«Из-за пандемии не смогу приехать попрощаться с отцом»: внебрачный сын Валентина Гафта оплакивает отца в Бразилии

Валентин Гафт и Ольга Остроумова в своей московской квартире. Фото: Сергей Миланский

В Сан-Паулу 80-летняя художница Елена Никитина с сыном 49-летним режиссером Вадимом Никитиным и 17-летним внуком Валентином собрались вместе, чтобы почтить память Валентина Гафта. Вадим Никитин – единственный родной сын Валентина Гафта. Несмотря на то, что документально родство не зафиксировано – отец сына признавал, а пять лет назад Валентин Гафт впервые увиделся с Вадимом и согласился, чтобы встреча прошла на ТВ. Организовал ее тогда Андрей Малахов.

Сегодня вечером на канале «Россия» в программе «Прямой эфир» Андрей Малахов выйдет на видеосвязь с Бразилией, где живет Вадим Никитин. Тогда пять лет назад Валентин Гафт согласился на встречу в эфире, но сказал так: «Если вы договоритесь с Галиной Борисовной Волчек, то супругу я беру на себя». Валентину Иосифовичу было важно получить разрешение на эту съемку от главной женщины в своей личной жизни – Ольги Остроумовой, и от товарища и руководителя театра, в котором работал – Галины Волчек. Малахов поехал в театр к Галине Борисовне Волчек – разговаривали два часа, и она разрешила. Супруга тоже не была против. На эфир тогда Вадим Никитин прилетел из Бразилии с мамой, они провели три дня в Москве – Гафт водил их в гости к друзьям, познакомил с Галиной Волчек. Договорились, что встретятся на «нейтральной территории», а внука планировал увидеть в гостях в Москве. Созванивались после той встречи, потом Гафт заболел, а затем случилась пандемия… Так и не встретились больше. Сын не ожидал, что коронавирус разрушит планы встретиться.

Валентин Гафт с сыном Вадимом Никитиным шесть лет назад. Фото: кадр из программа «Сегодня вечером». Первый канал

Выйдя на видеосвязь со студией из Сан-Паулу, Вадим Никитин плачет: «Утром в тот день я проснулся, и мама мне рассказала, что мой отец Валентин Гафт умер… он уже очень больной был. Но он не умер, он жив во мне и в русском театре… Из-за пандемии я не могу попрощаться с моим отцом. Если бы смог, прилетел бы в Москву. Простите мои слезы, пожалуйста».

Вадим вспомнил, как сидели с мамой и отцом в Москве после передачи в гостинице, выпили немного водки, поговорили по душам. Вадим не очень хорошо разговаривает по-русски – но все же говорит и все понимает. Елена Никитина также вышла на связь: «Мы очень тяжело переживаем смерть Валентина. В душе у меня он был всю жизнь, потому что я не могу его никогда забыть, выбросить из души и головы. Валентин очень переживал уход дочери из жизни, ему было очень тяжело. Долгое время был в депрессии. Наша реакция в те годы была такой - когда ученый из России поехал в Москву, то я послала Валентину письмо. Успокоить невозможно, но я написала человечное письмо, понимая его боль. Единственное, что могла сделать. А говорить об этом у меня не было никогда смелости. Я любила Валентина, и эта любовь не ушла никуда. Она прошел через всю жизнь мою. Род Валентина Гафта продолжается. У Вадима есть 17-летний сын, он тоже связан с творчеством, он – музыкант. Сын Вадима родился, как Гафт — 2 сентября. Вадим его назвал Валентин».

Внука народного артиста зовут Валентин Адариу Фратески, у парня есть своя рок-группа, он намерен посвятить жизнь творчеству. Знаменитого в России дедушку Валентин видел лишь на фото. Дело в том, что история этой семьи началась полвека назад в Москве: у 31-летней художницы Елены Никитиной случился роман с 36-летним актером Валентином Гафтом. Никитина забеременела, артист, узнав об этом, исчез из ее жизни. А через три года при случайной встрече Елена рассказала Валентину, что растит его сына. Тогда Гафт попросил фото мальчика… Когда Вадиму было 4 года, Никитина улетела с ребенком на ПМЖ в Бразилию, где жила ее сестра, которая вышла замуж за иностранца. Никитина постоянно рассказывала мальчику об отце – великом актере из России, хотя мужчина не был готов к встрече и общению с сыном. Когда Вадиму исполнилось 20 лет, ему позвонил отец: Гафт спросил сына – действительно ли тот решил работать в театре. Получив утвердительный ответ, дал советы сыну: в театре никогда нельзя врать, театр никогда нельзя бросать. Вадим до сих пор трудится театральным режиссером в бразильском театре. А Елена Никитина стала в Бразилии известной художницей, открыла свою художественную школу. Валентин Гафт после встречи с сыном говорил «Комсомолке»: «Знаете, мальчик, мой сын, оказался замечательным парнем. Счастлив, что встреча состоялась!» И Елена Никитина была счастлива после встречи ее сына с отцом: «Спустя годы Валентин сказал «прости» - это дорогого стоит».

Внук Валентина Гафта — Валентин живет в Бразилии, парень организовал рок-группу. Фото: СОЦСЕТИ

А главной любовью всей жизни Валентина Гафта стала Ольга Остроумова, супруги прожили вместе почти четверть века. Остроумова помогла Гафту пережить гибель его дочери и способствовала встрече с сыном. Валентин Иосифович жил, окруженный любовью семьи - с Ольгой Остроумовой, ее сыном и дочерью, внуками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Внебрачный сын Валентина Гафта родился против воли актера и оказался его копией

Вадим Никитин, внебрачный сын Валентина Гафта, живет в Бразилии (подробности).

Наследство Валентина Гафта: как разделят недвижимость артиста его жена и внебрачный сын из Бразилии

Единственный ребенок артиста назвал сына Валентином, мальчик родился в один день со знаменитым дедом. Рассказываем о наследстве Гафта, на которое могут претендовать его близкие (подробности).

Валентин Гафт и Ольга Остроумова: история любви

Редкую историю взаимоотношений актеров Валентина Гафта и Ольги Остроумовой приоткрывает изданная небольшим тиражом биография артиста (подробности).