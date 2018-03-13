Можно ли накачать мозги, как у Эйнштейна?

СЕГОДНЯ 02:38 2018-03-13T02:38:36+03:00

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Есть две новости: плохая и хорошая. Плохая состоит в том, что уровень нашего интеллекта определяется набором генов, которыми нас наградила природа. И если от рождения нейронные связи в коре вашего мозга не отличаются высокой производительностью, то шансы попасть на банкет Нобелевских лауреатов будут все же невелики. А хорошая новость состоит в том, что генетики склоняются к мысли, что уровень умственных способностей зависит не только от набора генов, но и от уровня их активности. А он зависит от окружающих условий. Поэтому сможете ли вы реализовать свой генетический потенциал в большей степени зависит от того, попадете вы в благоприятную для этого среду или нет.

Конечно, хорошо, когда за стеной у тебя по утрам репетирует пианист Денис Мацуев, сосед справа Александр Друзь по ночам кричит «Досрочный ответ!», а сосед сверху Григорий Перельман, увлеченный решением теоремы Пуанкаре, забывает закрыть кран в ванной. Но не всем так везет с окружением. Мы расскажем как создать своими руками питательную среду для тренировки интеллекта.

О, СПОРТ, ТЫ... УМ!

В свое время бытовало убеждение, что спорт и интеллект существуют в параллельных мирах. Это породило даже короткий анекдот: «Было у отца три сына: двое умных, а третий - футболист». Сегодня такое представление считается анахронизмом. У каждого уважающего себя шахматного гроссмейстера топ-уровня сегодня есть личный тренер по физподготовке.

Нейрохирург из Швейцарии Мария Аберг проводила исследование, в котором приняли участие 1 миллион человек. В ходе его выяснилось, что люди со здоровой сердечно-сосудистой системой лучше сдавали тесты на когнитивные способности. В то же время сила мышц на интеллект не оказывает никакого влияния.

Американский биолог Джастин Родс доказал, что физические упражнения благотворнее влияют на процесс мышления, нежели само мышление. В ходе эксперимента он разделил мышей на 4 группы. В одной клетке поселили «золотую молодежь», эти зверьки питались деликатесами, пили сладкую воду, имели доступ к разного рода игрушкам, у каждого был разноцветный пластиковый контейнер для жилья. Во второй вольере стояло беговое колесо. Третья группа помимо бегового колеса получила в свое распоряжение игрушки. Четвертая контрольная группа мышек вела обычный образ жизни. В итоге животные в «спортивных» группах поумнели и стали показывать более высокие результаты при сдаче тестов на сообразительность. Выяснилось, что физические упражнения значительно увеличивают выработку новых нейронов в гиппокампе. Мыши, которые бегали несколько недель в колесе, имели вдвое больше новых нейронов, чем те, которые вели малоподвижный образ жизни. А профессор Гарланд из Университета Калифорнии в течении 20 лет скрещивал между сообой мышей-бегунов. Оказалось, что за это время объем мозга хвостатых спортсменов увеличился на 13 процентов по сравнению с контрольной группой.

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ МОЗГОВ

Крайне полезно для ума все, что связано с отходами от сложившихся шаблонов и стереотипов. Станьте левшой и попробуйте писать, кушать или чистить зубы другой рукой. У амбидекстров - людей одинаково владеющих правой и левой рукой оба полушария развиты равномерно (у правшей доминирует левое - авт). По мнению антрополога и биолога Льва Рудкевича в наше время эволюция человека идет по пути увеличения количества «левшей» и амбидекстров. Если среди взрослых доля левшей составляет 6%, а амбидекстров — около 10%, то у нынешних детей доля левшей возросла до 11%, а амбидекстров — до 25%. Рудкевич прогнозирует, что к 20-м годам нашего века пропорция левшей и правшей среди новорожденных сравняется. Эти и другие изменения обеспечивают быстрый прирост интеллекта в каждом поколении: Рудкевич утверждает, что каждые пять лет IQ ребенка увеличивается на 1 балл.

Но не стоит забывать и о традиционных способах развития интеллекта. Самая простая гимнастика для ума это ребусы, судоку и кроссворды. Более сложные упражнения: головоломки, логические и математические задачи. Почаще играйте в шахматы, крутите Кубик Рубика. Кстати, ученые установили, что хорошо знакомая всем игра Тетрис развивает пространственное мышление и повышает общую умственную активность. Тренируйте память: заучивайте наизусть стихотворения, цитаты, номера телефонов пересказывайте удачные анекдоты. Установлено, что запоминание создает дополнительные связи между клетками головного мозга и улучшает пути передачи нервных импульсов.

Автоматизм - главный враг хитроумия. С ним помогает бороться новое хобби. Займитесь живописью (не для того, чтобы затмить Рафаэля, а для себя), или возьмите уроки танцев. Когда вы осваиваете новую неизвестную область знаний мозг просыпается от спячки и начинает искать лучшие варианты.

УМНЫЙ СЫТОМУ НЕ ТОВАРИЩ

Чтобы поддержать мозг в тонусе диетологи советуют пить кофе с шоколадом, налегать на растительную пищу и рыбу, не отказываться от бокала вина. Однако если вы действительно хотите поумнеть вам надо ...голодать. Ну, или хотя бы время от времени поститься. Медики из Университета штата Алабама изучали эффект гормона грелина, который еще называют гормоном голода. Пустой желудок выделяет грелин, чтобы дать мозгу сигнал - организм проголодался! Ученые стали подкармливать мышей синтетическим грелином в таблетках, чтобы они испытывали постоянное, но мягкое чувство голода. Оказалось, что голодные грызуны быстрее проходили водный лабиринт - тест который используют для оценки умственных способностей. Оказалось здесь задействован механизм естественного отбора: когда мозг получает сигналы о голоде, производительность его работы повышается: это необходимо, чтобы быстрее найти еду. Но самое интересное, что у «голодающих» грызунов увеличилась продолжительность жизни, а возрастное ослабление памяти и других когнитивных способностей были значительно менее выражены.

КСТАТИ

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР...

Доктор наук Райнер Пацлаф (Германия) исследовавший воздействие феномена телевидения на физиологию человека развеял миф о «ящике», как источнике знаний. Исследователь установил прямую зависимость: чем больше человек тратит время на просмотр телепрограмм, тем меньшим объемом знаний он обладает. Единственное исключение это область знаний касающаяся спорта - здесь телеманы показывали более высокий уровень осведомленности.

А немецкий социолог Элизабет Ноэль-Нойман на основании многолетних опросов пришла к следующему выводу: «Население с низким уровнем образования предпочитает телевидение, с более высоким - чаще использует в качестве источника информации газеты, журналы и книги».

Как объяснить этот парадокс? Оказалось усвоение текстовой информации требует осмысления и критического подхода к прочитанному. А цепочка визуального ряд телесюжета лишает зрителя необходимости конструктивно мыслить. Кроме того, наш организм во время просмотра ТВ впадает в некое подобие анабиоза. Райнер Пацлаф приводит следующие цифры: если мы просто лежим на кровати и отдыхаем, то расходуем энергии на 14 процентов больше, чем в том же положении, но просматривая телепередачи. Пульс при этом замедляется на 10%! Кстати, существует тесная связь между привычкой смотреть телевизор и ожирением. Среди тех, кто пялится в голубой экран больше трех часов в день людей с лишним весом вдвое больше, чем в категории зрителей, которые проводят у «ящика» один час времени.