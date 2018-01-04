Дневник трижды мамы: “Дети вживаются в роль трехголового Змея Горыныча”

4 Янв. 2018 2018-01-04T12:14:41+03:00

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Читать Часть двадцать третью, Часть двадцать вторую, Часть двадцать первую, Часть двадцатую, Часть девятнадцатую, Часть восемнадцатую, Часть семнадцатую, Часть шестнадцатую, Часть пятнадцатую, Часть четырнадцатую, Тринадцатую часть, Двенадцатую часть, Одиннадцатую часть, Десятую часть, Девятую часть, Восьмую часть, Седьмую часть, Шестую часть, Пятую часть, Четвертую часть, Третью часть, Вторую часть, Первую часть и Вступление

***

Новый год, как известно, самый волшебный из праздников. И встретили мы его, как полагается – полным составом перевоплотившись в сказочных персонажей. Немало тому способствовал стихийный ремонт на кухне, в результате которого мы полторы недели прожили без газовой плиты. От пещерных людей, добывающих огонь трением, нас отделяли только мультиварка с микроволновкой. Этот набор бытовой техники отчасти сделал Домик кума Тыквы филиалом НИИ ЧАВО, а меня – штатным алхимиком. Спустя некоторое время я так навострилась, что монтёра из «Мосгаза», пришедшего третьего января подключить плиту, встретила с некоторым недоумением.

Не взирая на недавнюю острую кишечную инфекцию, Иван Иванович изволили затемпературить аккурат после обеда 31 декабря. Конечно, отчего бы и нет? Вдруг папа с мамой, упаси боже их от такого греха, расслабятся. Учитывая то, что последние несколько дней дети старательно вживались в образ Змея Горыныча, слаженно разнося по винтику и без того осыпающуюся хату, к 18:00 «самого волшебного вечера в году» я левым профилем была царевной Несмеяной, правым – Цветочком Вяленьким, а со спины – Бабой Ягой в эпилептическом припадке.

***

Корпоратив новогодний, опять же, даром не прошёл. Сил отнял изрядно. Много народу жали мне руки. Хвалили. Утешали. Некоторые, особенно уважаемые мною редакторы, даже подходили чтобы разделить мою декретную скорбь.

Периодически хотелось забиться в дальнюю щель, и там окуклиться, прижимая к чахлой груди бутылочку виски. Чтоб до марта не нашли и дали полежать тихонечко. А приходилось улыбаться и танцевать, развернув плечи и оттопырив позитив так, что поясницу ломило. Скакала на шпильках так, что сутки ещё хромала на правое колено – чай не молодуха уже. Всё в попытках продемонстрировать наличие пороха в пороховницах.

Главное было вовремя тональный крем, забившийся в морщины, размазывать, дабы никто подвоха не заметил.

***

Но вернёмся в 31 декабря. Харизмыч вечером пришёл с работы и опытным взглядом сразу оценил степень моей предпраздничной истерики. Первым делом подхватил Змея Горыныча и целиком в ванную засунул, сразу закидав нечисть гранатами – игрушками для забав водных. Я тем временем лежала с телефоном в обнимку, с ужасом наблюдая всё прибывающие новогодние поздравления, разгрести которые не надеялась и к лету.

Чистенького Змея Горыныча встретила воплями «Дети, оставьте вашу мать! Дайте спокойно умереть!» Харизмыч и тут не растерялся: сразу же приказал мне идти топиться в освободившуюся ванную. Дважды предлагать не потребовалось – безо всяких сапог-скороходов я в секунду запрыгнула в сантехнику, на лету скидывая с себя домашний саван. Пустила воду и затянула песню Водяного. Куплет оборвался на середине, так как челюсть с плеском упала в воду – Харизмыч мне кружку холодного пива притаранил, и пиалу с сухариками. Вот, мол, мой дорогой фольклорный элемент, изволь водицы живой испить – может, наконец-то, человеком станешь. В этом месте мой пресноводный водоём сделался морем – бурный поток солёных слёз благодарности превратили тихую заводь в Мёртвое море.

Харизмыч и три детских подаркаФото: Анастасия АКСЯНОВА

Сорок минут я анализировала всю свою жизнь, силясь понять, за что мне мужика такого хорошего судьба подарила. И так, и эдак взвешивала – не выходил у меня каменный цветок. По всему не полагался мне принц, даже пеший. А тут вона чего – на немецком, красном автомобиле 2010 года выпуска. Только на милосердие и щедрость вселенскую списать всё. Но к предпоследнему глотку пинты пива дошло до меня, что Иван-царевичем становится обычно только к финалу, снеся лишений немало, а жить-то ему приходится обычно Иванушкой-дурачком. Это многое объясняет! В том числе и доброту бескорыстную. Впрочем, с тройней и нормальный дурачком сделается безо всяких сказочных перипетий. Особенно после ротавируса. И на фоне ремонта на кухне, осиливаемого исключительно собственными, натруженными руками. Да и царевной маленько просчитался – она, наплевав на традиции и хронологию сказочную, всё норовит жабой прикинуться. Последние два года небезуспешно.

К семье я вернулась посвежевшая. Даже, казалось, готовая праздновать. Однако укладывание всклокоченного парика в подобие праздничной причёски отняло у меня все силы, и я малодушно заныла «Может ну его – Новый год-то? Шампанское на завтрак пить начнём? А теперь давай дождёмся, когда приплод отрубится, да и сами того – на боковую?» Харизмыч же был непреклонен в своём желании откушать три вида салата, которые сам же и раздобыл в супермаркете. Мне только оставалось по тарелкам разложить – такая я хозяюшка завидная. И мы с мужем принялись ждать.

***

Опыт и точные расчёты говорили нам, что ждать максимум до 21:00 придётся. Мытый Змей Горыныч обычно засыпает быстро и крепко. Тем более, что одна из голов уже была под детским жаропонижающим с седативным эффектом.

Дед Мороз и самопальная СнегурочкаФото: Анастасия АКСЯНОВА

Сжали челюсти, сели, как гиены вокруг ещё живой жертвы, ждать. Вот-вот, думаем, праздник к нам придёт. Не тут-то было! Горыныч неладное сразу почуял. Давай хороводы водить. Инвентаризацию игрушек затеял, мутант трёхголовый. Рапортовал о недостаче и порче, скандалил. Мультфильмов на разные голоса требовал, в качестве моральной компенсации. При этом голова под жаропонижающим от прочих не отставала, а даже наоборот – едва ли не огнём плевалась.

В общем, в 22:30 сели мы с отцом семейства за стол. Откупорили шампанского. Салатов разложили по тарелкам. Через час Харизмыч сообщил, что сейчас с него от усталости шкура облезет. Я с облегчением вынула спички из глаз и на ощупь пошла искать кровать. Так наш весёлый сказочный табор и не встретил новый, 2018-й, год. Но провести его намеревается так, чтобы не было мучительно больно.

Продолжение следует.

Читать Часть двадцать третью, Часть двадцать вторую, Часть двадцать первую, Часть двадцатую, Часть девятнадцатую, Часть восемнадцатую, Часть семнадцатую, Часть шестнадцатую, Часть пятнадцатую, Часть четырнадцатую, Тринадцатую часть, Двенадцатую часть, Одиннадцатую часть, Десятую часть, Девятую часть, Восьмую часть, Седьмую часть, Шестую часть, Пятую часть, Четвертую часть, Третью часть, Вторую часть, Первую часть и Вступление.