Инноватор и тетеря, "Вас вызывает Таймыр", системы "Орало" и "Слухало", придворное онлайн-выпивание, "Посмотрите, как разгулялись, какие силы!"

В этом году пробил двенадцатый час продукции "Эппл", что явствует уже из названия "iPhone 12". Но что же будет в 2021 г.? Фото: REUTERS

Одной из самых тяжких невзгод, выпавших на человечество во время пандемии, было прекращение форумов. При том, что и в России, и за рубежом был целый класс людей, ездивших по форумам, и больше ничего не делавших. Ради спасения этого ценного кадра запрет на форумы был ослаблен, и открылся Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации".

В форуме горячо участвовал бывший министр экономического развития, а ныне советник президента М. С. Орешкин, который вселял в собрание оптимизм: "Кризис - это вообще неотъемлемая часть любой развивающейся системы. Если мы хотим идти вперед, не стоять на месте, то на пути любого движения вперед таких явлений точно не избежать".

Орешкин явно ознакомился с "Мудростью жизни" гр. А. К. Толстого, откуда ему особенно запомнилось поучение

"Или там, что без потерей Мы на свете не живем, И что нужно быть тетерей, Чтоб печалиться о том".

После чего не желающие быть тетерями открытые инноваторы совершенно утешились.

Спонсора форума, председателя правления "Роснано" А. Б. Чубайса тем временем стали прочить на новую должность. По верхушечным слухам, "Роснано" передают в ВЭБ, а Чубайс получил предложение "заняться Арктикой".

Не в том, правда, смысле, чтобы под конвоем осваивать суровую северную природу, а в том, чтобы сделаться начальником Чукотки, Земли Франца-Иосифа и прочих полярных областей. Так сказать, "Вас вызывает Таймыр". О том, что Арктика находится под личным контролем вождя, писал еще С. Я. Маршак, в поэме "Ледяной остров" воспевший экстренную медицинскую помощь полярнику, которого заломал медведь:

"Для этого стоило прыгать с высот В седой океан, на изрезанный лед, На снег между темных прогалин. Куда нас на помощь товарищу шлет От имени Родины Сталин!".

Теперь будет от имени Родины Чубайс. Как говорил берлинский бургомистр Клаус Воверайт, "Und das ist auch gut so" – "И это тоже неплохо".

Инноватор, правда, сопротивляется в духе "Ваше Величество, увольте старика!", да и "полярником он себя вряд ли видит". Однако, "Долг солдата от сладких снов вставать под рев набата", да и до 2008 г., когда А. Б. Чубайс возглавил "Роснано", он тоже совершенно не видел себя нанотехнологом. А назначили – увидел и горячо взялся за дело. Так же должно быть и с Арктикой.

Неизвестно, причастно ли АО "Роснано" к инновации "Орало". "В Костроме прошли первые испытания новейшей сверхгромкой системы оповещения населения "Орало". Это устройство, предназначенное для селективного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, оно получило такое название из-за своих звуковых характеристик. Громкость оповещения можно сравнить с шумом от взлетающего самолёта, работой отбойного молотка или музыкой самого громкого в мире концертного органа".

Хотя речь идет скорее не о нано-, а о гигатехнологии, "Роснано", будучи флагманом и координатором всех Открытых инноваций, наверное, все-таки причастно к "Оралу". Кстати, в Арктике "Орало" тоже найдет себе применение: им можно будет селективно пугать белых медведей. Услышав звуки органа, полярные хищники сразу удалятся от зимовий.

Той порой, как и всегда осенью, настало время продаж ииновации "Слухало", именуемой также ифоном. Новая модель "Слухала" называется "iPhone 12". Правда, ажиотажа гораздо меньше, чем в старые годы – продаж за безумные деньги мест в живой очереди не наблюдается. То ли во время морового поветрия не до гаджетов, то ли граждане недовольны тактико-техническими характеристиками новой модели – жрет заряд, как не в себя, будто это не "Слухало", а костромское "Орало". Впрочем, претензии к экономичности наверняка проплачены конкурентами.

Более интересно другое. В этом году пробил двенадцатый час продукции "Эппл", что явствует уже из названия "iPhone 12". Но что же будет в 2021 г.? Презентуют "iPhone 13" или устрашатся? Ведь сила суеверий огромна. Даже в безбожной республиканской Франции, где сплошной прогресс и "Шарли Эбдо", нумерация мест в самолетах "Эр Франс" такова, что после двенадцатого ряда кресел сразу идет четырнадцатый. Последует Тим Кук примеру французских авиаторов или сознательно покончит с суевериями?

Тогда как В. В. Путин, давно уже заболевший цифрой, ввел в дворцовый обиход онлайн-выпивание, доселе бытовавшее лишь среди людей простого звания. Президент РФ посредством видеосвязи поздравил артиста Н. С. Михалкова с 75-летием. И немедленно выпил. Как, впрочем, и без лести преданный Н. С. Михалков, который в своем бесогонном кабинете заранее припас бокал с шипучкой.

Во всяком случае, все было чинно и почтенно – вкус, батюшка, отменная манера.

Это не всегда можно сказать о кумирах молодого поколения. Избитая киберактивистом Буримом (Mellstroy) в прямом эфире модель Ефремова сообщила, что написала на него в полицию, и теперь Буриму грозит срок за нанесение телесных повреждений. Киберактивист Литвин тем временем на потеху зрителям сжег свой Mercedes GT63s стоимостью 13 млн. руб. В короткометражном фильме "Жертвоприношение" он выезжает в чисто поле, достает канистру с бензином, обливает им автомобиль и поджигает. Появляются титры: "По-моему, идея — огонь! Вот и все". А известный по сериалам "Молодежка" и "Глухарь" артист Ефременков избил в пос. Рублево известного по сериалу "Кадетство" и картине "Сволочи" артиста Емельянова.

Как отмечал еще тридцать лет назад президент СССР М. С. Горбачев, "Посмотрите, как разгулялись, какие силы!!".