Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 26 октября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Баку, Ереван и Степанакерт обвиняют друг друга в обстрелах Фото: REUTERS

Еще вчера глава Госдепа Майк Помпео, министры иностранных дел Армении и Азербайджана заверили, что их страны готовы соблюдать гуманитарное перемирие. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен поздравил стороны с достигнутыми договоренностями. Никогда такого не было, и вот опять: Баку, Ереван и Степанакерт обвиняют друг друга в обстрелах.

ОБСТРЕЛЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

"Падар, Эфендиляр, Юсифбейли, Чайтумас, Ханлыг, Сарыятаг, Моллабюрхан Губадлинского района и город Губадлы!" - как ни в чем не бывало сообщает о новых занятых азербайджанскими войсками населенных пунктах в Нагорном Карабахе президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"26 октября в 15.30 вооруженные силы Армении, нарушив новый режим гуманитарного прекращения огня, обстреляли из пушек город Тертер. Села Агдамского района подвергаются артиллерийскому обстрелу со стороны армянских вооруженных сил", - сообщает Минобороны Азербайджана.

Представитель военного ведомства также заявил, что "распространяемая Арменией информация о якобы обстреле азербайджанской армией села Чанчунь является ложной".

КАРАБАХ ОБОРОНЯЕТСЯ

"Несмотря на локальные провокации, режим прекращения огня в целом соблюдается. Армянская сторона продолжит соблюдать перемирие, как и было согласовано вчера в Вашингтоне при посредничестве США. Армянская сторона c 08.00 будет соблюдать полный режим прекращения огня", - заявляет премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Несмотря на перемирие, на юго-востоке Карабаха идут тяжелые бои Фото: REUTERS

"Вооруженные силы Азербайджана с утра понедельника начали артобстрел позиций Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики на северо-восточном направлении в зоне конфликта", - пишет пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Несмотря на перемирие, на юго-востоке Карабаха идут тяжелые бои", - констатирует факт представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА ДОБИТЬСЯ ПЕРЕМИРИЯ

Напомним, ранее Госдепартамент США распространил совместное заявление США, Армении и Азербайджана, в котором говорилось, что стороны конфликта вернутся к прекращению огня в 7.00 по Москве (8.00 по местному времени) в понедельник.

"Однако после 08.00 на юго-восточном направлении по позициям армии Карабаха было выпущено пять артиллерийских снарядов", - заявил пресс-секретарь главы Нагорного Карабаха Ваграм Погосян.

Он первым сообщил в соцсети заявление о том, что азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня, о котором стороны договорились при посредничестве США.

"Не скрываем, что не поддерживаем позицию о возможности и допустимости военного решения этой проблемы. Рассматривая оба народа, и армянский, и азербайджанский, как дружественные и братские, мы не можем разделять подобные устремления", - заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью "Афинскому и Македонскому агентству новостей".

Напомним, о первом гуманитарном перемирии стороны конфликта договорились в Москве 10 октября. Повторное гуманитарное перемирие было назначено на 18 октября, но оно также было сорвано. Создается впечатление, что дипломаты находятся слишком далеко от политического руководства своих стран или утратили с ними связь.

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