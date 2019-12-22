Статья, полностью написанная читателями КП: Что было на новогоднем столе советского человека

Текст о том, чем угощались в советские времена на новый год, собрал на сайте kp.ru почти 200 комментариев. Плюс десятки откликов в социальных сетях. Из них можно составить объективную картину, как в СССР готовились и отмечали самый любимый праздник. Правда, по версии одних, прилавки ломились от свежайших продуктов, а по словам других, их было днем с огнем не достать.

ОБ ИЗОБИЛИИ И КАЧЕСТВЕ

Гость, Ярославль

- В 1985 отдыхала неделю перед Новым годом в Киеве. Так там в магазинах было все, никакого дефицита! Мясо, фарш, сало, фрукты, сыры, молочка - спокойно лежали на прилавках, и никаких очередей не было! И тортики вкусные, конфеты - всего было вдоволь. Я убедилась, что в отличие от нашей России, украинцы жили очень хорошо!

София

- Мясо было дешевым, колбаса настоящей — не то, что сейчас! Конфеты, торты — все из натурального! А теперь в магазинах Е, ГМО. Тот же консервированный горошек — одна химия. Колбасу вареную уже несколько лет не покупаю.

Евгений Тихомиров

- Всегда были пельмени, лепили их сотнями, морозили в холодильнике и на балконе. Варили холодец в эмалированном ведре. А вот «Оливье» никто из моих знакомых не делал. Готовили слоеный салат из свежей рыбы (дешевой!). Кто не хотел возиться, покупал консервированную сайру по рублю. Еще была нарезка из ветчины — сейчас такую и за большие деньги не купишь. Фрукты вкусные везли из Болгарии: красные яблоки и чернослив, его тоже можно в салат. А уж на рынках всего было навалом, но дороже.

Ирина, Москва

- У нас была обычная советская семья: родители на заводе работали, дед - ветеран, получавший проводольственные заказы, что-то родителям на работе давали под праздники. Итак, наше новогоднее меню. Закуски: салат, холодец, колбаса вареная и сырокопченая, буженина домашняя (мясо на рынке покупали), соленья домашние, грибы маринованные и соленые, сами летом заготавливали на даче, горбуша, шпроты, иногда удавалось достать осетрину. Горячее: отбивные, курица жареная, рыба жареная, но это в основном уже 1 января, ночью редко до горячего доходило, наедались закусками. Десерт: пироги и маленькие пирожки, торты, домашняя выпечка-печенья и безе, конфеты, их всегда покупали много, потому что гости приходили с детьми, а все дети конфеты любят. Напитки: шампанское, вина, водка, коньяк, лимонады, сок яблочный летом заготовленный.

Даже дети принимали участие в предпраздничных хлопотахФото: фотохроника ТАСС.

Мари, Москва

- В те годы жила на Северном Кавказе. На новогоднем столе было всего понемногу: огурцы, помидоры, маринованные перец и баклажаны, ореховое варенье. Много своих летних заготовок было. «Оливье» не жаловали. Обязательно запекали индейку или гуся, варили холодец. Из Абхазии везли мандарины — продавали ведрами. На 1-2 января лепили пельмени. Так что даже при дефиците стол был полон, и далеко не везде надо было отстаивать очереди.

Таймураз Зангиев

- Хочу напомнить, что в СССР была традиция делать домашние заготовки. Только ленивые и бездари этим не занимались, а так у всех в кладовке, на балконе или в подвале всегда были банки с огурцами, помидорами, лечо. На Новый год покупали только колбасу, горошек, спиртное и сладости.

Ксана, Ульяновск

- Бабушка с дедушкой жили в деревне, поэтому к новогоднему столу всегда было мясо: холодец, антрекоты, голубцы, сало. Соленья, огурчики, помидорчики, маринованные грибочки. Капуста квашенная. Балык, ну, это чудо, если получиться достать. Икра подпольная, красная. Вместо соков - консервированные домашние компоты. Домашние вина и самогонка. Лук выращивали на подоконнике. Торчали луковицы из банок из-под сметаны, к новому году ростки.

Гость, Иркутск

- «Оливье» - так у нас в семье этот салат никто не называл. Он был просто «Зимним», и ингредиенты для него всегда были доступны.

Новый год был самым любимым праздником, пожалуй в каждой советской семьеФото: фотохроника ТАСС.

Вадим, Москва

- Никаких проблем с продуктами к Новому году во времена СССР я не помню. В нашей семье по крайней мере. Каждый раз перед новогодними праздниками в город приезжали родственники из деревни и привозили несколько видов домашней колбасы, окорок, соленые грибы, пару замороженных уток или гусей, мясо, масло, сметану – все свое и домашнее. А обратно увозили то, что было страшным дефицитом у них: шампанское, шоколадные конфеты, шпроты, зеленые афганские оливки, венгерский зеленый горошек в банках, мандарины, апельсины и прочие радости.

О ДЕФИЦИТЕ И ОЧЕРЕДЯХ

Татьяна Ильина

- Месяца за два начинали делать покупки. Ой, там-то «выбросили» зелёный горошек, там-то майонез. При полном дефиците мы все равно накрывали новогодний стол в полном объеме, так же, как и сейчас при малых доходах все равно накроем. Хотя страшный дефицит был, да еще и блат, по которому и можно было достать, например, финский сервелат.

Любовь Зубанова

- Вроде, в магазинах ничего не было, а на праздничном столе все было. Парадокс.

Маняша, Москва

- Горох и майонез покупали в кооперативном магазине. Мандарины и алкоголь там же. Деньги собирали год.

Обязательное поздравление от Генерального секретаря ЦК КПССФото: фотохроника ТАСС.

Гость, Ханты-Мансийск

- Шпроты редко бывали в продаже. Майонеза в магазине не было, как и многого другого. Селедка была - наше все. С мясом обычно выручали родственники из деревни, благодаря им были и холодец, и пельмешки, и сальце. Икры на столе никогда не было. Подарки для детей отдельная тема. Пластилиновый шоколад «Пальма», полкило конфет, из которых две-три шоколадные, а остальное карамель.

Рус, Рязань

- А мы из Рязани электричками ездили за продуктами в Москву, набивали рюкзаки и сумки, давились в очередях, выслушивали ругань москвичей. Не было у нас икры и другого дефицита, пищевые комбинаты работали на полную мощность на натуральном сырье, но продукция их, в основном, шла в Москву.

Ольга, Москва

- Как ни странно, дефицитом была курица. Радовались мандаринам, апельсинам, польским яблокам. Стояли за ними в очереди, иногда на морозе. Мы знали, что купим колбасу на 2.20 — и через год за такую же цену. А сейчас тоже по 40 минут в магазинах, но не в очереди, а витрины разглядываешь и уходишь ни с чем. Или акции выискиваешь. Но есть и достижения — курица везде! С антибиотиками и гормонами.

Гость, Москва

- Достать хорошее мясо было трудновато. Но выручала кулинария. Купишь эскалопы, сложишь, перевяжешь суровой ниткой, чесночек, перчик и в духовку...

О ЗАКАЗАХ

Лариса Логвинова

- Что дадут в новогоднем заказе - то и на стол. Состав заказов у всех разный, а в семье несколько работающих. А сейчас уже было время запасать составные части для Наполеона. Молоко для крема в морозилку, масло тоже. Страшный дефицит - ванилин и сода!

Обязательный новогодний "Голубой огонек"Фото: фотохроника ТАСС.

Читательница, Люберцы

- Заказы очень хорошо помню. Меня, как молодую и шуструю, всегда посылали с водителем на базу забирать заказы на всю организацию. Год, наверно, 1986 или 1987 - дефицит крепчал, и накануне Нового года нам выделили венгерских замороженных кур, такая удача! Я быстро управилась на базе, водителя с товаром отправила назад. Сама осталась, чтобы рассчитаться. Вернулась на работу уже вечером - за своей курицей, которая, по уговору, должна была меня дожидаться в общем холодильнике. Открываю холодильник - пусто! Нету моей курицы! Короче - оказалось, что при дележке кур наш коллектив, делегировавший меня на базу, был приятно удивлен наличием «лишней курицы», которой тут же подыскали нового, остро нуждающегося в ней хозяина. Столько лет прошло, а я до сих помню - так обидно было, ведь заменить ее было нечем.

Александра Лукьянова

- Было совершенно неважно, что на столе. Что-нибудь эдакое всегда выдавали в наборах на предприятиях — пусть немного, просто вкуснятинки поесть. Зато ожидание чуда, огоньки на елке, ожидание чуда... Отличное настроение, доброжелательность и какая-то общность праздника. Не еда была главным!