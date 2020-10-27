Петросяна госпитализировали с подозрением на коронавирус

У Евгения Петросяна обнаружили коронавирус. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Евгения Петросяна подозревают коронавирус. 27 октября стало известно, что артиста госпитализировали в одну из московских больниц с предварительным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает источник «Комсомольской правды».

Известно, что 75-летнего артиста забрали из квартиры на карете "скорой помощи". Медики отмечают, что юморист чувствует сейчас себя удовлетворительно.

Пока от семьи Петросяна не поступало вестей о болезни артиста. Ни он, ни его молодая супруга Татьяна Брухунова не прокомментировали новость.

Напомним, что у Евгения Вагановича в марте этого года появился сын, которого назвали Ваганом в честь дедушки. Рождение малыша тщательно скрывали. Среди поклонников артиста появились слухи, что ребенка вынашивала суррогатная мать. Позднее Брухунова сказала, что «рожала сама», а скрывала от публики свое интересное положение, чтобы не стать в очередной раз жертвой «злых языков».

Отправилась ли жена Петросяна и наследник юмориста на карантин, тоже пока остается тайной.

На прошлой неделе стало известно о том, что еще один российский артист был инфицирован коронавирусом. Положительный результат на инфекцию дал анализ Гоши Куценко.