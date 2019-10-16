"Гип-гип-ура - выпить пора!": Поргина отказалась звать Гузееву на поминки Караченцова

Людмила Поргина в ужасе. До нее дошел слух о том, как о ней говорила Лариса Гузеева во время поминок по Николаю Караченцову год назад. Вдова актера заявила, что ведущая "Давай поженимся" не имеет права ее осуждать и до сих пор не понимает, за что острая на язык телезвезда позволила себе над ней насмехаться.

Лариса Гузеева обидела Людмилу Поргину. Звезда "Давай поженимся" припомнила, как поминали артиста почти год назад. "Веселая вдова на поминках мужа пила шампанское красными губами", - сказала она о Поргиной. В актерской среде этому заявлению не удивлены. В кулуарах давно шепчутся, мол, между Гузеевой и Поргиной давний конфликт.

Однако Людмила не припомнит, что ругалась с Ларисой: "Мы никогда с ней не ссорились! Мне даже самой интересно, почему она о поминках Коли, которые были год назад, заговорила только сейчас".

Поргина в своем поведении на поминках Караченцова не видит ничего плохого. "В какой цвет красить губы и как одеваться - это личное дело каждого человека! На поминках я вела себя замечательно. Никто не посмеет мне сказать грубого слова. И тем более нельзя утверждать, будто я была навеселе... Гузеева не была на этом вечере. Откуда она взяла, что я была навеселе? Если говорить про «Гип-гип-ура - выпить пора!», так это любимый Колин тост. Мы не могли обойтись без него. Не ей меня судить!", - цитирует вдову Собеседник.Ru.

По словам Поргиной, на выпад Гузеевой она внимания не обращает. "Бог ей судья. Я не хочу ее осуждать. Каждый человек волен говорить то, что он хочет", - заявила женщина.

Сейчас все ее мысли - о предстоящих поминках. Николай Караченцов умер 26 октября. Ему было 73 года. "Мне нужно думать, как все организовать и провести этот день на высшем уровне", - говорит Людмила.

В Ленкоме - театре, где служил Караченцов верой и правдой с 1967 года, - вечер памяти актера перенесли на три месяца. Он состоится в конце января. Поэтому сами поминки придется проводить не в театре, а в ресторане. "Придут друзья Николая Петровича... Гузееву звать не буду... Это же не гулянка, как она говорит, что веселая вдова гуляет. А перед этим отслужим панихиду на кладбище - сделаем все как надо!", - резюмировала Поргина.