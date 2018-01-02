Страна за неделю с 25 декабря 2017 года по 1 января 2018 года

2 Янв. 2018 2018-01-02T12:00:59+03:00

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Комментирует директор Института актуальной экономики Никита Исаев:

«Если говорить о тех событиях, которые произошли во внутренней политике государства, то мы видим кардинальные изменения на нескольких направлениях.

Первое. В 2017 году закончился «парад суверенитетов». Татарстан простился со своим особым статусом, а договор о разграничении полномочий между Москвой и Казанью тихо и мирно прекратил свое существование. В Удмуртии, Дагестане, Марий Эл, Ненецком автономном округе были назначены новые руководители, не имеющие никакого отношения к местным национальным элитам. Алексея Цыденова, который был направлен главой в Бурятию, хоть и можно условно отнести к местным, но все же последние 11 лет он работал в Москве. При этом по национальным республикам прокатилась волна протестов против навязывания изучения национального языка против воли учащихся и в ущерб русскому. И эти протесты были Кремлем услышаны и поддержаны.

Федеральный центр дал понять, что готов к конструктивной работе с национальными регионами, но только на своих условиях, уравнивающих эти республики с остальными регионами страны.

Второе. Вал отставок и назначений среди глав регионов, почти повсеместная отмена прямых выборов мэров и прямое влияние на их назначение губернаторов, чистка «местных элит» говорят нам о том, что Кремль в 2018 году хочет добиться от регионов, с одной стороны, полной управляемости, а с другой – переложить весь груз ответственности за ситуацию на плечи руководителей субъектов Федерации. Теперь губернаторам будет намного сложнее свалить этот груз на других, что крайне важно накануне как президентских выборов, так и ЧМ-2018 и собственных выборов вновь назначенных врио.

Теперь он является полновластным управляющим территорией и весь спрос с него.

Третье. Главная интрига года, пойдет ли Владимир Путин на следующий срок, разрешилась к общему удовлетворению всех сторон. Элиты, чиновники и народ – каждый по-своему – приняли это со вздохом облегчения: не надо нам лучше, лишь бы хуже не было. В условиях, когда страна все еще не может выйти из кризиса, запрос у общества на стабильность по-прежнему актуален.

И, наконец, четвертое. Кремль взял курс на уменьшение количества политических партий. Россия «наелась» многопартийности, которая превратилась в полную профанацию. Несложно предвидеть, что часы «Патриотов» и «СР» сочтены, а КПРФ и ЛДПР, возможно, подвергнутся переформатированию, при этом про «ОНФ» скорее всего придется забыть.

Недалек тот день, когда у нас останутся три парламентские партии, одна из которых может возникнуть из «зеленых».

В целом год был насыщенным и интересным, и, возможно, впереди нас действительно ожидают более серьезные перемены к лучшему».

Отставки и назначения

Николай Цуканов. Фото: пресс-служба Кремля

Комментирует директор Института актуальной экономики Никита Исаев:

«Таких масштабных перестановок в губернаторском корпусе, как мы увидели в этом году, в истории России еще не было.

Осенью 2017 года руководство страны провело серию отставок, в результате чего сменилось руководство в 19 регионах.

Ротация произошла в Адыгее, Пермском крае, Бурятии, Новгородской и Рязанской областях, Карелии, Удмуртии, Марий Эл, Самарской и Нижегородской областях, Красноярском крае, Дагестане, НАО, Приморском крае, Орловской, Новосибирской, Омской, Ивановской и Псковской областях.

Все эти назначения существенным образом повлияли на внутриполитическую ситуацию в России. Пока нельзя сказать, насколько этот план правительства способствует стабильности, но в некоторых регионах уход с политического небосклона одиозных фигур, несомненно, сыграл положительную роль.

Надо понимать, что ротации в регионах еще не закончены. С одной стороны, в зоне риска находится еще с десяток глав регионов. С другой – среди региональных элит идет нешуточная борьба за кресла мэров крупных городов. И тот факт, что городских глав стали выбирать депутаты, дает губернаторам дополнительные возможности для усиления своего влияния.

Начало этой недели ознаменовалось давно ожидаемыми перестановками в полпредствах.

Последним покинувшим в этом году пост губернатора стал глава Воронежской области Алексей Гордеев, который был назначен полпредом президента в Центральном федеральном округе вместо Александра Беглова. Беглов в свою очередь сменил Николая Цуканова – полпреда в Северо-Западном федеральном округе, который занял должность помощника президента по вопросам местного самоуправления и будет курировать вопросы местного самоуправления».

В среду состоялась, наверное, самая долгожданная отставка в России. 27 декабря вице-премьер по вопросам физкультуры и спорта Виталий Мутко наконец покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. Эта новость об уходе вице-премьера с должности была принята на ура и активно обсуждалась в соцсетях.

26 декабря шли отставки и назначения в регионах.

Елена Лапушкина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре официально объявили имя нового мэра, которым стала экс-руководительница администрации Железнодорожного района Елена Лапушкина. Дмитрий Азаров тем самым свел политический вес поста мэра к нулю, получив компромиссную со старой элитой (Лапушкину называют креатурой авторитетного бизнесмена Олега Борисова) фигуру у руля города. Но ни у кого не вызывает сомнения, что Елена Лапушкина будет максимально лояльна к Азарову.

На должность заместителя губернатора Волгоградской области назначен руководитель комитета здравоохранения Владимир Шкарин. Он будет курировать сферы здравоохранения, экономики и государственного имущества.

Назначение Шкарина на пост вице-губернатора в правительство Андрея Бочарова некоторые волгоградские эксперты назвали абсурдным решением. Шкарину вменяются в вину неэффективность, а также скандалы и неудачи в подведомственном комитете.

Во вторник, 26 декабря, в столичном Департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства прошло кадровое обновление.

27 декабря мэр Москвы Сергей Собянин назначил Олесю Беленькую новым заместителем главы Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства, ранее она занимала пост управляющего делами этого ведомства.

В этот же день глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении на должность министра экономического развития республики Натальи Чабан. Чабан ранее была экспертом Комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, 9 июня 2016 года она была назначена на должность первого замминистра экономического развития Республики Крым.

29 декабря экс-губернатор Приморского края Владимир Миклушевский назначен и. о. ректора Московского политехнического университета. Соответствующий приказ принят Минобрнауки РФ. По версиям СМИ, сам Миклушевский рассчитывал занять должность ректора Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

Бюджет

Заседание Государственного совета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов. Фото: пресс-служба Кремля

Комментирует директор Института актуальной экономики Никита Исаев:

«Мы живем в стране, где экономика строится исходя не из целесообразности, а просто является придатком политики, поэтому многие экономические процессы, которые происходят в России, не поддаются объяснению, если как следует не разобраться в процессах политических.

На днях в Кремле состоялось заседание Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов, где Владимир Путин даже сказал такую фразу:

«Наращивание инвестиций, предпринимательской активности – это, безусловно, и экономическая задача, это основа экономического роста и укрепления доходной налоговой базы регионов, но это и в полном смысле этого слова задача политическая».

За счет чего и откуда мы будем привлекать инвестиции и увеличивать предпринимательскую активность, абсолютно непонятно.

С 2014 года из России идет постоянный отток капитала. Огромные международные золотовалютные резервы, которых у нас больше, чем в Великобритании или Германии, лежат без движения, хотя их можно было бы направить на финансирование экономического роста. Мы почти перестали брать недорогие кредиты на Западе, и наш внутренний и внешний долг составляет не более 15 % от ВВП. Для сравнения: в Китае он 200 %, по Европе – 90 %, в США – 110 %. Мы продолжаем давать министерствам и регионам средства напрямую, без участия банков, безвозмездно, не требуя окупаемости, с крупными авансовыми платежами, а потом бесконечно их реструктурируем.

При этом некоторые регионы живут гораздо лучше остальных за счет накапливания своего долга.

Самый высокий государственный долг остается у Краснодарского края – 142,2 млрд рублей. Затем идут Московская область (90,4 млрд рублей), Красноярский край (92,8 млрд рублей) и Республика Татарстан (93,4 млрд рублей).

И, несмотря на то, что наше Минэкономики рапортует об окончании рецессии, никаких оснований полагать, что нас ждет существенный экономический рост, нет».

На этой неделе необходимо отметить еще несколько событий, благодаря которым можно делать определенные выводы.

Во-первых, это заявление главы Минфина РФ Антона Силуанова о том, что в текущем году Резервный фонд будет исчерпан полностью, а с 2018 года должно произойти объединение Резервного фонда с Фондом национального благосостояния.

Во-вторых, Владимир Путин на встрече с законодателями обеих палат предложил продлить срок амнистии для капитала, возвращающегося в страну, и отменить 13%-ный налог для бизнеса, переводимого в Россию.

В-третьих, 29 декабря Владимир Путин подписал закон, который признает безнадежными к взысканию и подлежащими списанию долги физических лиц по транспортному, имущественному и земельному налогу, образовавшиеся до 1 января 2015 года.

И, в-четвертых, мы можем наблюдать самые недисциплинированные столицы субъектов Федерации, которые на этой неделе принимали бюджет на 2018 год. Это случилось в Великом Новгороде, Пскове и Севастополе. Что это – отсутствие контроля у «молодых технократов» за ситуацией в региональных столицах вследствие недостатка опыта или халатность – пока непонятно.

Посадки

Экс-глава Росграницы Дмитрий Безделов

МОСКВА, 29 декабря. Мещанский суд Москвы 29 декабря признал экс-руководителя Росграницы Дмитрия Безделова виновным в финансовых махинациях на сумму 500 млн рублей и приговорил его к девяти годам лишения свободы.

СМОЛЕНСК, 27 декабря. У экс-председателя Смоленского областного суда проведен обыск. Информацию об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах распространили декабря местные СМИ.

КАЛИНИНГРАД, 27 декабря. Бывшему заместителю полномочного представителя президента в СЗФО Александру Дацышину продлили домашний арест до 1 апреля 2018 года.

ЧЕЛЯБИНСК, 27 декабря. Владелец челябинской компании «Речелстрой» и депутат городской думы Андрей Пязок оставлен в СИЗО. Челябинский областной суд отказался удовлетворить апелляцию о его освобождении.

РЯЗАНЬ, 26 декабря. Бывший главный архитектор Рязани Наталья Харибутова признана виновной в получении трех взяток. Приговор 26 декабря огласил Советский районный суд Рязани. Он приговорил экс-чиновницу к штрафу в 5 млн рублей. До этого она 11 месяцев просидела в СИЗО.

Цифры и факты

Взрыв в супермаркете. Санкт-Петербург.Фото: Олег ЗОЛОТО

НИЖНЕВАРТОВСК, ЮГРА, 25 декабря. В Нижневартовске (Югра) 204 семьи получили новые квартиры по региональной программе обеспечения граждан безопасным и качественным жильем.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 декабря. На строительство Сахалинской ГРЭС-2 дополнительно выделят 7 млрд рублей. Ожидается, что участие в проекте ФРДВ позвонило в дальнейшем снизить тарифы на электроэнергию на 4,5%.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. Вечером, в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте произошел взрыв. По словам очевидцев, случилось это около семи часов вечера. Пострадали 13 человек.

ИРКУТСК, 27 декабря. Тринадцать владельцев подпольных цехов, где хранилось 70 тысяч литров суррогатного алкоголя, задержали в Иркутской области. Опасная продукция крупной подпольной сети поставлялась в 50 магазинов региона.

НАЛЬЧИК, 27 декабря. Кабардинский бизнесмен, директор предприятия «Минерал Плюс», которое производит алкогольную продукцию - Анзор Кипов, за неуплату 2,2 миллиарда налогов получил условный срок. В бюджет удалось вернуть лишь 240 миллионов рублей. Население и журналисты ломают головы, чем же обусловлен такой мягкий приговор.

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ДЕКАБРЯ. Крым получит 4,5 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в 2018 году.

МУРМАНСК, 28 декабря. Численность официально зарегистрированных безработных в Мурманской области за год сократилось на 8%.

КАЛИНИНГРАД, 29 декабря. Польское правительство подписало программу трансграничного сотрудничества «Польша-Россия», рассчитанную на 2014—2020 годы с инвестициями на общую сумму 62 млн евро. В том, что этот документ появился на свет большая заслуга правительства Калининградской области, ибо поляки до последнего тянули с его подписанием.

ВОРОНЕЖ, 28 декабря. Экс-губернатору Воронежской области Алексею Гордееву присвоено звание почетного гражданина региона. Указ подписан врио губернатора Александром Гусевым.

УЛАН-УДЭ, 29 декабря. Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Бурятии до 1 марта 2018 года внести предложения по строительству третьего моста через реку Уду в городе Улан-Удэ, который жители столицы региона ждут уже 10 лет.

Политбомонд

Никита ИсаевФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Комментирует директор Института актуальной экономики Никита Исаев:

«На этой неделе прошло два знаковых мероприятия, благодаря которым политические аналитики могут строить свои прогнозы насчет перспектив глав регионов.

Первое из них – это уже упомянутое заседание Госсовета, где много говорилось об экономической ситуации в регионах. Здесь Владимир Путин отметил 10 лучших регионов России, где зафиксирован рост инвестиций в основной капитал. Это Амурская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Тульская области, Якутия, Кабардино-Балкария, Ямало-Ненецкий округ.

Второе – это встреча президента с политиками, которые сейчас возглавляют различные регионы, а также с теми, кто ранее был губернатором.

Нельзя сказать, что последнее событие – это новый формат. Путин уже встречался в начале ноября с экс-губернаторами, чьи отставки он принимал в конце сентября – начале октября. Из 11 губернаторов-отставников на встрече тогда не было только Андрея Турчака, которого успели трудоустроить на должность и. о. секретаря генсовета «Единой России».

Кстати, из 11 врио, назначенных президентом осенью, только двое были местными (Александр Усс в Красноярском крае и Дмитрий Азаров в Самарской области), остальные – «варяги».

В феврале этого года Путин также встречался с губернаторами-отставниками. Тогда отставки продолжались с 6 по 16 февраля, а 17 февраля президент встретился с пятью экс-губернаторами в Кремле.

Несмотря на то, что пресс-служба Кремля не афишировала, кто же из нынешних и бывших глав присутствовал на последней встрече с президентом, на фотографиях и ролике с кремлевского сайта можно увидеть некоторых «счастливчиков».

Владимир Путин на встрече с губернаторами ФОТО: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Это глава Бурятии Алексей Цыденов, экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, бывший руководитель Пермской края, Виктор Басаргин, руководителя Ивановской области Станислав Воскресенский, Дмитрий Азаров, и. о. губернатора Самарской области, глава Удмуртии Александр Бречалов, глава Нижегородской области Глеб Никитин, врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В целом можно сказать, что вновь избранные в этом году губернаторы, а также назначенные в 2017-м врио глав регионов находятся у Кремля в приоритете.

Что касается всех остальных, то Валентина Матвиенко недавно предупредила, что «ротация губернаторов будет продолжаться», и это вполне оправданно.

Некоторые наши губернаторы могут легко заткнуть за пояс градоначальников типа Бородавкина и Двоекурова, описанных у Михаила Салтыкова-Щедрина в книге «История одного города».

А в части пиара и любви к демократии превзойти Махатму Ганди. Например, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал на днях «Концепцию социальной сплоченности общества». По его словам, документ направлен на перезагрузку социальной политики региона.

Что тут говорить, переводить бумагу всегда гораздо легче, чем делать для людей что-то реальное.

Губернатор Чукотки Роман Копин. Фото: gosnovosti.com

А вот о губернаторе Чукотки Романе Копине мы, наоборот, хотели бы слышать побольше, но этого не происходит. Копин сидит на своем посту уже 10 лет, но широкой общественности о его успехах ничего не слышно. Недавно он провел часовую пресс-конференцию для местных журналистов, где рассказал, что Чукотка открывает новые возможности для инвесторов, и отметил серьезные успехи Чукотки на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Кто и зачем будет инвестировать в регион и насколько связан ВЭФ с реальным сектором экономики, пока не ясно, но, видимо, на третьем сроке губернаторства Копина этот секрет будет раскрыт».