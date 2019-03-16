Все мужчины Ксении Собчак: оппозиционер, миллионер, актер и другие

В эфире программы "Секрет на миллион" телеведущая рассказала о причинах своего развода с актером Максимом Виторганом. В браке у телеведущей от него - сын Платон, которому два года. Ксения сказала, что они оба "виноваты" в том, что разрушился брак. Виторган - очередной мужчина в богатой на события жизни телеведущей. "КП" рассказывает о тех, с кем в разное время жизнь связывала Ксению Собчак.

Вячеслав Лейбман

Председатель совета директоров энергетической компании «Феникс-Холдинг» Вячеслав Лейбман стал тем самым человеком, из-за которого на долгие годы началась смертельная вражда между Ксенией и Анастасией Волочковой. Собчак считала, что Анастасия невзначай продемонстрировала один из своих шпагатов Лейбману в приватной обстановке. Что побудило ее жестко мстить бывшей подруге несколько лет. Но потом отношения выяснились, и между девушками воцарил «худой мир».

Вячеслав Лейбман

Умар Джабраилов

Это сейчас Умар Джабраилов в ответ на недостойное поведение горничной может разрядить обойму в стену дорогого отеля. А 16 лет назад он был вполне себе респектабельным бизнесменом, и очень трепетно относился к юной Ксюше, только переехавшей их культурной столицы в Москву. Он так же баллотировался на пост президента - затем по Москве висели плакаты со словами «спасибо за 0,1%» - именно столько проголосовало за него. Интересно, возьмет ли его бывшая девушка этот трюк на вооружение?

Умар Джабраилов и Ксения СобчакФото: Мила СТРИЖ

Александр Шустерович

Бизнесмен Александр Шустерович и Ксения планировали пожениться в 2005-м году. Было даже заказано свадебное платье у Валентина Юдашкина, что, согласитесь, серьезный шаг. Но Собчак не выдержала и бросила жениха практически перед самой свадьбой. Мол, не готова к такому серьезному шагу. А потом заговорили - мол, это родственники Алекса строго-настрого запретили ему жениться на дико популярной на тот момент в нашей стране Ксюше, которая примерным поведением не отличалась.

Бизнесмен Александр Шустерович и Ксения планировали поженитьсяФото: Анатолий ЖДАНОВ

Дмитрий Савицкий

Дмитрий Савицкий и Ксения встречались около трех лет. Разошлись потому что любовь прошла, а вовсе не из-за того, что мужчина не был супербогат, что якобы раздражало Собчак. После разрыва у журналистки с бывшим возлюбленным сохранились прекрасные отношения. Она даже продолжила работать на «Серебряном дожде», где Дмитрий был генеральным директором. Хотя Савицкий признавался, что среди всех его женщин Собчак стоит на первом месте по ревности.

Дмитрий Савицкий и Ксения встречались около трех летФото: Иван ВИСЛОВ

Олег Малис

Олега Малиса, старшего вице-президента телекоммуникационной компании Altimo, Собчак встретила на ежегодном «Бале цветов» в Сан-Тропе. Тогда она не знала, что у ее нового возлюбленного есть гражданская жена и двое детей, с которой, как признавался Олег «КП», он не жил вместе. Их первый официальный выход в свет состоялся на «Новой волне». Потом - поездка в Куршевель. Заговорили о семье и уже совместных детях. Но как-то все внезапно оборвалось и в жизни Ксении появился другой мужчина.

Сергей Капков

Депутата и «правую руку» Романа Абрамовича Ксения уже по традиции вывезла на «Новую волну» в Юрмалу. Собчак облагораживала Сергея Капкова (при ней он изменил стиль с уныло-чиновничьего на человеческий), он облагораживал Парк Горького. У него тоже была жена и дети, но, как говорили, он оставил прежнюю семью ради Ксюши. А та…взяла и нашла другого.

Собчак облагораживала Сергея КапковаФото: Мила СТРИЖ

Эдуард Бояков

Страсть буквально вспыхнула ярким пламенем между Собчак и тогдашним директором театра «Практика» Эдуардом Боковым. Они, конечно, пытались скрываться, но, между нами, из телеведущей конспиратор - никакой. К слову, самые плохие отношения остались между Собчак и именно этим мужчиной (Капковым).

Эдуард БояковФото: Евгения ГУСЕВА

Илья Яшин

Юноша бледный со взором горящим возник очень вовремя. Протестные движения в нашей стране как раз вошли в моду. И началось - совместные походы с Ильей Яшиным на митинги, записки следователю: «не сажайте пожалуйста моего молодого человека в тюрьму», обыски, изъятие (и возвращение) денег. Об окончании романа в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» сообщила подруга Ксюши, Ника Белоцерковская: - «Меня интересует, Яшин очень расстроился, что ты его бросила?...». Тогда же Ника намекнула на наличие «некоего артиста», ссылаясь на то, что Собчак зачастила в кино.

Юноша бледный со взором горящим возник очень вовремяФото: Евгения ГУСЕВА

Максим Виторган

В феврале 2013 года стало известно, что Ксения Собчак сыграл свадьбу с Максимом Виторганом. Слухи о романе Ксении Собчак с Максимом Виторганом появились в прессе после того, как парочка появилась вместе на дне рождении редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

В ноябре 2016 года у пары родился сын, которого назвали Платоном. Роды прошли в подмосковном роддоме "Лапино". Через полтора года появились слухи о второй беременности Ксении Собчак. Однако же они не подтвердились. В начале 2019 года Ксения Собчак и Максим Виторган официально разошлись. Сделав специальное заявление:

- Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребёнка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак, Максим Виторган.

Причем, тексты постов были одинаковы на страницах личных Инстаграмов у Собчак и Виторгана.

В феврале 2013 года стало известно, что Ксения Собчак сыграл свадьбу с Максимом ВиторганомФото: Борис КУДРЯВОВ

Константин Богомолов

В конце 2018 года появилось немало слухов о том, что у Ксении - роман с режиссером Константином Богомоловым. Однако публично никто не подтверждал этой информации. А в январе 2019-го уже все бурно обсуждали драку Богомолова и Виторгана. Муж Собчак словно ураган налетел на режиссера у "Кофемании" и решил с помощью кулаков разобраться с "соперником".

А вот когда в Петербурге представили картину Богомолова "Содержанки", то режиссер сухо сказал про Ксению:

- Она прекрасная актриса - органичная, естественная и легкая, - отчеканил Богомолов.

А вот уже дальше на неудобные вопросы отвечать не стал.

Константин Богомолов и Ксения Собчак в октябре 2018 г. Фото Петр Ковалев/ТАСС

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