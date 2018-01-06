Pharaoh устроил скандал во время выступления на LiveFest в Сочи

6 Янв. 2018 2018-01-06T13:34:23+03:00

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Молодые представители российской рэп-индустрии страшно матерятся, называют в своих текстах девушек «суками» и к тому же почти все невероятно тщеславны. Основной посыл их творчества - «все тлен». Но это как раз секрет их популярности у поколения Z (родившихся с 95-го года). Хаски (Дмитрия Кузнецова) уже нарекли «новым Есениным», а 21-летний Pharaoh всего за пару лет уже обрёл миллионную армию фанатов. Глеб Голубин (настоящее имя Фары) сейчас на хайпе. Его клипы набирают десятки миллионов просмотров - даже Ургант и Ко сделали пародию на его «Дико, например».

Неудивительно, что оба этих артиста были в числе участников рэп-дня на LiveFest-е в Сочи. Помимо них в «Ледовом» зажигали ЛСП, Каста, Obladaet и Скриптонит - самые яркие представители рэп-движения. Конечно, на данный момент - что будет дальше, покажут сборы и просмотры. Но именно благодаря тому, что они сейчас в топе, эти артисты и попали на LiveFest.

Фест задумывался как мероприятие, на котором в течение трёх дней будут представлены самые популярные исполнители для молодежи. Для рокеров есть «Нашествие», для любителей поп-музыки «за тридцать» - «Новая волна» и «Жара». И, наконец, появилось что-то и для юных и дерзких. Неудивительно, что в Сочи и зимой. С одной стороны, появление подобного феста должно стимулировать народ ехать на наши курорты и тут тратить деньги и силы на «каталку» на сноуборде и горных лыжах. С другой - готовая аудитория LiveFest, считай, обеспечена - как раз из отдыхающих.

Фест задумывался как мероприятие, на котором в течение трёх дней будут представлены самые популярные исполнители для молодежиФото: предоставлено организаторами

Народ в «Ледовом» на рэп-дне откровенно мёрз - мероприятие проходило на катке. Лёд, конечно, прикрыли, но все равно в помещении было холоднее, чем снаружи. Все максимально старались согреться чаем и глинтвейном, поэтому рубились вполсилы, чтобы сберечь тепло. Хаски, ЛСП и Obladaet приняли на «ура» - никто не тух, наоборот - активно поддерживали выступавших. Затем пришла очередь Фараона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/634428" frameborder="0"></iframe> Выступление Хаски на LiveFest в Сочи.Елена ЛАПТЕВА

Поначалу все шло нормально - публика радостно подпевала, сам артист рубился, как настоящий Курт Кобейн в свои лучшие времена - с яростью и огнём. Но вот пришло время хита «5 минут назад». Зал уже спел было пару строк самостоятельно, но Pharaoh вдруг завёлся и остановил шарманку. «Если вы знаете мое имя, скажите его вслух! На моем концерте такой ... не будет! Самая тухлая толпа, что я видел в 18-м году! Либо вы сейчас ... (начинаете веселье - авт.), либо все заканчивается! Я хочу видеть прыгающие тела по этому ... залу! Мне по ... (все равно - авт.) что вы про это думаете, сколько вам лет - 40 или 10, вы прыгаете вместе со мной под этот трек. Если я прыгаю выше, то ты лох!».

Ну и что вы думаете - эта бодрая матерная мантра возымела свой эффект. Народ реально заскакал выше головы. Многие решили, что Фара так подражает своему товарищу, Сергею Шнурову, который любит взбодрить зал, правда, без таких угроз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/634429" frameborder="0"></iframe> Выступление Pharaoh на LiveFest в Сочи.Елена ЛАПТЕВА

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