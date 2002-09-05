Предсмертная записка дочери Гафта

Валентин Гафт с дочерью Ольгой, фото из личного архива. Фото: Youtube

Во вторник, 15 декабря, состоялась церемония прощания с Валентином Гафтом. Он трудился в театре "Современник", который стал для него вторым домом. Великий актер ушел из жизни в субботу. Дочь актера Ольга Гафт ушла из жизни в 2002 году. "КП" вспоминает материал о той трагической истории.

«Жить в аду я больше не выдерживаю...» - написала Ольга своему любимому человеку

«Ну вот и все!

Я решилась. Ничего меня на путь истины не вернет, а жить в аду я больше не выдерживаю (не выдержала уже).

Ты знаешь, самое больное то, что не увижу больше тебя. Тебя, мое очарование, обожание, мое счастье. Но это ложка дегтя, вырванный здоровый зуб, который можно было исправить, и он простоял бы всю жизнь. Мне не дает (слово неразборчиво) жить с тобой и любить тебя. Сейчас сижу у тебя на кухне, и у меня текут слезы. Никогда больше не будет у меня этих чашек, этих стульев, никогда больше не войду в эту квартиру, никогда не поглажу тебе рубашку. Но Бог этого хочет. Я счастлива, люблю, люблю, люблю. И невозможность благодарить Бога за каждую прожитую с тобой секунду и привела меня к этому поступку.

Все, конец мне пришел. Это плохие слова. Ты знаешь, я ведь могла бы что-то сделать в жизни. Но нечего говорить о том, что не сделано и уже не будет. Завещаю тебе жить хорошо, вспоминать обо мне иногда. Я не могу больше.

Так не хочется с тобой расставаться. Я умираю от одной этой мысли. Я измучаю всех окружающих, если останусь жить. Никто не поймет, как мучаюсь и я сама. Прости, прости меня за все. Но я уже не жилец. Я пустой тюфяк... Душа погибла, а как без нее? Только лай и скрежет зубов - это есть в Библии. Если человек отходит от Бога, он гибнет в лапах дьявола.

Я мучаюсь уже 6,5 лет. Ты же, как ясное солнышко, которое засияло в жизни и осветило все. Я мучаю тебя и боюсь, что ты бросишь меня. Ты - счастье, ты - истина. Знай это.

Пусть у тебя все будет хорошо. Все будет хорошо. Ты проживешь долго и будешь такой же пушистый и обаятельный. Боже мой, я этого никогда не увижу.

Прощай, мое сокровище. Сейчас доглажу твою серую кофточку, дождусь приезда Лешки, дойду к себе и там это сделаю.

Я прожила 29 лет. Из них 20 - счастливо, а последние 6,5 - в аду. Если бы ты меня встретил тогда.

Я не могу больше писать, меня трясет очень. Я все еще на что-то надеюсь. Не сделай я этого, тогда...

Все, заканчиваю. Мне очень плохо, холодно и страшно. Я хочу вырваться, хочу жить, но кто-то прицепился к моему левому плечу и не дает покоя! Только подумаю, сколько счастья я пропустила и, значит, пропущу остальное. Знать, что есть счастье и не получать его, - это ад и мучения. И поделать ничего невозможно.

Напоследок я съем мороженое. Но это ложка счастья. Человек может без пищи, без воды, но без Бога не может. Бог есть любовь. Всякое дыхание должно прославлять его. Может быть, теперь ты поймешь.

Зашла в ванную, там твои штанцы висят. Целовала их. Я обожаю все, связанное с тобой. Любовь во мне есть, но ей не дает проснуться дьявол. Как же я хочу, чтобы этого не было, то есть такого поступка. А все остальное было.

Мне нечего больше сказать. Прощай, целую тебя. Не грусти. Ты и не будешь. Ты веселись.

Что ж, видимо, это моя судьба. Кто знает, кому как умирать. Оставайся с квартирой, деньгами, всем, но без меня.

P. S. Передайте ему мое письмо. Оно в журнале «Здоровье».

Страшный «подарок» для Валентина Гафта

В день своего рождения популярный актер узнал, что его дочь от первого брака, 29-летняя Ольга Елисеева, покончила с собой...

Родители Оли давно развелись. Валентин Иосифович был увлечен искусством, у него была другая семья. Оля жила с матерью в одной из знаменитых московских высоток (в этом же здании расположена гостиница «Украина») в двухкомнатной квартире.

За то недолгое время, когда Гафт состоял в браке с Инной Елисеевой, до соседей по подъезду нередко доносились отзвуки семейных сцен. Скандальная супруга постоянно кричала, хлопала дверьми и поносила мужа на чем свет стоит. Оля училась в знаменитой школе при Большом театре, куда пристроили дочек многие известные люди. Гафт успехами дочери гордился, особенно когда после окончания училища ее взяли в Кремлевский балет, но общался с ней не очень интенсивно. Дело тут не только в занятости, но еще и в том, что он не хотел сталкиваться с бывшей женой...

Соседи говорят, что Оля всегда была очень вежливой, тихой. В последние годы Инна Сергеевна Елисеева занималась бизнесом, а квартиру в том же доме, которую отец купил для Оли, сдавала. Мать не давала уже повзрослевшей дочери никакой самостоятельности. Очевидцы утверждают, что она могла уйти из дома и запереть дочь на замок...

С балетом у Ольги Елисеевой не сложилось, и она поступила в Российскую академию театрального искусства, чтобы стать балетмейстером.

Ольга и раньше пыталась покончить с собой. Однажды ее просто чудом успели спасти. А в минувший понедельник, после очередной ее ссоры с матерью, рядом никого не оказалось...

Актера Валентина Гафта похоронили 15 декабря 2020 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Михаил СЕМИН.

Валентин ГАФТ:

Оленьку затравила родная мать

Три дня назад мы поздравляли Валентина Иосифовича с днем рождения. Теперь пришлось звонить по поводу просто ужасному... У артиста дрожал голос.

- Мне трудно об этом говорить. - Он пытался справиться с эмоциями. - Все, что случилось, очень несправедливо по отношению к моей умной и красивой девочке. Я не хочу разбираться, что там произошло. Уверен, во всем виновата бывшая жена. Мы часто встречались с Оленькой, и она мне жаловалась, что мать ей покоя не дает. Вот и затравила.

Я в свое время ушел и в том доме больше не бывал. Жалею только, что дочь Инне оставил. Все, не хочу больше говорить... Теперь ничего не изменишь.

В последнее время Оля жила с молодым человеком, а не с матерью, но он уехал на три дня. И дочка зачем-то пошла к Инне. Там все и случилось. Видимо, очередной скандал, которого Оленька не пережила.

А я был в отпуске, но тоже не смог оказаться рядом в ту минуту... Прошу, не надо больше об этом...

КСТАТИ

Как рассказали нам в РАТИ, Ольга Елисеева училась на балетмейстерском отделении на 4-м курсе. Многие из однокурсников еще не знают о ее смерти, так как сейчас - время практики, и студенты проходят ее в своих городах. В деканате балетмейстерского отделения удалось узнать лишь, что последние полгода Оля серьезно болела. На дальнейшие расспросы отвечать не стали, заметив только:

- Человек приходит и уходит. А у нас тут дел невпроворот.

Татьяна ПУТИЛОВА.

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