2018-01-02T18:56:35+03:00
Звезды

Олега Табакова отключили от аппарата искусственной вентиляции легких

Артист медленно идет на поправку
Ольга АНТОНОВА
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По словам медиков, актер ориентируется в пространстве и времени.По словам медиков, актер ориентируется в пространстве и времени.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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30 декабря «Комсомолка» писала, что в ухудшении здоровья Олега Табакова виноваты сотрудники частной элитной клиники. Якобы именно медики, у которых наблюдался артист, пропустили воспалительный процесс. В Первой градской больнице, куда был доставлен в критическом состоянии актер, сообщили, что у Табакова был сильнейший сепсис, от которого погибают даже молодые люди. Но сейчас народный артист идет на поправку, вчера, 1 января его отключили от аппарата ИВЛ и теперь он самостоятельно дышит через дыхательную трубку. Пока художественный руководитель МХТ не может разговаривать, он общается с родственниками и врачами письменно.

Как сообщает РЕН ТВ, Табаков реагирует на осмотр и даже предъявляет жалобы на умеренную боль в области легких, где установлен дренаж. По словам медиков, актер ориентируется в пространстве и времени.

Новость об улучшении состояния Олега Табакова обрадовала его преданных поклонников. В социальных сетях поклонники оставляют пожелания скорейшего выздоровления для Олега Павловича. Многие почитатели его творчества с нетерпением ждут его возращения на театральную сцену, однако в настоящее время говорить об этом пока рано. Пока речь не идет даже о выписке из больницы.

Ранее в театре Табакова предположили, что Олег Павлович сможет вернуться в феврале-марте этого года.

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Для больного Олега Табакова вызвали немецких врачей

Утром, 27 декабря появилась новость, что врачи были вынуждены ввести Олега Табакова в искусственную кому, поскольку у организма не осталось сил бороться с болезнью, однако, позже вице-мэр Москвы, курирующий здравоохранение опроверг эту информацию. Он рассказал, что артист находится в сознании и его сейчас осматриватют немецкие врачи. Их пригласили коллеги для проведения консилиума, чтобы понять, как дальше выстраивать методику лечения знаменитого артиста. (подробности)

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