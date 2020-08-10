Подруга покончившего с собой педофила Джеффри Эпштейна хвасталась сексуальными связями с голливудскими звездами

Максвелл всегда с особой гордостью хвасталась своими победами в спальне Фото: REUTERS

Гислен Максвелл, подруга покойного миллиардера-педофила Джефри Эпштейна, арестованного в июле 2019 года за организацию сети, в которую он втягивал несовершеннолетних девушек и использовал их в качестве секс-рабынь, до встречи с ним соблазняла голливудских актеров.

Максвелл, находящаяся сейчас в американской тюрьме в ожидании суда, ранее хвасталась тем, что занималась сексом с голливудским актером Джорджем Клуни.

Откровениями Максвелл намерена поделиться в своей книге Вирджиния Джуффре, которая когда-то была секс-рабыней Эпштейна. Джуффре не только активно свидетельствовала против Эпштейна и Максвелл, но и излагает сейчас историю своей жизни в книжном формате.

Джуффре пишет, что Максвелл всегда с особой гордостью хвасталась своими победами в спальне. Правда, с Клуни она занималась оральным сексом не в спальне, а в ванной комнате.

Также Джуффре настаивает, что слышала от самой Максвелл, что та пыталась когда-то завербовать для педофильской сети Эпштейна совсем юную Пэрис Хилтон.

Хилтон тогда было 19 лет, она работала моделью в агентстве Дональда Трампа. Увидев красавицу-блондинку на вечеринке, подруга Эпштейна воскликнула: «Какая она хорошенькая!», но соблазнить в сети своего дружка ей Пэрис не удалось.

Суд над Максвелл назначен на лето будущего года. Ей грозит до 35 лет тюрьмы за вовлечение в проституцию и принуждение несовершеннолетних к сексу.

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