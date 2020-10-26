"Откуда ни возьмись, появлялись на похоронах": вдова Караченцова высказалась о задержанных за мошенничество с наследством Баталова

Людмила Поргина помогает родным артиста в борьбе за имущество Фото: Борис КУДРЯВОВ

Грустную дату 26 октября, когда Николай Караценцов ушел из жизни, не дожив всего сутки до своего 74-летия, его вдова Людмила Поргина уже два года встречает без слез. Вот и сегодня на могиле артиста собрались многочисленные друзья: вспоминали молодость и даже пели песни.

- Мы с утра уже сходили на кладбище с Коленькиными друзьями, - принесли цветы, Лерочка из нашего хора спела "Аллилуйю любви" - так красиво! - поделилась с kp.ru Людмила Поргина. - В этот день мы все вспоминаем только хорошее. Звонят товарищи, которые с ним по молодости устраивали капустники, актеры, музыканты. Сегодня мне набрал даже художник с Украины, который написал огромный Колин портрет... Все его помнят и меня не забывают. У нас все хорошо! Вот бы еще коронавирус проклятый нас не брал...

- Людмила Андреевна, откуда столько энергии и оптимизма? Тем более, вам за это регулярно достается от злопыхателей...

- Постоянно! Мол, не выгляжу я безутешной. Кто-то даже назвал меня "веселой вдовой". Но как мне не быть веселой, если моя семейная жизнь удалась? Мы больше 40 лет были счастливы вместе. Умирая, он говорил мне: "Люда, я с тобой не расстанусь ни на секунду!". И для меня он по-прежнему жив, любовь в сердце никуда не ушла. Коля учил меня: "Когда я уйду, живи в свое удовольствие. Встань с утра, накрась губы красной помадой, модно оденься - и вперед!".

- Поклонники вас такую модную замуж не зовут? Или это табу?

- Помните, есть такая ария из оперы Чайковского "Кто может сравниться с Матильдой моей"? Вот и у меня тоже самое. После Коли ни на кого в жизни не посмотрю, какое уж там замужество! Хотя бывало, многие пытались подойти... Но я сразу предупреждаю: даже не думайте, это невозможно. У меня есть внуки, друзья - хватает общения. Я даже в пандемию не стала затворницей: была на открытии всех театров, гуляла с друзьями по Тверской и Кузнецкому мосту, в кино ходила... Я очень люблю побалагурить. Конечно, маска-перчатки при мне. А еще постоянно молюсь - и страх перед болячками отступает. Сейчас операцию на ногах сделаю и вообще буду бегать. На день рождения собираюсь за границу: в Турцию или на Гоа, если границы откроют.

- Вы слышали, что сегодня задержали Наталья Дрожжину и Михаила Цивина, обвиняемых в мошенничестве с наследством Алексея Баталова?

- Да, это такая хорошая новость. Ведь Леша Баталов для нас был святой человек, как можно было покуситься на имущество его семьи? Все наши друзья сразу подключились к этой беде, записали уже две программы на телевидении. А куда еще Гитане с Машей бежать? Они ведь никем не защищены. Надеюсь, теперь наконец справедливость восторжествует.

- А вы знакомы с актрисой Дрожжиной?

- Лично мы не общались. Но знаете, вот совпадение: я всегда виделась с ней на похоронах. Где уходили артисты старой гвардии, там они с мужем вдруг, откуда ни возьмись, и появлялись... А ведь нас, актеров, так легко обмануть - знаете, сколько квартир уже исчезло? Десятки! Поэтому никому нельзя доверять. Это только кажется: надо же, какой внимательный человек. А на самом деле ему от тебя что-нибудь да нужно. Почему соцслужбы не защищают стариков?

- Вы сами сталкивались с такими доброжелателями?

- Никогда! У меня ведь сын адвокат, он хвосты всем сразу прижмет. А кроме того, Коля ведь был грамотным человеком: все свое наследство - квартиру, дом - он завещал сыну. Мне ничего не принадлежит. Да и зачем? Мои родные меня не бросят.

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