Как подружка капитана ГРУ свалила британский кабинет министров

СЕГОДНЯ 10:55 2018-03-19T10:55:23+03:00

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…Вечером 21 марта 1963 года британского министра обороны Джона Профьюмо пригласили в кабинет «главного кнута» (так называют в Альбионе организатора парламентской фракции, который следит за дисциплиной в Вестминстере).

- Джон, ты спал с ней? - спросил в лоб «главный кнут».

На следующий день этот вопрос уже с жаром обсуждала вся страна. Поначалу министр отрицал интимную связь с секс-бомбой Кристиной Килер. Мол, в его отношениях с этой провинциальной сироткой не было ничего предосудительного.

19-летнюю стриптизершу пригласили в поместье лорда Астора, где веселились около 40 высокопоставленных гостей. Среди них - президент Пакистана Айюб Хан, депутаты от правящей консервативной партии и глава военного ведомства Джон Профьюмо, с которым она сразу закрутила роман. Был там также Евгений Иванов - заместитель советского военно-морского атташе в Великобритании (а по совместительству капитан ГРУ). Он отвез Кристину домой и провел с ней ночь. А на следующий день она стала любовницей и британского министра обороны… В итоге спала с обоими, слушая, что болтает в постели министр, и рассказывая потом об этом Евгению, «могучему русскому медведю», как она его называла. А под «медвежьей шкурой» скрывался советский разведчик.

Когда Джон Профьюмо узнал, что в этой истории замешан советский шпион, он признался в грехе и подал прошение об отставке. Но в результате в отставку пришлось уйти не только ему, но самому премьер-министру Британии Гарольду Макмиллану вместе с членами его кабинета.

Красотка Кристина Килер делила постель с британским министром и русским разведчиком.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР ПО ЭЛИТЕ

- Эти события стали для нашего государства историческим водоразделом: старая Британия уступила место новой, - говорил известный ученый и публицист Ричард Давенпорт-Хайнес, выступая в 2013-м на презентации своей книги «Любовная интрига по-английски». В ней на 400 страницах подробно прослеживаются политические, шпионские и сексуальные перипетии 50-летней давности. Они, по мнению автора, «не могли не закончиться перетряской всего и всех».

- В начале 60-х годов британская экономика шаталась и буксовала, - пояснил Давенпорт-Хайнес. - Процветали коррупция, лицемерие правящей элиты. Новое поколение требовало серьезных изменений, однако старое правительство не могло на них пойти. Разоблачение похождений главы военного ведомства стало закономерным смертельным ударом по истеблишменту, и об этом уроке надо помнить и сегодня.

- Кто же нанес этот удар? - уточнил я.

- Сторонники перемен и оппозиция, - ответил историк. - Вовсю поработали средства массовой информации. Они повели безжалостную, даже порой грязную атаку на политическую элиту и на весь британский образ жизни. Им были нужны сенсации любой ценой и свержение правительства. Так и случилось. Руль управления государством перешел от кабинета консерваторов к партии лейбористов во главе с Гарольдом Вильсоном.

Правда, до сих пор известны не все детали. В Британии раскрывают архивы через 30 лет, однако этот закон не касается грехопадения министра обороны. Три папки из семидесяти останутся под замком до 2046 года. А вот в США бумаги по «делу Профьюмо» в основном рассекречены, и выяснились любопытные факты.

Глава военного ведомства Джон Профьюмо выбалтывал путане секреты...

АМЕРИКАНСКИЙ ДЖЕЙМС БОНД

Почти полвека никто не подозревал о роли в этой истории американца Томаса Корбалли. Этот предприниматель участвовал в вечеринках британских политиков и звезд экрана. И сам устраивал шикарные приемы. Обаятельного плейбоя с благородной сединой и неизменной сигарой в зубах окружали толпы воздыхательниц.

Благодаря обнародованным теперь за океаном документам стал известен его настоящий бизнес. Донесения Корбалли ложились на стол не только директору ФБР, но и тогдашнему президенту Джону Кеннеди. Американский Джеймс Бонд красочно и в деталях расписывал, как и с кем занималась сексом Кристина. Уж не сам ли был одним из ее партнеров?

Многие страницы донесений подписаны директором ФБР Эдгаром Гувером и генпрокурором США Робертом Кеннеди. И когда министр обороны заявил в палате общин, что «не нарушал правил приличия», американцы сразу распознали вранье.

После отставки правительства Макмиллана, которое, между прочим, было вернейшим союзником Кеннеди, Корбалли продолжал информировать заокеанских боссов о своих высокопоставленных британских знакомых. Томас умер в Нью-Йорке в 2004 году, когда ему было 83 года.

...а та передавала их капитану ГРУ Евгению Иванову.

НЕУТОМИМЫЙ ЛОВЕЛАС

Джон Профьюмо скончался на 6 лет раньше. Уйдя в отставку, главный виновник громкого скандала занялся благотворительностью. Правда, он был по-прежнему охоч до женского пола. Не удержался даже на благотворительном обеде, где его посадили по правую руку от королевы-матери. Ведь его соседкой с другой стороны оказалась девушка лет восемнадцати. Экс-министр прошептал ей: «У тебя когда-нибудь был секс с семидесятилетним стариком?» Услышав отрицательный ответ, предложил: «А ты попробуй!»

Неутомимого ловеласа не смутило, что напротив сидела его жена Валери Хобсон. Она была любимицей англичан: звезда экрана, красавица с прекрасными манерами.

Я видел экс-министра примерно за год до его смерти. Старик в инвалидной коляске, очень худой, с всклокоченной седой прядью ничем не напоминал знаменитого холеного джентльмена. Он говорил с трудом, и я отважился лишь на один вопрос: появятся ли его мемуары?

- Никогда, - с неожиданным металлом в голосе произнес старик.

Профьюмо и его жена отвергали многочисленные предложения издательств написать воспоминания. Они считали это неприличным занятием.

В 1993 году, спустя 30 лет после скандала, Кристина и Евгений вновь встретились в Москве. И с трудом узнали друг друга.

КСТАТИ

«Кристина не была шпионкой»

Роковая красавица Кристина Килер умерла в декабре 2017-го. А несколько лет назад в лондонской галерее прошла выставка «Моя жизнь в картинах». На ней были неизвестные снимки, запечатлевшие Кристину: чаще всего она обнаженная, но иногда - в одежде. Были представлены и письма, которые она сочиняла за решеткой (ее в связи с делом Профьюмо приговорили к девяти месяцам заключения).

Выставку организовал коллекционер произведений искусства Джеймс Берч, который рассказал, что познакомился с Кристиной в 1993 году:

- Она только вернулась из Москвы после встречи с Евгением Ивановым спустя 30 лет. Миссис Килер была просто убита тем, как сильно изменился мистер Иванов. «Он больше не могучий русский медведь, который лежал в моей постели», - сокрушалась она. Правда, добавила, что Евгений остался харизматичным и умным.

- А она знает, как отзывался о своей «боевой подруге» наш разведчик? - спросил я. - Он называл ее «полуграмотной, испорченной, но очаровательной соблазнительницей».

- Вряд ли Кристине это известно, - ответил коллекционер. - Но она прекрасно знала, что мистер Иванов - разведчик. Хотя сама не была шпионкой. Даже если и выведала у военного министра некоторые секреты. На шпионку она не потянула бы.

Я надеялся поговорить с Кристиной и напомнить ей о нашем знакомстве лет десять назад на студии Би-би-си. Тогда соблазнительница номер один в современной истории выглядела какой-то несчастно-неухоженной и заметила, что «никогда не хотела предавать свою страну, просто так получилось».

Но бывшая секс-бомба отказывалась от общения с журналистами. Знакомые рассказывали, что она совсем перестала следить за собой. Однако когда вспоминала об Иванове и о бурных днях своей молодости, ее глаза загорались почти прежним блеском…

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