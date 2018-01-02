Новогодние платья звезд: Модные успехи и провалы
Наступил 2018-й, для кого-то долгожданный, а кому-то все не верится, что мир начал новый отсчет. В новогоднюю ночь принято наедаться, напиваться и наряжаться. Кто из звезд в чем встретил первый день нового года? Мы заглянули в Инстаграм и решили отобрать самые лучшие и самые провальные образы знаменитостей.
Алла Борисова, привыкшая всех удивлять и вызывать самые разные чувства у своих поклонников, давно отказалась от эпатажа как на сцене, так и в обычной жизни. Пугачева на Новый год сделала памятное фото с любимым мужем Максимом и детками Лизой и Гарри в роскошных интерьерах замка. Выглядит Примадонна безупречно. Певица выбрала платье в пол всегда модного и элегантного черного цвета.
Виктория Боня продолжает свое затянувшееся еще с прошлого года путешествие по ОАЭ. Новый 2018-й модель отмечала в интерьерах пятизвездочного дубайского отеля. Шикарный загар девушка решила подчеркнуть белоснежным нарядом. Боня отказалась от любимых соблазнительных вырезов и экстремально коротких туалетов, за что красавице твердая пятерка!
Младшая дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская – гордость мужа Александра Овечкина. У Анастасии прекрасная фигура, которую как нельзя лучше украшает это праздничное черное платье с вышивкой в виде фейерверка.
Эта женщина всегда привлекает максимум внимания. Анна Семенович отмечала Новый год в прямом эфире одного из телеканалов, дарила позитив и свою красоту в главный праздник страны всем своим фанатам в реальном времени. Соведущим артистки был Дмитрий Харатьян. Платье Анна надела уместное во всех отношениях. Блестящий бордовый наряд делает акцент на всех прелестях ее фигуры, но декольте выглядит не вульгарно. А накинутые меха красят любую даму.
Виктория Лопырева встречала праздник в компании миллиардера Владислава Доронина и его возлюбленной модели Кристины Романовой, два года назад подарившей олигарху ребенка. В отличие от младшей коллеги по цеху, у «Мисс Россия-2003» с личной жизнью сплошные неясности – жених Басков исчез также необъяснимо, как и появился. Кто рядом с Лопыревой – снова тайна. В новогоднюю ночь она была ослепительна, поэтому вряд ли такая красотка одинока.
Анна Нетребко – звезда мирового масштаба. Оперная дива славит нашу родину на лучших мировых сценах. Анна привыкла выглядеть блестяще во время исполнения оперных партий в спектаклях. Но в случае с новогодним луком, кажется, переборщила. Более того, наряд, напоминающий рубашку, вместе с диадемой смотрится нелепо.
Редко, но у Анастасии Волочковой бывают удачные образы. Но не в этом случае. Соблазн в очередной раз продемонстрировать все прелести фигуры сразу сделал образ вызывающим.
Ольга Бузова (ну как же без нее?), которая за прошедший 2017-й утомила даже верных поклонников темой своего одиночества и демонстрацией в соцсети всего на свете, встречу Нового года записала на видео.
Платье у телеведущей было хоть и эффектным, но уж чересчур обозначающим первый размер груди.
Наталья Штурм и вовсе не заморочилась новогодним нарядом. Певица встретила 2018-й в толстовке и джинсах в Испании.
Алиса Аршавина, жена прославленного футболиста, похоже, перепутала Новый год со свадьбой.
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