Как привлечь финансовую удачу в 2018 году

6 Янв. 2018 2018-01-06T01:02:18+03:00

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Наверняка, чуть ли не каждый из нас под Новый год загадал себе «побольше денег». И при этом пока не придумал, как их заработать. А лучше, чтобы на зарабатывать, а богатстве само с неба упало! К тому же, Рождество на носу – пора мистическая. Как бы мы не хмыкали скептически по отношению к гаданиям и прочим подобным ритуалам, в голове все равно вертится мысль: «А вдруг сработает?». А что - вдруг и впрямь повезет? Рассказываем, как делать «финансовый приворот» в домашних условиях.

ОБРЯД ПЕРВЫЙ - «ПЕДАНТИЧНЫЙ»

О, это самый действенный способ сделать так, чтобы в кошельке водились деньги. О нем знают все, только почему-то никто толком не выполняет. Ну, готовы? Берем блокнот и ручку. Пишем на первой странице «Финансовый план». Он же – план семейного бюджета. Делим страницу на две графы. В первой вспоминаем свои расходы за прошлый месяц. Тут можно призвать на помощь смс-ки из банка в телефоне. Подробно записываем, сколько и на что потратили. Во второй – припоминаем, сколько заработали. Может, денег кто вернул из должников? Это тоже идет в зачет. Анализируем сложившуюся картину. Сколько уходит на «коммуналку», сколько на продукты, сколько на необязательные мелочи. Последний пункт заставит вас покраснеть.

- Какая ж это магия? - спросите вы.

Вот такая скучная магия. Но, поверьте, лучше способа увеличить свои доходы нет. Не зря же кто-то из великих говорил: сначала научитесь экономить, а уж затем - больше зарабатывать. Эту науку стоит постигать именно в такой последовательности. Чтобы не попасть в ловушку больших заработков и не менее крупных трат. Когда зарплата растет, а денег все равно не хватает.

Учет доходов и расходов нужно ввести в привычку. Месяца через два-три у вас будет вполне объективная картина, как вы тратите деньги. А это уже хороший фундамент для составления реалистичного бюджета. Вы строго определяете суммы, которые будете тратить в месяц на еду, обязательные расходы (платежи за квартиру или по кредитам), на бытовые нужды, развлечения. И обязательно оставляете 10-15% «в копилку». Менее, чем через год у вас накопится целая зарплата, которую можно потратить на любые прихоти. Волшебства маловато, согласны. Но он точно принесет вам больше денег.

ОБРЯД ВТОРОЙ - «МЕЧТАТЕЛЬНЫЙ»

Психологи любят слово «визуализация». Мол, наши мысли материальны. Нужно в мельчайших деталях представить себе желаемый объект. И через некоторое время он должен воплотиться. Звучит, конечно, красиво. Но сколько не представляй себя худой, лишние килограммы от фантазий таять не начнут. Так же и с мечтами о деньгах. Можно сколько угодно визуализировать себя с мешком баксов в обнимку – в кошельке они от этого не появятся.

- Никто не говорит, что мечты воплотятся, если лежать на диване, - возражает мне Людмила Гущина, психолог и бизнес-тренер. – Визуализация - это не бесплодные мечтания. Это способ конкретизировать цель, которую хочется достигнуть. Дополнительная мотивация, а не волшебная таблетка.

Как это работает? Представим человека, который хочет купить машину, но пока не знает, какую. Его мотивация откладывать деньги минимальная. А теперь представим другого, который знает. Фото машины-мечты висит у него на видном месте. И перед сном он представляет, как рассекает на ней под музыку по ночному городу. Тут уже уровень мотивации будет запредельный! И человек станет крутиться, придумывать способы, чтобы заработать на нее побыстрее.

Черные и белые маги разного пошиба предлагают «заговаривать» денежки.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока год только набирает обороты, подумайте над своими финансовыми целями. Деньги же вам не просто так нужны. В Европе и США очень популярно оформлять свои мечты в виде «доски желаний» (moodboard – прим. Ред). Это такой коллаж, куда вы наклеиваете самое заветное, что хотите видеть в жизни. Это может быть квартира или машина, гаджет, необычный отпуск. Повесьте на видное место и вдохновляйтесь почаще.

Если картинки вырезать лень, можно подробно описать ваши будущие приобретения на листке бумаге. Не забывать перечитывать.

ОБРЯД ТРЕТИЙ - «УВАЖИТЕЛЬНЫЙ»

Черные и белые маги разного пошиба предлагают «заговаривать» денежки. Неужели если пошептать своему кошельку правильные ободряющие слова, там зашуршит веселее?

- Людям свойственно верить в чудо - до того, что многие убеждены: правильным словом можно «наладить отношения» с деньгами, «задобрить» их, начать с ними «дружить», - рассказывает Евгений Меркулов, независимый финансовый советник. – Дружить с деньгами в принципе невозможно. Это выглядит как общение с камнями на людной улице - вы разговариваете с ними, а они вам ни слова в ответ, и прохожие крутят пальцем у виска.

А вот уважать деньги нужно. Это значит знать им цену и грамотно распоряжаться. Еще в детстве нам твердили: «деньги любят счет». О финансовом планировании мы уже говорили. Что еще можно сделать? Например, собрать мелочь, которая раскидана по всему дому. Говоря «расшвыривается деньгами», почему-то имеют в виду миллионы. А большинство из нас расшвыриваются копейками и рублями. Заведите для них большую банку и собирайте туда монетки. В конце года можно отнести их в банк и поменять на бумажные.

Кроме счета деньги любят работать. Положить их пылиться под матрас или вложить в книгу – самое унылое, что можно придумать. Заставьте даже небольшие деньги приносить вам прибыль. Например, откройте пополняемый вклад в банке. Да, ставки сейчас не самые высокие. Но даже 1-2 тысячи рублей, полученные просто так в конце года, поселят в вас уверенность, что вы хозяин денег.

СОВЕТЫ НАРОДНЫЕ

Когда сделал все от тебя зависящее, можно подстраховаться и паранормальными методами. Вдруг сбудется?

- Купите новый кошелек. Не храните деньги в старом или рваном бумажнике. И, тем более, в карманах. Лучшим цветом, согласно поверьям, будет зеленый, бежевый или коричневый. В красном кошельке финансы тоже будут водиться, но быстро «сгорать». Пустым кошелек никогда быть не должен – хоть одна купюра, но должна лежать внутри.

- Наведите порядок в доме. Оказывается, деньги любят чистоту. Особый вопрос – холодильник и плита. Как символ домашнего очага, они должны сверкать в первую очередь.

- Заведите денежное дерево – это может быть как символический талисман, так и живое растение. В последнем случае больше всего подойдет толстянка – растение, приносящее удачу в финансовых делах.

- В доме не должно быть пустых сосудов. Выкиньте все пустые бутылки, оставшиеся после нового года. Никаких ваз без цветов – поставьте туда хоть веточку. Если в доме есть вазы для фруктов, сладостей, они тоже не должны пустовать.

- Привлекаем деньги по фэн-шую. Сторона богатства находится на юго-востоке. Определить направление может компас - магнитный или электроннный, в смартфоне. Деньги привлекают две стихии – дерево и вода. В этой зоне нужно размещать любые деревянные безделушки, аквариум с рыбками. Ну или хотя бы фотографию моря в деревянной рамке. Говорят, тоже работает.

5 ПРИВЫЧЕК БОГАЧЕЙ

Томас Корли изучал привычки 177 миллионеров в течение пяти лет. Свои выводы он описал в книге: «Измени привычки – измени жизнь»:

88% богатых людей ежедневно читают не мене получаса в день. Причем отнюдь не "развлекалово". Чтение должно обязательно давать новые знания.

76% богачей регулярно занимаются спортом. Чаще всего это кардио-нагрузка — бег, ходьба, велопрогулки.

Около 50% богатых людей просыпаются где-то за три часа до начала своего рабочего дня. Это время они тратят на решение личных дел и вопросов, чтобы потом не отвлекаться от работы.

65% миллионеров до того, как окончательно разбогатеть, имели несколько источников дохода. Например, сдача недвижимости в аренду или дивиденды от ценных бумаг.

Больше половины богачей уделяют не менее 15 минут в день полному уединению. В одиночестве они либо медитируют, либо просто думают о жизни.

КСТАТИ

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Что бы нам ни говорили о том, что при зарплате в рублях и тратах в них же заботиться о всяких там курсах валют ни к чему, большинство россиян при стабильном рубле чувствуют себя как-то увереннее (подробности)