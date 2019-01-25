2019-01-25T02:02:59+03:00
Звезды

Муж Собчак про драку с режиссером Богомоловым: Я не выдержу второй раз такого визга!

После скандала Ксения продолжает встречаться с новым кавалером в публичных местах
Олег ВАСИЛЕНКО
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Конфликт в кафе Максима Виторгана (слева) и Константина Богомолова обернулся рукоприкладствомКонфликт в кафе Максима Виторгана (слева) и Константина Богомолова обернулся рукоприкладствомФото: Борис КУДРЯВОВ
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Как мы и предполагали, история Ксении и разборок между ее кавалерами еще не закончена. Сегодня вечером супруг Ксении поделился сообщением, которое ему прислали в «личку». Текст, конечно, любопытный: «Добрый вечер! Ваша супруга сейчас в ресторане Эларджи с Богомоловым». Народ не поленился, даже адрес указал. Виторган ответил: - «Ребята, завязывайте! 1. Я не работаю по вызову. 2. Я не выдержу второй раз такого визга. 3. Этот гештальт я закрыл. И, если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь Ксюше не пишите. Поздно. Займитесь собой. Всё. Всем спасибо, все свободны».

mvitorganmvitorgan
Ребята, завязывайте! 1. Я не работаю по вызову. 2. Я не выдержу второй раз такого визга. 3. Этот гештальт я закрыл. И,если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь Ксюше не пишите. Поздно. Займитесь собой. Всё. Всем спасибо, все свободны.
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С одной стороны, конечно, весело - по тексту выходит, что во время драки вместо того, чтобы навалять обидчику в ответ, режиссёр сорвался на визг, не сдерживая эмоций. С другой грустно - получается, Ксения и ее новый избранник совершенно не стесняются того, что у неё есть законный супруг и скрывать свои отношения не собираются, приходя в публичные места (если исходить из того, что сообщение было отправлено именно сегодня)? Что это - страсть, глупость, отсутствие уважения к институту семьи? И, самое главное, отсутствие уважения к мужу? Неужели так все было плохо? Или может все-таки это была деловая беседа под хачапури и грузинские вина, коими славен ресторан Эларджи? Хотя, скорее всего, парочка отправилась отмечать успех богомоловского спектакля «Слава», который был поставлен в БДТ в Санкт-Петербурге и впервые был показан в Москве в рамках «Золотой маски».

Константин Богомолов и Ксения Собчак в октябре 2018 г. Фото Петр Ковалев/ТАСС

Константин Богомолов и Ксения Собчак в октябре 2018 г. Фото Петр Ковалев/ТАСС

К слову, судя по фото и видео с поклонов, на которые Константин, конечно же, вышел, нос выглядит ровно так же, как и до драки. Всем бы такое умение - через 4 дня уже не иметь и следов от двух переломов и «смещения костей черепа», как сообщал режиссёр в своём Инстаграме.

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