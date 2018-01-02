2018-01-02T15:39:28+03:00
Звезды

Новогодние платья звезд: Модные успехи и провалы

Кто из знаменитостей выглядел сногсшибательно, а чьи образы не выдерживают никакой критики [фото]
Петр СИМОНОВ
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Ольга Бузова и Анастасия Волочкова предпочтение отдали платьям с глубоким декольте, что шокировало поклонников.Ольга Бузова и Анастасия Волочкова предпочтение отдали платьям с глубоким декольте, что шокировало поклонников.
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Наступил 2018-й, для кого-то долгожданный, а кому-то все не верится, что мир начал новый отсчет. В новогоднюю ночь принято наедаться, напиваться и наряжаться. Кто из звезд в чем встретил первый день нового года? Мы заглянули в Инстаграм и решили отобрать самые лучшие и самые провальные образы знаменитостей.

Алла Борисова, привыкшая всех удивлять и вызывать самые разные чувства у своих поклонников, давно отказалась от эпатажа как на сцене, так и в обычной жизни. Пугачева на Новый год сделала памятное фото с любимым мужем Максимом и детками Лизой и Гарри в роскошных интерьерах замка. Выглядит Примадонна безупречно. Певица выбрала платье в пол всегда модного и элегантного черного цвета.

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Дорогие друзья, с наступающим вас 2018! Желаем вам счастья, любви и мира в ваших семьях! Пусть этот год принесёт вам много нежданной радости! Ваши Алла, Максим, Лиза и Гарри
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Виктория Боня продолжает свое затянувшееся еще с прошлого года путешествие по ОАЭ. Новый 2018-й модель отмечала в интерьерах пятизвездочного дубайского отеля. Шикарный загар девушка решила подчеркнуть белоснежным нарядом. Боня отказалась от любимых соблазнительных вырезов и экстремально коротких туалетов, за что красавице твердая пятерка!

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#HappyNewYear!!!!! С НОВЫМ ГОДОМ, ЛЮБИМЫЕ!!! Будьте счастливы, любимы и здоровы!!! Дарите больше тепла и любви своим близким! Наполняйте жизнь светом!!! Живите настоящим!!!
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Младшая дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская – гордость мужа Александра Овечкина. У Анастасии прекрасная фигура, которую как нельзя лучше украшает это праздничное черное платье с вышивкой в виде фейерверка.

nastyashubskayanastyashubskaya
С Новым Годом, дорогие друзья! Будьте счастливы, любимы и самое главное здоровы! Ура
35550 отметок «Нравится»139 комментариевInstagram

Эта женщина всегда привлекает максимум внимания. Анна Семенович отмечала Новый год в прямом эфире одного из телеканалов, дарила позитив и свою красоту в главный праздник страны всем своим фанатам в реальном времени. Соведущим артистки был Дмитрий Харатьян. Платье Анна надела уместное во всех отношениях. Блестящий бордовый наряд делает акцент на всех прелестях ее фигуры, но декольте выглядит не вульгарно. А накинутые меха красят любую даму.

ann_semenovichann_semenovich
С Новым годом любимые Это был прекрасный эфир на Твц, надеюсь вы были с нами ! Любви всем огромной и счастья Мы с Димой дарим вам наше сердце #анясеменович #димахаратьян #новыйгод #шикарныйвечер #позитивщики
44235 отметок «Нравится»123 комментариевInstagram

Виктория Лопырева встречала праздник в компании миллиардера Владислава Доронина и его возлюбленной модели Кристины Романовой, два года назад подарившей олигарху ребенка. В отличие от младшей коллеги по цеху, у «Мисс Россия-2003» с личной жизнью сплошные неясности – жених Басков исчез также необъяснимо, как и появился. Кто рядом с Лопыревой – снова тайна. В новогоднюю ночь она была ослепительна, поэтому вряд ли такая красотка одинока.

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Happy New Year wherever you are in the World As my dearest friend - Gen Secretary @fifaworldcup Fatma Samoura - said : On and off the pitch , a new Year will bring new challenges and I wish you every success V p.s. Big thanx to my friends for the amazing celebration and good company! @amanpuri @krissroma @vikyvarga @gpelle19_official
45077 отметок «Нравится»218 комментариевInstagram

Анна Нетребко – звезда мирового масштаба. Оперная дива славит нашу родину на лучших мировых сценах. Анна привыкла выглядеть блестяще во время исполнения оперных партий в спектаклях. Но в случае с новогодним луком, кажется, переборщила. Более того, наряд, напоминающий рубашку, вместе с диадемой смотрится нелепо.

anna_netrebko_yusi_tiagoanna_netrebko_yusi_tiago
Пусть Новый год принесёт вам счастье!!! I wishing you happiness in New Year!!!!
22046 отметок «Нравится»398 комментариевInstagram

Редко, но у Анастасии Волочковой бывают удачные образы. Но не в этом случае. Соблазн в очередной раз продемонстрировать все прелести фигуры сразу сделал образ вызывающим.

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Хочется пожелать, чтобы главным подарком жизни-было внимание, любовь, радость, позитив, эмоции! То, что не продается и не покупается за деньги! #анастасияволочкова #волочкова #дом #россия #новыйгод #белыерозы #я #любовь #подарки #volochkova #happynewyear #russia #ballet #me #love #look #best #enjoy
19816 отметок «Нравится»823 комментариевInstagram

Ольга Бузова (ну как же без нее?), которая за прошедший 2017-й утомила даже верных поклонников темой своего одиночества и демонстрацией в соцсети всего на свете, встречу Нового года записала на видео.

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Это не слезы, это просто вода... мне больше не больно обещаю быть самой счастливой в следующем году #держименя моя семья, спасибо что со мной сегодня с Новым годом #моилюдивсегдасомной
237621 отметок «Нравится»11357 комментариевInstagram

Платье у телеведущей было хоть и эффектным, но уж чересчур обозначающим первый размер груди.

buzova86buzova86
Со мной моя семья...я не одинока всех поздравила, накормила, выезжаем отмечать обещаю себе не плакать сегодня #моилюдивсегдасомной
387141 отметок «Нравится»3807 комментариевInstagram

Наталья Штурм и вовсе не заморочилась новогодним нарядом. Певица встретила 2018-й в толстовке и джинсах в Испании.

nataliashturmnataliashturm
Погода тёплая, люди позитивные , море разноцветное, загадала желание на НГ, может сбудется). Всех с праздником #happynewyear #newyear2018 #tobefree #tobehappy #positive #smaile #будьтесчастливы #instamood
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Алиса Аршавина, жена прославленного футболиста, похоже, перепутала Новый год со свадьбой.

alisiaarshavinaalisiaarshavina
Алиса Аршавина с мужем
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