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«Юмор построен на физических гэгах»: Гарик Харламов озвучит Волка из «Ну, погоди!» после Анатолия Папанова

В новых сериях мультфильма главный герой-антагонист заговорит сиплым голосом комика
Константин ГЛЫБАКонстантин ГЛЫБА
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Гарик Харламов утвержден на роль актера озвучания в перезапуске «Ну, погоди!»

Гарик Харламов утвержден на роль актера озвучания в перезапуске «Ну, погоди!»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный светский ньюсмейкер лета, комик и резидент Comedy Club, оформляющий развод с Кристиной Асмус, Гарик Харламов утвержден на роль актера озвучания в перезапуске «Ну, погоди!». Первую серию нового проекта киностудия «Союзмультфильм» намерена представить на суд публики через 2,5 месяца, уже зимой.

Гарик и гэги

- Я с большим удовольствием согласился стать Волком в новом «Ну, погоди!», - признался комик. - Этот мультфильм - один из самых культовых в нашей стране, и не ошибусь, если скажу, что он сыграл большую роль в развитии российской комедии. Юмор здесь построен на физических гэгах, различных нелепых ситуациях, в которые попадают герои – это очень сложный жанр, который мало кому удается воплотить на экране. В «Ну, погоди!» нет диалогов, однако есть отдельные, но очень запоминающиеся реплики, которые работают за счет интонаций. И хотя я уже не раз принимал участие в озвучке, для меня как для актера это будет очень интересной задачей.

Разумеется, голос Волка в любимом мультике нашего детства чуть ли не важнее самого отрисованного персонажа. Все привыкли к зычному и хрипловатому тембру фронтовика Анатолия Папанова, прославившего Волка в советской версии мультфильма. Поэтому, как уверяет генпродюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская, подбор актеров на озвучку нового «Ну, погоди!» стал главной головной болью — их искали особо тщательно. Ведь голос героя может преподнести зрителю особую интерпретацию восприятия образа.

- Нам стало очевидно, что Волку в перезапуске «Ну, погоди!» необходим яркий, харизматичный тембр, кроме того, актер должен обладать стопроцентной узнаваемостью как у детской, так и у взрослой аудитории, а также исключительным комедийным даром, - пояснила Осетинская. - Именно поэтому кандидатура Гарика Харламова показалась творческой группе прямым попаданием в цель, и мы рады, что популярный шоумен выразил взаимную заинтересованность в работе над образом Волка.

Несмотря на съемки в шоу Comedy Club, выпуск сериала «Гусар» и озвучку Колобка в продолжении «Последнего богатыря», Гарик Харламов нашел время на работу над перезапуском «Ну, погоди!». Даром, что опыта озвучания у него более чем достаточно: голосом актера говорит Змей Горыныч в «Богатырше», шут Дестер в «Дороти из Страны Оз», железная борода в «Лего.Фильм», Ридик в мультике «Алиса знает, что делать» и другие герои.

«И я на память оставлю свои сигареты»

А еще стало известно, как будет выглядеть тот самый Волк

А еще стало известно, как будет выглядеть тот самый Волк

А еще стало известно, как будет выглядеть тот самый Волк. Потому что художники проекта разработали полсотни эскизов для современной визуализации главного героя-антагониста «Ну, погоди!». И в итоге было решено, что Волк станет в меру стильным и хулиганистым, но от вредной привычки дымить папироской откажется. На дворе — времена ЗОЖ.

- При создании нового визуального образа нам удалось сохранить узнаваемость и хулиганское обаяние классического персонажа, подчеркнула Юлия Осетинская. - При этом с поправкой на современные реалии – Волк поменял гардероб, и, частично, привычки: так, с сигаретой на экране мы его не увидим.

Как мы помним, канонического Волка в советской версии «Ну, погоди!» озвучивал Анатолий Папанов. Зайца — Клара Румянова. После смерти Папанова в двух сезонах мультика Волка озвучил юморист Игорь Христенко и участник шоу «Кривое зеркало».

Гарик Харламов нашел время на работу над перезапуском «Ну, погоди!»

Гарик Харламов нашел время на работу над перезапуском «Ну, погоди!»

Перезапуск мультипликационного сериала «Ну, погоди!» студия «Союзмультфильм» запустила в 2020 году. По замыслу сценаристов и аниматоров, новые серии проекта не будут напрямую продолжать сюжет советского мультика. Это будет современное прочтение истории противостояния Волка и Зайца с сохранением «традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии».

Целевая аудитория мультика — дети в возрасте от шести до восьми лет. На настоящий момент запланирован выпуск 52 серий «Ну, погоди!», первая из которых выйдет ближайшей зимой.

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