Поэт Вулых: «Теперь композитор, подставивший Пугачеву, говорит, что это не плагиат, а заговор против певицы!»

Скандал с новогодним хитом Аллы Пугачевой «Я летала», который для Примадонны написал Олег Влади, набирает обороты. Пока новогодний клип собрал более миллиона просмотров на Ютубе и попал в топ-10 российского iTunes, коллеги Пугачевой ругаются из-за мелодии. Напомним: поэт Александр Вулых заявил, что новая песня Пугачевой похожа на его с Игорем Сарухановым давнюю песню «Придуманная любовь». Потом Вулых удалил скандальный пост и рассказал «КП», что претензий к Пугачевой не имеет. Мол, Алла Борисовна ему позвонила и объяснила, что не знала о схожести двух композиций. Однако Игорь Саруханов все же имеет претензии к композитору Олегу Влади, написавшему для Пугачевой «Я летала». Саруханов подчеркнул в своём Фейсбуке, что намерен наказать Влади по закону.

Между тем, зачинщик скандала поэт Александр Вулых неожиданно заявил, что Влади неумышленно скопировал его с Сарухановым песню.

— От себя лишь хочу добавить для журналистов: хватит играть в испорченный телефон. Претензий к исполнителю, Алле Борисовне Пугачевой, у нас с моим соавтором нет и быть не может, — написал на своей страничке в Фейсбуке поэт Александр Вулых. — Все претензии — к композитору (вольно или невольно подставившему уважаемую певицу), а также к музыкальным редакторам Первого канала. В прежние времена, уверен, этот конфуз был бы выявлен на самой ранней стадии профессиональными музыкальными редакторами, коих на нашем телевидении было немало. Думаю, Ольга Борисовна Молчанова со мной согласится. Просто нынче ощущается острый дефицит профессиональных людей и на нашем телевидении, и в журналистике вообще. Честно говоря, мне даже жалко Олега Влади. Ему не позавидуешь. Успешный молодой парень, у которого всё шло как по маслу, и тут вершина успеха — премьера собственной песни на «Новогоднем огоньке» от самой Примадонны! И вдруг такой конфуз! Может, у него и впрямь это случайно получилось? Может, просто слышал её когда-то, отложилось в памяти и вдруг всплыло... Ну не хочется верить, что умышленно взял и украл.

Игорь Саруханов все же имеет претензии к композитору Олегу Влади, написавшему для Пугачевой «Я летала»

Влади поддержал и шоумен Алексей Остудин.

— При всём уважении к Саше Вулыху и Игорю Саруханову, но, по моему мнению, скандал не стоит выеденного яйца, хотя может пойти всем на пользу, — высказался в своём Фейсбуке Алексей Остудин. — Лично я считаю, что эти две песни похожи только в начале запевов. Но эта секвенция настолько проста и ожидаема, настолько не оригинальна, что при желании можно найти кучу других похожих песен. Я честен с Олегом Влади, я не считаю песню «Я летала» удачной на фоне других его произведений, но уж устраивать громкое судилище тоже нет никакого смысла.

Вулых тоже вставил свои «пять копеек» под заявлением Остудина в Фейсбуке.

— Лёш, плагиат — это точное, полное повторение семи нот подряд песни-оригинала. И здесь этот факт налицо! — утверждает поэт Александр Вулых. — Рассуждения на тему, насколько эти композиции удачны, — дело вкуса. Пугачева ведь выбрала сочинение Влади осмысленно — значит, ей понравилось. Другое дело, что я не вижу злого умысла у композитора. Это могло совпасть случайно, но факт остается фактом. Автор песни, передавая исполнительские права, подписывает бумагу, в которой говорится о том, что сочинение не содержит заимствований и является полностью оригинальным. Здесь его подвела самоуверенность, а позже — безграмотность и непрофессионализм музыкальных редакторов. Надо было бы композитору признать свою оплошность, извиниться, тем более что Алла сама это признала, но вместо этого после размышлений он заявил о «некоем антипугачевском заговоре тёмных сил»! Смешно ведь, не правда ли?

— Олег Влади — композитор. И тексты тоже пишет. Александр Вулых, я в общем с тобой согласен. Я уверен в том, что Олег не имел злого умысла, — ответил Вулых Остудин. — Такое случается. Вспомни, когда K.D. Lang выпустила хит Constant craving, его припев оказался очень похож на хит The Rolling Stones "Anybody seen my baby". Причем она реально не слышала их песню. В итоге все мирно договорились, и Rolling Stones стали соавторами с соответствующими авторскими. Я вот сам, если честно, реально не помню эту песню Игоря Саруханова.