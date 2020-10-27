Подруга миллиардера Джеффри Эпштейна вербовала для его утех 12-летних школьниц

В Париже началось расследование уголовного дела в отношении Гислейн Максвелл Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французская полиция начала расследование в отношении подруги и помощницы скандального миллиардера-педофила, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, Джеффри Эпштейна, обвиненного в 2019 году в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Следователи считают, что Максвелл знала обо всех аспектах жизни финансиста и всячески помогала ему. Имея гражданство сразу трех стран – США, Франции и Великобритании, ей без особого труда удавалось пересекать границы в поисках новых жертв для его утех.

Правоохранители полагают, что в Париже Гислейн Максвелл тесно сотрудничала с модельным агентством Жан-Люка Брюнеля. Ее дом располагался рядом с офисом Брюнеля.

В полиции уверены, что Брюнель знал о преступной схеме Максвелл и, тем не менее, по ее запросу нанял и направил трех 12-летних французских школьниц для работы на торжестве по случаю одного из дней рождений Эпштейна.

Сама Максвелл сейчас содержится под стражей в США и ожидает суда, который должен состояться в 2021 году. Все обвинения, выдвинутые в свой адрес, она отрицает.

Ее адвокаты, потеряв всякую надежду на освобождение подзащитной под залог, пытаются получить от прокуратуры имеющиеся доказательства причастности их клиентки к делу Эпштейна. Таким образом, они хотят выстроить линию защиты, но пока у них мало, что получается: власти США и Франции не идут им навстречу. А без этих сведений защита Максвелл обречена на провал.

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В качестве свидетелей могут быть вызваны Дональд Трамп, Вуди Аллен и Тони Блэр (подробнее)