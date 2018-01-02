Олега Табакова отключили от аппарата искусственной вентиляции легких

2 Янв. 2018 2018-01-02T18:56:35+03:00

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30 декабря «Комсомолка» писала, что в ухудшении здоровья Олега Табакова виноваты сотрудники частной элитной клиники. Якобы именно медики, у которых наблюдался артист, пропустили воспалительный процесс. В Первой градской больнице, куда был доставлен в критическом состоянии актер, сообщили, что у Табакова был сильнейший сепсис, от которого погибают даже молодые люди. Но сейчас народный артист идет на поправку, вчера, 1 января его отключили от аппарата ИВЛ и теперь он самостоятельно дышит через дыхательную трубку. Пока художественный руководитель МХТ не может разговаривать, он общается с родственниками и врачами письменно.

Как сообщает РЕН ТВ, Табаков реагирует на осмотр и даже предъявляет жалобы на умеренную боль в области легких, где установлен дренаж. По словам медиков, актер ориентируется в пространстве и времени.

Новость об улучшении состояния Олега Табакова обрадовала его преданных поклонников. В социальных сетях поклонники оставляют пожелания скорейшего выздоровления для Олега Павловича. Многие почитатели его творчества с нетерпением ждут его возращения на театральную сцену, однако в настоящее время говорить об этом пока рано. Пока речь не идет даже о выписке из больницы.

Ранее в театре Табакова предположили, что Олег Павлович сможет вернуться в феврале-марте этого года.

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