013 году родила сына Андрея. Кроме того, у нее также есть дочь Марина от мужчины, с которым она жила в браке до Круга.