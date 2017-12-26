2017-12-26T20:04:06+03:00
Звезды

Елена Ксенофонтова рассказала, как ее выживали из театра Армена Джигарханяна

По словам актрисы, за короткое время из театра ушло сразу несколько талантливых артистов
Ольга АНТОНОВА
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По мнению же Елены Ксенофонтовой, Виталина всех выживала, потому что боялась, что артисты раскроют глаза ДжигарханянуПо мнению же Елены Ксенофонтовой, Виталина всех выживала, потому что боялась, что артисты раскроют глаза ДжигарханянуФото: Мила СТРИЖ
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Несмотря на то, что официально Армен Джиграханян и Виталина Цымбалюк-Романовская развелись, скандалы вокруг того, что творилась в театре народного артиста России, когда управляющим там была супруга артиста, продолжаются. Так, Елена Ксенофонтова рассказала журналистам, что ей также в свое время пришлось уйти из театра из-за ревности Виталины Цымбалюк-Романовской. Вслед за ней вынуждены были написать заявления об уходе еще несколько талантливых актеров.

Ксенофонтова рассказала в своем интервью для программы "Новые русские сенсации" телеканала НТВ, что она не сразу узнала о Виталине и была шокирована проводимой ей политикой. При этом Цымбалюк-Романовская так перекроила ее роль в одном из спектаклей, что Елена, выходя на сцену, испытывала чувство стыда.

«Однажды Виталина заперла его в собственном кабинете из-за такой ситуации. Он долго бился в дверь, а жена делала вид, что все нормально. Меня она не любила, чувствовала конкуренцию. Она устранила всех старых актеров, имевших влияние на Джигарханяна. Я ушла последней», - призналась звезда сериала "Кухни".

"Собственно говоря, театр развалился, потому что Армен Борисович пустил, как говорится, "козла в огород". И козел в этом огороде так разошелся, что уже и Армена Борисовича накрыло", - поведал заслуженный артист РФ Алексей Шевченков и коллега Ксенофонтовой. С 2010 года он успешно служит в МХТ им. Чехова, после того, как вынужден был попрощаться с театром Джигарханяна.

Сама же Цымбалюк-Романовская заявляет, что ее муж сам уволил тех актеров, чтобы обновить репертуар и дабы не только "те пять актеров" играли в спектаклях. "Мы с Арменом Борисовичем даже не обсуждали никогда этих людей", - пояснила Виталина.

По мнению же Елены Ксенофонтовой, Виталина всех выживала, потому что боялась, что артисты раскроют глаза Джигарханяну.

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