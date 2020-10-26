Модные часы и укороченные штаны: «Союзмультфильм» показал Зайца из новых серий «Ну, погоди!»

Это будет новое переосмысление истории охоты Волка на Зайца «с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии». Фото: кадр из фильма

Сколько веревочке не виться, а концу быть. Вот и «Союзмультфильм» перестал держать интригу, связанную с обликом главных героев перезапущенного мультфильма «Ну, погоди!», свежие серии которого покажут под Новый год.

Киностудия, наконец, обнародовала визуальный образ второго главного героя — Зайца, которого озвучит Дмитрий Хрусталев. Его очень долго выбирали из предложенных художниками киностудии эскизов. Первого персонажа, Волка, что заговорит голосом Гарика Харламова, показали публике чуть раньше.

- Наша творческая группа долго искала современное воплощение озорного героя, было создано более 30 вариаций образа, - призналась генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская. - Важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз.

Киностудия, наконец, обнародовала визуальный образ второго главного героя — Зайца, которого озвучит Дмитрий Хрусталев. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В итоге Заяц выглядит весьма современно: голубое поло, штаны в три четверти, высоко натянутые носки и легкие тапки для бега, удобные для удирания от Волка. На руках героя — модные часы (у Волка, кстати, тоже есть часы).

В итоге Заяц выглядит весьма современно: голубое поло, штаны в три четверти, высоко натянутые носки и легкие тапки для бега, удобные для удирания от Волка.

- Если вы посмотрите на нашего Волка, то увидите гораздо больше ломаных, заостренных линий, а вот образ Зайца – в противовес ему – по контурам мягкий, округлый – это с одной стороны очень милый персонаж, но не без присущих ему «хитринки» и находчивости», - подчеркнул директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев.

Новые серии «Ну, погоди!» киностудия «Союзмультфильм» не позиционирует как продолжение канонической советской версии мультфильма. Это будет новое переосмысление истории охоты Волка на Зайца «с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии».

Мультфильм отрисован в технике 3D. Помимо двух главных героев во вселенной «Ну, погоди!» будут фигурировать и персонажи второго плана – барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Они же станут талисманами курорта «Роза Хутор», на котором и планируется в новогодние праздники показать новые серии перезагруженного мультфильма.