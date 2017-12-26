Владимир Шаинский надеялся выйти из больницы к Новому году

26 Дек. 18:35 2017-12-27T01:20:55+03:00

Сын великого композитора поведал "КП" о том, что семья надеялась вместе встретить праздник, до выписки оставалось несколько дней [видео]

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Младший сын композитора Вячеслав Шаинский собирался поехать в нему гости в Америку на Новый год. Вячеслав не стал переезжать вместе с родителями в США, он учился и работал в Москве.

Последний раз он виделся с отцом летом - прилетал к родителям на свое 30-летие. Но всего неделю назад они общались по телефону.

Умер Владимир Шаинский, автор всенародно любимых детских песенФото: ТАСС

- В Америке ваш отец продолжал сочинять музыку?

- Любой композитор не может отказать себе в этом удовольствии. Папа не исключение. Он до последнего занимался творчеством, перерабатывал свои произведение для мюзиклов по мотивам российских фильмов, которые впечатлили американских продюсеров.

Владимир Шаинский написал больше ста различных композицийФото: ТАСС

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/633544" frameborder="0"></iframe> Лучшие песни Владимира Шаинского.26 декабря не стало самого лучшего детского композитора Владимира Шаинского

- Вдали от дома его не мучила ностальгия, как многих русских композиторов, которые не могли работать за границей?

- Думаю, что ностальгия его не мучила. Он жил в окружении родных — моей мамы, сестры. Он занимался творчеством. Приезжал в Россию на концерты. Последний раз был на своем юбилейном концерте в Лужниках. Он продолжал общаться со своими соавторами — Эдуардом Успенским, Юрием Энтиным.

Владимир Шаинский с женой СветланойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- СМИ писали, что у Владимира Яковлевича была онкология. Но он долго прожил с этим диагнозом.

- Операция, которую ему сделали много лет назад по поводу онкологии существенно продлила ему жизнь. Тем не менее такие операции не проходят без последствий. К тому же возраст —отцу было 92 года. Любой человеческий организм имеет свой ресурс.

- Владимир Яковлевич был всегда на позитиве. Веселый, жизнерадостный во всяком случае на сцене. А в жизни?

- И в жизни такой же оптимист. Я никогда не задумывался о возрасте отца, хотя когда я родился ему было уже 62 года. В его случае слова: возраст - это состояние души, не труизм. Это истина. Поэтому, несмотря на объективные факты: болезнь, годы, для нас его уход - удар. Трагическая внезапность.

В больнице он лежал недолго. Потребовалось медицинское сопровождение и его увезли в госпиталь. Там врачи привели его в порядок, но он еще был под наблюдением. До выписки оставалось несколько дней. Мы верили, что Новый год будем встречать вместе дома.

Он с ранних лет мечтал стать композиторомФото: ТАСС

- Как проходил этот праздник в вашей семье? Когда отец садился за пианино, наверное, никакой аниматор или Дед Мороз был не нужен?

- Праздники проходили как у всех. Но отец действительно всегда с удовольствием играл на инструменте и нас к этому приучил. Я музыкант и сестра занималась музыкой, но сейчас она работает в компьютерной сфере, живет в Сан-Франциско. Даже мама, которая не музыкант, стала неплохо разбираться в музыке.

Владимир Яковлевич наиболее известен как автор произведений для детейФото: ТАСС

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/633545" frameborder="0"></iframe> Умер Владимир Шаинский.Ушёл из жизни знаменитый композитор, автор музыки к множеству мультфильмов Владимир Шаинский. Ему было 92 года. Соболезнуем родным и близким легендарного музыканта.

- Семья уже решила, где будет похоронен Владимир Яковлевич?

- Все случилось вчера вечером. Минувшую ночь я провел у телефона, успокаивал маму. Но этот вопрос не успели обсудить. Будем решать сегодня. Разница между Москвой и Сан-Диего одиннадцать часов, поэтому я жду, когда у них наступит утро. От отца никаких распоряжений на эту тему не было. Даже в самые тяжелые времена он сохранял оптимизм и веру в жизнь. Если и говорил о своем уходе, то всегда с юмором.

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